«Придет время и Турция признает Крым российским»

Заявление главы турецкого МИД Мевлюты Чавушоглу об «аннексии» Крыма не улучшит отношений между Москвой и Анкарой. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев.

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«[Российско-турецкие] отношения самодостаточны, отвечают национальным интересам двух стран и не должны быть подвержены внешней конъюнктуре», — подчеркнул Косачев в беседе с РИА «Новости».

Политик назвал заявление турецкого министра отвлекающим маневром для переключения внимания Запада на Москву. Он также отметил, что такое действие со стороны Турции было вызвано тем, что на нее оказывается серьезное давление со стороны Запада по двум пунктам: политическое реформирование страны и действия в Сирийской Арабской Республике против курдов.

Вчера министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал критическое заявление в адрес стран Евросоюза за то, что они пытаются снять с повестки дня вопрос о Крымском полуострове. Он напомнил, что Анкара не признает присоединение Крыма к России.

Такое заявление глава турецкого МИД сделал на ужине в ассоциации культуры и помощи крымским татарам в Анкаре.

На мероприятии также были украинский коллега Чавушоглу Павел Климкин и депутат Верховной рады, один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев.

Турецкий министр добавил, что Анкара будет продолжать оказывать помощь Киеву и не забудет о том, что «Крым – часть Украины».

Чавушоглу подчеркнул, что между Анкарой и Киевом активно развиваются туристические отношения. Так, в 2017 году, по его словам, на турецкие курорты приехало почти 1,5 млн граждан Украины.

Сенатор от Республики Крым Сергеем Цековым в интервью с «Инфореактором» отметил, что такое заявление турецкой стороны не кажется удивительным, поскольку высказывания о непризнании ею Крыма как части России поступали неоднократно.

«Почему упрекают Европу? Возможно потому, что в ЕС постепенно смягчают свою позицию по Крыму, по санкциям. Вполне возможно, в Турции решили лишний раз напомнить, в частности Европе, как «надо» считать», — сказал Цеков.

Он также предположил, что представители так называемого «Меджлиса крымско-татарского народа», которые находятся за пределами Крыма, в Киеве, попросили Анкару вновь привлечь внимание к этой теме. По его словам, на подобные заявления реагировать нужно спокойно. «Придет время, и Турция признает факт нахождения Крыма в составе России. А вот сколько уйдет на это лет — посмотрим», — заключил сенатор.

Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России 18 марта 2014 года. По данному документу, все жители Крыма, не написавшие заявление о желании остаться гражданином Украины, получали российское гражданство.

Крым был присоединен к России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда более 96% крымчан и 95% жителей Севастополя поддержали предложение о воссоединении Крыма с РФ. Украина, в свою очередь, признала Крым временно оккупированной территорией. Из-за этого Москве неоднократно приходилось утверждать, что референдум был проведен в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Владимира Путина же заявил, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Еще в прошлом году, 9 октября, сообщалось, что Анкара поддерживает суверенитет Украины и отказывается признавать присоединение Крыма к России.

Об этом президент Турции сообщил на пресс-конференции с украинским коллегой Петром Порошенко в Киеве.

«Я ещё раз заверил господина Порошенко, что Турция будет продолжать поддерживать суверенитет Украины, её территориальную целостность, включая Крым, и политическую консолидацию», — заявил Эрдоган.

Напомним, что Крым вошел в состав Российской Федерации на правах субъекта после всенародного референдума, состоявшегося в начале весны 2014 года. В нем приняли участие 80% избирателей Республики Крым. В поддержку воссоединения Крыма с Россией высказались более 96% избирателей Крыма и более 95% избирателей Севастополя. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт навсегда.

Вхождение полуострова в состав России вызвало бурную реакцию со стороны мирового сообщества. Вице-президент США Джо Байден сразу же после подписания договора о принятии в состав РФ двух новых субъектов заявил, что Америка и ЕС могут ввести дополнительные санкции в отношении России, если Москва продолжит ведение подобной политики с Украиной. Таким образом, Байден осудил воссоединение Крыма с Россией и пообещал оказывать поддержку Украине.