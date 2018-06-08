Чавушоглу: мы никогда не признаем Крым российским

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал страны Европы и Америки, «начавшие забывать о крымском вопросе». Глава турецкого МИДа в ходе ужина в Центре культуры и помощи крымским татарам в Анкаре подчеркнул, что его страна «никогда не признавала и не будет признавать аннексии Крыма».

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На ужине, кроме Чавушоглу, присутствовали также министр иностранных дел Украины Павел Климкин и депутат Верховной рады Мустафа Джемилев, экс-председатель экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ). Визит украинских политиков был приурочен к 74-й годовщине депортации крымских татар НКВД СССР.

Чавушоглу отметил, что поскольку страны Запада стали забывать о ситуации с Крымом, то они и будут нести ответственность, если «что-то завтра случится с Украиной».

Министр иностраннных дел Турции добавил, что Анкара по-прежнему будет оказывать помощь Киеву, и не будет забывать о том, что «Крым – часть Украины». Кроме того, Чавушоглу рассказал о готовности в ближайшее время заключить двустороннее соглашение о создании зоны свободной торговли.

Наконец, глава МИД Турции заявил, что между двумя странами развиваются туристические отношения: в 2017 году на турецкие курорты приехало почти 1,5 млн украинцев.

Напомним, что Турция последовательно поддерживает Украину в вопросе принадлежности Крыма, а крымских татар – в вопросе самоопределения. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган осенью прошлого года заявил о готовности Турции поддержать территориальную целостность Украины, но при этом воздержался от введения санкций против России.

При этом поддерживаемый Украиной и Турцией «Меджлис крымско-татарского народа» занимается на территории Крыма диверсионно-террористической деятельностью. 21 мая группа провокаторов-экстремистов была обнаружена сотрудниками Федеральной службы безопасности в Крыму. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, группа была создана помощником народного депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева — Эролом Велиевым.

Приказ о создании группы был отдан крымско-татарским националистом Рефатом Чубаровым, возглавляющим экстремистский «Меджлис крымско-татарского народа».

Поддержку в формировании диверсионной группы оказала Служба безопасности Украины. Диверсанты собирались провести в Крыму акции устрашения, направленные против пророссийски настроенных крымских татар, а также разжечь на полуострове межнациональную и межконфессиональную рознь.

Экстремисты в середине января 2018 года забросали бутылками с зажигательной смесью дом крымского муфтия Эмирали Аблаева, выступающего в поддержку воссоединения полуострова с Россией.

Поддержка Турции, тем не менее, может быть важна по мнению Киева — накануне бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что хотя в Донбассе уже четыре года продолжается военный конфликт между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, реальная обороноспособность «незалежной» по-прежнему остается низкой.

По словам экс-председателя Североатлантического альянса, в случае реального вооруженного конфликта между Россией и Украиной, и военной операции Вооруженных сил РФ, «русские смогли бы занять всю территорию Украины за несколько дней, несмотря на значительное увеличение Киевом своих военных способностей за 4 года».

Расмуссен добавил, что необходимо «в любых условиях стараться избегать открытого вооруженного конфликта в Европе».

Бывший генсек НАТО и советник президента Украины Петра Порошенко отметил, что страны Североатлантического альянса готовы к отражению нападения российской армии, однако считают дипломатическое разрешение конфликтов более рациональным.

Напомним, что Крым вошел в состав Российской Федерации на правах субъекта после всенародного референдума, состоявшегося в начале весны 2014 года. В нем приняли участие 80% избирателей Республики Крым. В поддержку воссоединения Крыма с Россией высказались более 96% избирателей Крыма и более 95% избирателей Севастополя. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт навсегда.

Украина и страны Запада результаты крымского референдума признавать отказываются. Кроме того, Киев обвиняет Россию в агрессии в Донбассе и участии российских Вооруженных сил в конфликте на стороне ДНР и ЛНР, но при этом

в правительстве Украины неоднократно признавали, что юридически доказать это не в состоянии. Москва же отвергает беспочвенные и бездоказательные обвинения в агрессии.

11 марта 2018 года Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины. Ранее Путин говорил, что ни на секунду не сомневался в введении санкций после воссоединения Крыма и России. Глава российского государства отметил, что «принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира». По словам Путина, от Российской Федерации мало кто ожидал столь решительных и быстрых действий.