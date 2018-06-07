«По сценарию Донбасса»

Киев теряет административный контроль над Одессой — в регионе начинают происходить процессы по модели самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик, заявил депутат Верховной рады Игорь Луценко.

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«Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс. Власти Одессы поддерживают пророссийские акции и оказывают поддержку местным антиукраинским организациям, террор против которых из-за этого приобретает невиданные масштабы», — сказал парламентарий.

В этой связи депутат попросил секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Александра Турчинова срочно созвать заседание ведомства.

«Одесса является третьим по величине исторически украинским городом», его утрата является угрозой национальным интересам Украины», — резюмировал Луценко.

Политолог Владимир Карасев рассказал, что причиной таких заявлений является то, что украинские националисты «спинным мозгом стали ощущать скорый конец террору и беспределу, который они устроили с 2014 года на Украине при прямой поддержке высшего руководства государства».

«Именно одесситам выпало стать мучениками 2 мая 2014 года. Одесситы помнят, как поступили их славные советские прадеды по окончании Великой Отечественной войны, когда бандеровцев и полицаев вылавливали по городу и вешали на площадях. Нацисты понимают, что у них не будет охраны, как у Петра Порошенко, и вертолета у них не будет, чтоб улететь из страны. Поэтому они пишут коллективные истерические обращения в надежде на спасение», — пояснил аналитик.

Он добавил, что Украина действительно всерьез задумывается об автономии от украинских властей, передает ФАН.

«Большинство местных националистов понимает — с падением режима их бесславная жизнь окончится. Показательно, что Одесса, напичканная американскими кураторами, набитая галичанскими вояками, не стала для националистов родной. Одесса просыпается. Одесса мстит.

И никакие «АТО» не сломят русскую Одессу, как они не сломали русский Донбасс», — заключил эксперт.

Член экспертного совета Института инновационного развития Сергей Губа рассказал, что Одесса традиционно всегда была и остается русскоязычным городом.

«Не стоит забывать, что именно из-за разжигания шовинистических, русофобских настроений со стороны существующего ныне режима на Украине в массах и происходит гражданская, братоубийственная война. Украинская власть фактически уже привела свою страну к территориальному расколу. Но им, по всей видимости, недостаточно ЛНР и ДНР — они любыми путями пытаются спровоцировать конфликт, продолжая травлю русскоязычного населения на пока еще подконтрольных Киеву территориях», — сказал специалист.

Он добавил, что что Верховная рада и правительство Украины и сами делают все для того, чтобы спровоцировать выход Одессы из состава Украины.

«Не исключено, что Киев может провести на территории Одессы так называемую АТО», — спрогнозировал аналитик.

В первых числах мая нынешнего года участвующий в боевых действиях на стороне ополченцев в Донбассе одессит Игорь Немодрук рассказал, что его земляки готовы оказать сопротивление украинской власти, однако для этого им нужна поддержка, которую могли бы оказать ДНР и ЛНР.

По словам Немодрука, одесситы все чаще выражают готовность «оказать сопротивление действующей украинской власти, которая поддерживает радикалов и националистов». Однако, по его словам, разочарование и усталость — основные настроения в Одессе в настоящее время.

«Есть и активная часть, которая готова бороться, но пока такой возможности нет. Я всегда говорил, и не устану повторять, что нам надо отсюда организовывать борьбу. Без поддержки там встать сейчас на какую-то борьбу — это самоубийство.

Активные ждут только сигнала и какой-то помощи, чтобы встать с оружием в руках», — пояснил боец.

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский также считает, что ситуация в Одессе может привести к конфликту, передает НСН.

«Есть бандиты, которые любые антиукраинские проявления будут пресекать бандитскими методами. Это повсеместно, и в Одессе, и в Киеве, конечно, и в Херсонской области. Людям, проявлявшим какую-то антиукраинскую направленность, просто опасно там активничать. Возможно, за этим что-то стоит, но все это выглядит как трэш», — заключил Погребинский.