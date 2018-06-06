Ходоки и радио: как политики общаются с народом

Павел I: игра в «желтый ящик»

Wikimedia Commons Российский император Павел I

Одним из инициаторов своеобразных «прямых линий» вполне можно назвать русского императора Павла I, установившего в одном из окон дворца специальный желтый ящик для обращений граждан.

Автор биографии «Павел Первый» Геннадий Оболенский приводит в своей книге свидетельство полковника Саблукова:

«…. всякий имел право опустить свое прошение (в окне был установлен ящик). Оно помещалось в одном из коридоров, и Павел хранил у себя ключ от комнаты, в которой находилось это окно. Каждое утро в седьмом часу император отправлялся туда, собирал прошения, собственноручно их помечал и затем прочитывал их или заставлял одного из своих статс-секретарей прочитывать их себе вслух».

Как свидетельствует Оболенский, резолюции на прощения чаще всего писались императором лично, а затем публиковались в печати для объявления просителю.

«Бывали случаи, что просителю предлагалось обратиться в какое-нибудь судебное место или иное ведомство и затем известить его величество о результатах этого обращения», — подчеркивал автор биографии Павла I.

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Только в один год существования ящика «почта доставила Павлу 3229 писем с прошением, на которые отвечено 854 указами и 1793 устными приказами», отмечает Оболенский.

Ленин: «ходоки»-коммуникаторы

Владимир Серов «Ходоки у Ленина», 1950

Сюжет картины художника Владимира Серова «Ходоки у Ленина» хорошо известен многим, кто жил в СССР. На ней группа крестьян беседует с Владимиром Лениным, а он выслушивает их просьбы. Несмотря на некоторую сусальность подобного сюжета, «ходоки» — чаще всего жители далеких деревень — были реальными «коммуникаторами» вождя с народом.

Чтобы изложить Ильичу ситуацию с урожаем, нехваткой техники или даже произволом местных властей, крестьяне собирали делегацию из грамотных мужиков, которые должны были достучаться до Ленина.

«Каждый день с утра до вечера я заставала десятки людей, которые приезжали с мест повидать Владимира Ильича. Они часами сидели в приемной Совнаркома, терпеливо ожидая приема. Несмотря на все уговоры, делегаты не хотели возвращаться на места, не повидав Ленина хотя бы издали. Некоторые после приема просили дать им на руки «бумагу» от имени секретаря. В этой «бумаге» они требовали написать, что такой-то действительно был принят Лениным», — писала в своих воспоминаниях помощница Ленина Мария Скрыпник.

Рузвельт: «Беседы у камина»

AP Франклин Рузвельт обращается к нации в эфире радиопередачи «Беседы у камина», ноябрь 1937 года

Свой способ общения с гражданами был и у президента США Франклина Делано Рузвельта. Этот государственный деятель, приложивший немало усилий для вывода США из «великой депрессии», использовал для своих обращений к народу радио. Цикл его обращений к американскому народу, в ходе которых он объяснял действия правительства, рассказывал о шагах в политике и экономике.

Президент США также использовал в своих беседах и «письма трудящихся», которые посылали американцы: он получил тысячи писем, а противники считали их одним из самых грозных орудий Рузвельта.

Несмотря на кажущуюся неформальность, беседы, как и другие речи Рузвельта, были подготовлены весьма тщательно, пишут авторы книги «Франклин Рузвельт: его жизнь и времена», опубликованной в 1985 году.

«Я хочу поговорить в течение нескольких минут с людьми Соединенных Штатов о банковском деле — со сравнительно немногими, кто понимает механику банковского дела…», — говорил Рузвельт в одной из передач.

С 1933 по 1944 года Рузвельт провел 30 таких радиосеансов, которые получили название «Беседы у камина».

Как отмечают исследователи, формат этих передач был удобен и самому Рузвельту, который был парализован и находился в коляске.

Чавес у аппарата

Natacha Pisarenko/AP Уго Чавес в эфире программы «Алло, президент», 2003 год

Телепередача «Alo Presidente» с участием ныне покойного лидера Венесуэлы Уго Чавеса стала для него возможностью услышать мнение народа, минуя чиновничий аппарат. Впервые в эфир передача вышла в мае 1999 года и сразу же продемонстрировала неформальный уровень общения.

В эфире Чавес не только отвечал на серьезные вопросы граждан и проводил телемосты с губернаторами, но и рассказывал смешные истории о своей службе в армии и даже посылал воздушные поцелуи.

Программа выходила по воскресеньям и в первые годы имела большой успех среди зрителей. Однако в 2011 году шоу начало выходить с перерывами, последний выпуск вышел в эфир в 2012 году. Сам Чавес умер в марте 2013 года.

Трамп: твит-чирик

Donald J. Trump/Twitter.com

Несмотря на то что записи американских президентов в социальных сетях появлялись и до прихода к власти Дональда Трампа, именно он превратил твиттер в одно из своих главных политических орудий.

Его «твиты» (англ., дословно — «чириканье»), в которых он иногда выражает одобрение каких-либо событий, но чаще — с гневными комментариям, читают миллионы людей по всему миру.

Многие считают подобный способ «прямого общения» разрушением института президентства, однако есть и те, кто виит в твиттере весьма эффективный инструмент, так как он дает понимание, что на уме у одного из самых непредсказуемых лидеров в мире.

Правда, твиттер Трампа нередко вызывал довольно громкие скандалы. Так, например, в 2016 году во время избирательной кампании тогда еще кандидат на пост президента США от Республиканской партии пообещал, «когда все успокоится, рассказать всю правду» об отношениях ведущих политической программы Morning Joe телеканала MSNBC — Джо Скарборо и Мика Бжезински. Летом 2017 года издание New York Post выпустило статью о твиттере президента США Дональда Трампа. Заметка примечательна своей лаконичностью: «Остановись. Просто остановись».