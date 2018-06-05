«Не считаю нужным прятаться за кустами»

В интервью австрийскому журналисту накануне визита в Вену президент России Владимир Путин назвал Австрию «традиционным надежным партнером в Европе». «Несмотря на все сложности предыдущих лет, с Австрией у нас никогда не прерывался диалог — ни в сфере политики, ни в сфере безопасности, ни в области экономики», — сказал российский лидер.

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Он также отметил, что уважает Австрию за «нейтральный статус», и напомнил, что Россия как гарант австрийского нейтралитета «принимала участие в подготовке государственного договора».

Речь идет о договоре, подписанном после окончания Второй мировой войны после поражения нацизма. Австрией до 1955 года руководили военные органы стран-союзников, в том числе СССР.

Во время беседы Путину пришлось отвечать на достаточно жесткие вопросы журналиста австрийской телерадиокомпании ORF Армина Вольфа. Он спрашивал российского президента и о ситуации вокруг «фабрики троллей» Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге, и о трагедии с малазийским Boeing.

Отвечая на вопрос о своем «поваре», Владимир Путин в очередной раз отметил, что правительство РФ не отвечает за действия частных лиц, и даже сравнил Пригожина с международным финансистом Джорджем Соросом. «В Соединенных Штатах есть такой фигурант — господин Сорос, который вмешивается во все дела во всем мире. И мне очень часто наши американские друзья говорят: Америка не имеет к этому отношения как государство. Вот сейчас пошли слухи, что господин Сорос хочет раскачать евро, европейскую валюту. Это уже обсуждается в экспертных кругах. Спросите Госдеп: зачем он это делает?

Госдеп Вам ответит, что он не имеет к этому никакого отношения, это личное дело господина Сороса. А у нас это личное дело господина Пригожина. Вот, пожалуйста, ответ вам. Вас устраивает такой ответ?» — сказал Путин.

Что касается крушения пассажирского Boeing в небе над Донецкой областью в 2014 году, российский президент отметил, что Москву не допустили к расследованию. «Если мы хотим действительно разобраться в этом ужасном событии и выявить все факторы, которые бы позволили нам сделать окончательный вывод, то нужно принимать во внимание все аргументы, в том числе и российские. И было бы в высшей степени справедливо, если бы российские эксперты были допущены к расследованию», — сказал Путин.

Российский лидер также в очередной заявил позицию Москвы относительно принадлежности Крыма. «Нет таких условий и быть не может», — ответил Путин на вопрос о том, что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине.

Австрийский журналист задавал и вопросы, не относящиеся к политической сфере — например, Армин Вольф попросил прокомментировать фотографии Путина в полуобнаженном виде, которые любят тиражировать СМИ по всему миру. Собеседник российского лидера отметил, что подобные снимки публикуются, в частности, на сайте Кремля и сделаны не туристами и папарацци.

«Вы сказали «в полуголом» [виде]. Слава богу, не «в голом». Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохо не вижу», — ответил президент.

Фоторепортаж: Путин прокомментировал свои фотографии с голым торсом __is_photorep_included11786869: 1

Визит в знакомое место

Последний раз Путин посещал Австрию в 2014 году. Всего он бывал в этой стране шесть раз, и, как отмечает телекомпания АВС, это «визит в одну из дружественных стран Европы, в то время когда отношения между Россией и ЕС находятся на низком уровне».

Кроме того, Путин за последнее время уже дважды принимал в Москве австрийского канцлера Себастьяна Курца. Самый молодой политик в ЕС, 31-летний Курц был избран на этот пост в октябре 2017 года.

Курц является сторонником снятия санкций с России и не слишком жесткой позиции в «деле Скрипалей». МИД Австрии заявил, что хочет «держать каналы коммуникации с Россией открытыми и видит себя как мост между Востоком и Западом».

Относительно нейтральная реакция Австрии на «дело Скрипалей» вызвала критику в европейских политических кругах.

Но политическая элита Австрии выступает за диалог и снятие санкций. Накануне визита Путина вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Евросоюзу стоит отменить антироссийские санкции, в частности, из-за пошлин США. «Настало время прекратить санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией», — сказал Штрахе.

Штрахе является лидером националистической Австрийской партии свободы, которая входит в правительственную коалицию и активно выступает за улучшение связей с Россией.

В этой связи журналист ORF спросил у Путина, почему российская правящая партия «Единая Россия» заключила соглашение о сотрудничестве именно с Австрийской партией свободы.

Отвечая на этот вопрос, президент России отметил, что в сотрудничестве с зарубежными партиями Москва исходит из «простых прагматических соображений»: «Мы стараемся сотрудничать с теми, кто сам публично заявляет о готовности и желании сотрудничать с нами».

Он отметил, что у России «нет целей» «раскачать или чему‑то помешать в самом Евросоюзе».

При этом российские и зарубежные эксперты отмечают, что в условиях санкций Европейского союза Москва не может не учитывать страны, которые выступают за их отмену.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, санкции будут сняты, когда в ЕС возникнет серьезное движение за их отмену. Он обращает внимание, что такие настроения растут в странах, которые сегодня являются ближайшими соседями Австрии — в Венгрии и Италии. В эту группу он включает и Словению, где на недавних выборах тоже победили евроскептики.

Эксперты ожидают, что Австрия вновь поднимет вопросы санкционной политики, когда займет место председателя ЕС в июле этого года. При этом, как отмечает Бондаренко, Вена для Москвы «важна сама по себе». По его словам, тот факт, что Путин интенсивно общается с Курцем, говорит о том, что оба лидера нашли общий язык. Бондаренко также считает, что у Курца есть большие перспективы в европейской политике.

Стоит отметить, что недавно американский посол в ФРГ Ричард Гренелл назвал Курца рок-звездой. Отмечается, что Гренелл комментировал возрастающую популярность консерваторов в Европе. Об этом он заявил в интервью Breitbart. «Знаете, я считаю Себастьяна Курца рок-звездой. Я его большой фанат», — заявил Гренелл.

Ждут честного брокера

Несмотря на санкции, товарооборот с Австрией, как рассказал в интервью Путин, вырос на 40,5%. Россия, по словам президента, сотрудничает с Веной не только в вопросах энергетики, но и в таких областях, как авиастроение и авиационная безопасность.

«В Россию все больше и больше инвестируется австрийских капиталов. Мы расцениваем это как доверие к той экономической политике, которую проводит правительство Российской Федерации», — подчеркнул президент.

Во время встречи лидеры двух стран затронут проблему Ирана и «ядерной сделки» с ним. Хотя Австрия не принимала участие в ее заключении, на ее территории находится штаб-квартира Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), которое определяет, соблюдает ли Иран соглашение.

Учитывая этот факт, визит Путина в Австрию — страну ЕС — можно назвать европейской миссией в поддержку соглашения. В настоящее время свое турне по странам ЕС проводит израильский премьер Биньямин Нетаньяху, который выступает против «ядерной сделки».

Будет подниматься на переговорах между Куцем и Путиным и сирийская тематика. Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Австрия может стать посредником при урегулировании конфликта в этой стране.

«Австрия всегда воспринимается как «честный брокер», если хотите, и я убежден, что на нынешнем этапе сирийского урегулирования, когда «честных брокеров» не вполне хватает, Австрия вполне может помочь усилиям, которые мы все предпринимаем под эгидой ООН, под эгидой Стаффана де Мистуры»,

— сказал Лавров после беседы с главой МИД Австрии Карин Кнайсль в апреле текущего года.

В 2015 году в Вене проходило несколько раундов переговоров по сирийскому урегулированию, в которых принимали участие главы МИД США, Саудовской Аравии, Турции и России. Впоследствии к ним присоединились также несколько региональных государств.