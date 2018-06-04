Дефицит инициативы: что мешает встрече Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF объяснил, почему встреча с его американским коллегой Дональдом Трампом до сих пор не состоялась.

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По словам Путина, этот вопрос нужно адресовать американской стороне. «На мой взгляд, это последствие ожесточенной внутриполитической борьбы в США», — заявил глава РФ.

В этот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в вопросе организации двусторонней встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом с американской стороны ощущается дефицит инициативы. При этом Песков отметил, что в последнем телефонном разговоре между лидерами двух стран заходила речь о необходимости двустороннего контакта.

Посол США в России Джон Хантсман накануне также говорил, что

желание провести встречу президентов России и США есть у обеих сторон.

Об этом Хантсман заявил в эфире американского телеканала Fox News. Журналистка спросила дипломата о сообщениях в СМИ, согласно которым в Белом доме уже ведется подготовка встречи глав двух государств.

Речь идет о публикации The Wall Street Journal. «Организация официальной встречи между Путиным и Трампом — текущий проект посла Хантсмана, который длится несколько месяцев», — сообщил источник издания.

По данным WSJ, в ходе потенциальной встречи главы государств могли бы обсудить ситуацию в Сирии, на Украине, а также вопросы, касающиеся контроля над ядерным вооружением. Кроме того, известно, что перед этой встречей беседу могут провести председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд и глава Генштаба Минобороны России Валерий Герасимов. Темой этой встречи должен стать процесс деэскалации ситуации в Сирии.

Комментируя эти сообщения, Хантсман подчеркнул, что Дональд Трамп всегда высказывал желание наладить отношения с российским президентом. «Мы благосклонно смотрим на это [проведение саммита. — «Газета.Ru»]. Мы должны утвердить место, время и повестку», — сказал посол.

Хантсман также подчеркнул, что проблемы не решаются в изоляции. В то же время он указал, что такие встречи должны давать определенный результат.

Тема встречи российского и американского лидеров поднималась и в недавнем интервью Джона Хантсмана с «Газетой.Ru». В разговоре с изданием посол дал понять, что решение о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа еще не принято.

Он отметил, что организация встречи во многом зависит от логистики, но подчеркнул, что гораздо важнее то, что будет обсуждаться на переговорах. «Граждане обеих наших стран любят свою Родину, они очень патриотичны. И при этом они ждут, чтобы оба наших руководителя, два президента, встретились, и вместе, сообща, решили многие проблемы, которые стоят перед всем миром. Таким образом, они могли бы сделать мир гораздо стабильнее, безопаснее и обеспечить устойчивое будущее», — добавил Хантсман.

В России о прогрессе в подготовке встречи говорят еще более сдержано. В частности, помощник президента России Юрий Ушаков говорит, что подготовка встречи президентов России и США «замерла».

По его словам, все остановилось на стадии предложения о встрече со стороны американского лидера. «Подготовка замерла на стадии 20 марта, когда президент США пригласил Путина встретиться или в Вашингтоне, или в другом месте», — заявил Ушаков.

Он отметил, что «на этой точке все замерло». Тогда стороны обсуждали возможность проведения встречи в «не столь далеком будущем», а среди возможных площадок даже назывался Вашингтон.

За почти полтора года своего президентства Дональд Трамп дважды лично встречался с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, российский и американский лидеры несколько раз общались по телефону. Первая личная встреча состоялась в июле 2017 года в Гамбурге — лидеры провели двусторонние переговоры во время саммита G20. Тогда Путин и Трамп обсудили наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки, включая ситуацию в Сирии и на Украине.

Вторая встреча состоялась в ноябре того же года — на этот раз переговоры проходили «на полях» саммита АТЭс в Дананге. По итогам той встречи президенты согласовали совместное заявление по Сирии.