К нам едет Ким Чен Ын

Лидера КНДР Ким Чен Ына пригласили посетить Россию. Поводом для визита может стать сентябрьский Восточный экономический форум-2018 во Владивостоке, сообщил журналистам пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с Ким Чен Ыном в Пхеньяне передал последнему приглашение нанести визит в РФ. Песков добавил, что

удобство и приемлемость приглашения для Пхеньяна будут более понятны с течением времени, но точных и конкретных данных о вероятном приезде Кима пока что нет.

При этом Ким Чен Ын не стал передавать ответное приглашение российскому лидеру Владимиру Путину, добавил Песков. На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), назначенного на 9-10 июня в китайском городе Циндао, Путин и Ким тоже не будут встречаться специально.

1 июня Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало коммюнике переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына — северокорейский лидер предложил российскому министру провести в 2018 году встречу между РФ и КНДР на высшем уровне.

За день до этого глава МИД России впервые встретился с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. В твиттере российского внешнеполитического ведомства отмечается, что эта встреча – первый с 2009 года официальный личный контакт представителя Кремля и северокорейского лидера. Ким Чен Ын принял Сергея Лаврова в своей резиденции «Пэкхвавон».

Детали переговоров Лаврова и Кима не разглашаются, но ранее российский министр сообщил, что хотел бы обсудить с главой КНДР его позицию по вопросу политического урегулирования Корейского ракетно-ядерного кризиса.

Поприветствовав российского министра и всю делегацию дипломатов, Ким осведомился о состоянии здоровья президента России «товарища Путина». Глава МИДа ответил, что «здоровье прекрасное», и добавил, что российский президент очень ценит «теплые слова», которые северокорейский лидер высказал в связи с избранием Владимира Путина на новый президентский срок. Кроме того, шеф российской дипломатии пригласил Кима посетить с визитом Россию.

Лавров от имени Путина передал Ким Чен Ыну «теплейшие приветы и наилучшие пожелания в тех крупных начинаниях, которые инициированы на Корейском полуострове» с участием главы КНДР.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему «не понравилась» встреча Кима и Лаврова.

«Мне не понравилась российская встреча с Ким Чен Ыном. Какая цель у этой встречи? Но это может быть и позитивной встречей», — сказал Трамп. По его словам, он готов поменять свое мнение, если последствия данной встречи будут положительными.

Ранее стало известно, что власти Северной Кореи сменили трех высокопоставленных военных на фоне подготовки встречи президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По данным агентства «Ренхап», свои посты покинули министр народных вооруженных сил КНДР Пак Ен Сик, глава генерального штаба Корейской народной армии Ли Мен Су и начальник главного политического управления армии страны Ким Чон Гак. По словам источника, смена высокопоставленных военных может быть связана с тем, что

их «закостеневший образ мыслей» не соответствует изменившейся обстановке.

Тем временем, подготовка к саммиту Трампа и Кима в Сингапуре идет полным ходом — обе стороны заняты хозяйственно-бытовыми вопросами. Организаторы встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына с американской стороны столкнулись с проблемами, касающимися вопроса оплаты номера в отеле Сингапура, где будут останавливаться делегации.

Сообщается, что в США опасаются, что КНДР, «известная своей гордостью», может оскорбиться на предложение об оплате номера американской стороной. В связи с этим организаторы рассматривают возможность обратиться непосредственно к Сингапуру, как к принимающей стороне, с просьбой покрыть расходы Северной Кореи.

«Это ироничное и говорящее отклонение от северокорейского требования относится к себе как к равным», — заявил специалист совета США по иностранным делам Скотт Снайдер.

Стоимость одного президентского номера в сингапурском отеле Fullerton составляет $6 тыс. за ночь. При этом КНДР действительно не хочет отставать от американцев: Пхеньян намерен арендовать в Сингапуре автомобили класса «люкс» на время встречи Трампа и Кима.

По данным издания, северокорейская делегация требует предоставления автомобилей классом не ниже, чем у президента США и в настоящее время находится в поиске подходящего лимузина для Ким Чен Ына. Как отмечается, управление делами американского президента заранее доставит в Сингапур президентский автопарк экстра-класса.