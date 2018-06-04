Тройной прыжок: зачем Нетаньяху полетел в Европу

Визит израильского премьера Биньямина Нетаньяху — это челночная дипломатия, которая ставит своей целью повлиять на европейские страны.

«Я буду обсуждать две вещи — Иран и Иран», — сказал премьер перед поездкой в ЕС.

Европейские страны хотят сохранить ядерное соглашение с Ираном после выхода из него США.

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Первой остановкой в европейском турне стал Берлин, где израильский премьер провел встречу с канцлером Ангелой Меркель. На совместной пресс-конференции с израильским лидером лидер Германии отметила, что «разделяет опасения» Нетаньяху в отношении действий Ирана в регионе. Однако она вновь заявила, что Германия поддерживает ядерное соглашение.

Аналогичного мнения придерживается и президент Франции Эммануэль Макрон, а также британский премьер Тереза Мэй. Несмотря на угрозы США применить санкции против европейских компаний, которые ведут бизнес с Ираном, европейские государства готовят ответные меры. ЕС начал работу над новой версией закона, который запретит европейским компаниям подчиняться американским санкциям против Тегерана, подтвердили «Газете.Ru».

Речь идет о новой версии уже существующего закона, принятого в 1996 году, в котором говорится о противодействии американским санкциям против Кубы, Сирии и Ливии, поскольку те ударяли по интересам европейского бизнеса.

По мнению французского политика Пьера Леллюша, в случае если Европа не пойдет на введение в действие закона, «она закончиться как политическая сила».

Эксперт клуба «Валдай», ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Татьяна Носенко, считает, что миссия израильского премьера в Европе вряд ли увенчается успехом. «Если и будут какие-то сдвиги, они будут незначительными. Пока мне не кажется, чтобы произошли какие-то изменения в позиции европейцев в отношении трансформации сделки с целью сделать ее более приемлемой для США и Израиля», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Она также отмечает, что позиции европейцев в вопросе «ядерной сделки» сходна и с позицией российского президента Владимира Путина, которого Нетаньяху пока тоже не смог настроить против соглашения.

Вместе с тем у России и Израиля есть точки соприкосновения в отношении ситуации в Сирии и роли в ней Ирана.

«Сегодня Россия полноценно работает с Израилем, понимая те угрозы, которые Иран пытается реализовать в Сирии. Полноценная цель Ирана — превратить Сирию в государство, которое действует по указке Тегерана. После завершения сирийского конфликта нет никаких поводов, чтобы Иран оставался не только вблизи сирийской границы, но и в Иране вообще», — сказал «Газете.Ru» член ЦК правящей израильской партии «Ликуд» Ариэль Бульштейн на полях конференции «Положение этнических и религиозных меньшинств в условиях многонационального региона» в Москве.

В то же время Нетаньяху может использовать встречу с европейскими лидерами, чтобы обсудить действия Ирана в Сирии, полагает Татьяна Носенко из Института востоковедения РАН.

Здесь у Израиля и европейцев больше точек соприкосновения, чем в вопросе «ядерного соглашения»,

отметил в интервью телекомпании NBC бывший посол Израиля в ЕС Одед Эран. Об этом же на днях говорил израильский министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин, заявивший, что Тель-Авив готов к превентивным мерам, чтобы не допустить укрепления Ирана на сирийской территории.

По словам Элькина, военное присутствие иранской стороны на территории Сирии является угрозой для Израиля и представляет проблему для властей Сирии. Министр объяснил, что Иран старается использовать территорию Сирии в качестве плацдарма для атак против израильской стороны.

«Мы будем делать и превентивные шаги, какие делали и до сих пор, чтобы не допустить иранского военного укрепления в Сирии», — цитирует слова Элькина РИА «Новости».

Войны не будет

Кроме присутствия Ирана в Сирии, головной болью для Израиля является и программа баллистических ракет. Они несут потенциальную опасность для Израиля, но под действие соглашения не подпадают. Беспокойство Ирана разделяет и главный союзник Израиля — США. В Белом доме считают, что новая «сделка» с Ираном должна учесть программу производства баллистических ракет.

По мнению Боаза Бисмута, главного редактора крупнейшей израильской газеты «Исраэль Хайом», близкой к премьер-министру Нетаньяху,

США будут продолжать оказывать давление на Иран, однако о военном решении речи пока не идет: «Не думаю, что США хотят еще одного конфликта, как в Ираке или Афганистане. Если вы помните, Трамп выступал против войны в Ираке».

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» Бисмут, «для Ирана обладание ядерным оружием — это не просто вопрос выживания, как для КНДР, а вопрос влияния в регионе. Конфронтации они не захотят, но и останавливаться они также не хотят».

По мнению Бисмута, лучшим вариантом решения проблемы была бы смена иранского режима в результате действий внутренней оппозиции: «Это будет выглядеть более заслуживающим доверия, чем действия израильских или американских военных». К слову, некоторые эксперты полагают, что именно эту цель преследует и Вашингтон.

Стоит отметить, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не станет помогать Израилю в случае конфликта с Ираном. По его словам, Израиль не является членом НАТО, поэтому альянс не может дать стране полных гарантий безопасности.