Вот здесь подпишите: как СБУ вербует журналистов

Служба безопасности Украины пыталась завербовать прибывшего в город Херсон корреспондента «РИА Новости» в Литве Ирину Высокович. Отмечается, что Ирина посетила Украину с целью освещения судебного процесса по делу руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

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Журналистка отмечает, что 1 июня

у входа в зал заседаний суда одна из присутствовавших там женщин начала обвинять ее в работе на Первый балтийский телеканал, вещание которого в Киеве запрещено. Тогда к Ирине подошли неизвестные люди в форме.

«Сначала меня вывели на улицу и под предлогом того, что спасают от разъяренных украинских патриотов, посадили в автомобиль, представившись сотрудниками СБУ, и сообщили, что направляемся в отделение службы», — сообщила Высокович «РИА Новости».

Женщину доставили в административное здание, где завели в расположенный на третьем этаже кабинет. Тогда один из сотрудников представился Алексеем, однако остальные присутствовавшие своих имен не озвучили.

Сотрудники СБУ задавали Высокович вопросы о ее работе на Первом балтийском канале, сотрудничество с которым она прекратила. «На вопрос, для кого я освещаю судебный процесс над Вышинским, я честно ответила, что сотрудничаю с «РИА Новости». После этого один из мужчин заявил, что они готовы были бы меня отпустить, но их начальство «требует крови» и «раскрутки ситуации»», — вспоминала журналистка.

Ирина рассказала, от нее потребовали поставить подпись на некоторых документах. Помимо того, на задержанную хоть и в мягкой форме, но оказывали давление. Корреспондент объясняла сотрудникам службы, что ее материалы в основном относятся к социальной жизни и культуре, а в Херсон она приехала, чтобы написать новость из зала суда.

У журналистки, по сообщению, есть украинское гражданство и постоянный вид на жительство в Литве.

Руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая. Об этом сообщал его адвокат. «С ним проводятся следственные действия», — рассказал юрист. Вышинский был задержан на улице прямо рядом со своим домом.

В этот же день сотрудники СБУ провели обыски в офисе «РИА Новости Украина» в Киеве. Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская. Очевидцы сообщали, что ворвывшиеся в редакцию люди были с домкратами. Одновременно с этими событиями Гитлянская написала в своем фейсбуке о раскрытии «сети медиаструктур», используемых Москвой «для ведения гибридной войны» против Киева.

Через два дня после задержания Вышинского поступило сообщение о том, что его арестовали на два месяца. Соответствующее решение было вынесено Херсонским судом. Об этом заявил адвокат журналиста Андрей Доманский. «60 дней арест без залога», — подчеркнул защитник журналиста.

Вышинского на Украине подозревают в государственной измене. Сам журналист находит это обвинение совершенно необоснованным.

Позже, 1 июня, на заседании суда Кирилл Вышинский объявил, что больше не хочет являться гражданином Украины. К тому же он попросил политической защиты у российского лидера Владимира Путина. «Прошу принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты», — подчеркнул Вышинский на заседании, на котором рассматривалась апелляция на избранную для него ранее меру пресечения.

Журналист подчеркивает, что больше не считает себя гражданином Украины. Теперь у него есть только одно гражданство — Российской Федерации. Корреспондент надеется, что это заявление поможет «прекратить безосновательное давление на него и его друзей».

Вышинский также поблагодарил международное сообщество за оказанную ему поддержку и выразил уверенность в том, что именно она помогла ему и его коллегам.

Но такое специфическое отношение у Киева не только к упомянутым журналистам.

8 февраля национальное агентство по розыску активов сообщило о том, что взяло под контроль офис «Вестей» в Киеве. Силовики обыскивали редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга.

Об этом в своем фейсбуке сообщила главный редактор газеты Оксана Омельченко. Она также отметила, что журналистов не пускают на работу. Обыски начались в семь часов утра по московскому времени. «Скоро начинаем на сайте онлайн. Как раз сегодня готовили к печати вторую часть расследования про Нацагентство и его друзей», — подчеркнула главный редактор.

Омельченко также отметила, что следователь военной прокуратуры Виталий Опанасенко угрожал ее коллегам. «Конечно, они же помешают силовикам крушить и тырить наши вещи — их уже выносят, а двери ломают ломами и болгарками», — сообщила она. В видео обыска есть кадры, на которых силовики изымают «главные вещдоки» — две бутылки виски, которые оказались в редакции.