«Обращаюсь к Путину»: Вышинский выступил на суде

Руководитель интернет-портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, задержанный 15 мая в Киеве по подозрению в государственной измене, заявил о выходе из украинского гражданства и попросил защиты у российского президента Владимира Путина.

«Я обращаюсь к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты»,

— цитируют РИА «Новости» заявление Вышинского в ходе судебного заседания, на котором рассматривался его протест на меру пресечения.

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При этом сам журналист подчеркнул, что решение отказаться от украинского паспорта далось ему нелегко, однако, по его словам, он сделал это с целью «прекратить безосновательное давление» на себя и его друзей. «Я решаю обратиться к президенту Украины Петру Порошенко, с которым я знаком лично… Я считаю себя только гражданином Российской Федерации», — добавил Вышинский.

Вместе с тем он подчеркнул, что ранее гордился украинским паспортом.

Ранее в СБУ заявили о наличии у Вышинского не только украинского, но и российского гражданства, вследствие чего силовики рассматривали вопрос о лишении его украинского паспорта.

«Мы работали по гражданину Украины. Но в ходе обысков был найден паспорт гражданина России, то есть это лицо имеет двойное гражданство. Кроме процессуальных действий будет рассматриваться вопрос о лишении его украинского гражданства», — заявил замглавы ведомства Виктор Кононенко на брифинге 15 мая после задержания журналиста.

В тот день сотрудники СБУ ворвались в офис «РИА Новости Украина» в Киеве и провели обыск, который продолжался около восьми часов. Вышинского обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене.

17 мая суд в Херсоне арестовал журналиста на 60 дней, в возможности внести залог было отказано. Стороны защиты опротестовала данное решение 21 мая.

Действия украинских правоохранителей вызвали резко негативную реакцию в России. МИД РФ сразу после задержания Вышинского выступил с требованием немедленно освободить его, а также призвал «зарубежных партнеров обратить, наконец, пристальное внимание на царящий на Украине правовой беспредел, беспринципную борьбу с любым инакомыслием».

Спустя несколько дней — 18 мая — об инциденте высказался и российский президент Владимир Путин.

«Что касается задержания журналиста [Кирилла Вышинского], то это вообще беспрецедентная вещь.

Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делает публично и исполнял свои профессиональные обязанности», — заявил Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи.

Обеспокоенность процессом против Вышинского высказали не только в России. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что в организации будут внимательно следить за событиями вокруг обысков в офисах СМИ.

Дезир также напомнил, что все государства ОБСЕ обязаны «продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой».

Такие условия закреплены в Хельсинском заключительном акте.

Сам Вышинский поблагодарил международное сообщество за оказанное внимание к его делу. «Я уверен, что это в какой-то степени снижало давление не только на меня, но и на моих коллег», — сказал он в ходе судебного заседания, добавив, правда, что давление продолжает оказываться на его близких.

Обыски прошли не только у Вышинского, но и у руководителя представительства РИА «Новости» в Киеве Андрея Бородина (он россиянин) и корреспондентна РИА «Новости» Людмилы Лысенко (она гражданка Украины), оба были вызваны на допрос в СБУ. Об этом ранее «Газете.Ru» рассказал заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев.

Интересен тот факт, что журналистское сообщество Украины, скорее, положительно оценивает факт ареста их коллеги. В частности, главный редактор портала «Обозреватель» Юрий Бутусов выразил надежду, что «Верховная рада в ближайшее время подготовит закон о введении уголовной ответственности за сотрудничество граждан Украины с российскими СМИ и блогами».

Однако эксперты высказываются более осторожно. Некоторые из них даже предполагают, что Вышинский может быть обменян на украинского журналиста Романа Сущенко, которого в России обвиняют в шпионаже. Эту точку зрения поддерживают политолог Андрей Золотарев и директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

При этом часть экспертного сообщества полагает, что арест Вышинского — это своеобразный способ ликвидировать альтернативные каналы получения информации на Украине с целью обеспечить поддержку Порошенко на предстоящих уже в следующем году выборах президента.

«Это тактика информационного удушения, стерилизация информационного пространства — только при отсутствии свободы слова у этой власти есть шансы быть переизбранными», — говорит политолог Руслан Бортник.

Портал «РИА Новости Украина» не обновляется до сих пор. Последняя публикация, доступная сейчас на сайте агентства, вышла в 13.00 (мск) 15 мая.

29 мая стало известно, что украинские провайдеры и вовсе приступили к блокировке доступа к ресурсам МИА «Россия сегодня» и «РИА Новости Украина» на территории страны. При попытке зайти на сайты с территории Украины пользователи видят запись «Во исполнение указа президента Украины от 15 мая 2017 года доступ к ресурсу ограничен».