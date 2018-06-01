«Я ничего не исключаю»: Нидерланды ищут виновных за боинг

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок допустил возможность включения Украины в список ответственных за крушение рейса МН17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, передает Parool.

Реклама

«Я ничего не исключаю», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства в ходе дебатов на тему катастрофы.

Дебаты, на которых было сделано данное заявление, состоялись в палате представителей парламента Нидерландов. Блок отметил, что хотя допускает возможное включение украинской стороны в список ответственных за катастрофу, на данный момент он не видит для этого достаточных оснований.

Помимо Нидерландов в состав Совместной следственной группы (ССГ) также входят Австралия, Бельгия, Украина и Малайзия. 24 мая Нидерланды и Австралия совместно презентовали предварительные итоги второго расследования крушения на востоке Украины самолета Boeing, летевшего рейсом МН17, 17 июля 2014 года. Руководитель департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен утверждает, что ЗРК «Бук», из которого, по одной из версий, сбили лайнер, был приписан к 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил.

Страны Запада доверились предварительным результатам расследования и призвали Россию признать вину за катастрофу. Российский постпред при ООН Василий Небензя назвал эти призывы безапелляционными.

«Министр иностранных дел Нидерландов сообщил о выдвинутом Нидерландами и Австралией безапелляционном требовании к России признать свою вину. Хочу еще раз напомнить, если вы об этом забыли, с Россией на языке ультиматумов разговаривать никому не позволим», — сказал Небензя.

По его словам, российская сторона подтверждает готовность оказывать «всевозможное содействие по-настоящему транспарентному и независимому следствию». Он также подчеркнул, что Россия не может принять беспочвенных выводов ССГ (Совместной следственной группы). «Мы можем доверять только тем расследованиям, полноправным участником которых является Россия», — добавил Небензя.

В то же время на другом конце света глава министерства транспорта Малайзии Энтони Лок называет обвинения, которые были выдвинуты в адрес России по делу о крушении пассажирского самолета Boeing, бездоказательными.

«Ответственные за расследование не имеют право просто взять и указать пальцем на Россию», — сказал Лок.

Он также подчеркнул, что представители следствия не предъявили серьезных доказательств, которые давали бы возможность утверждать о причастности к крушению российской стороны. Лок также напомнил, что окончательный отчет по расследованию крушения будет представлен в июле.

После объявления предварительных результатов расследования посольство России в Австралии выразило возмущение солидарностью австралийских властей с заключением международной Объединенной следственной группы (JIT) о том, что Boeing 777 рейса MH17 был сбит самоходным зенитным ракетным комплексом «Бук», привезенным с российской территории.

«Австралийские власти в лице премьер-министра Малкольм Тернбулла и министра иностранных дел Джули Бишоп безапелляционно поддержали более чем спорные выводы Совместной следственной группы (ССГ), более того, потребовали, чтобы Россия явилась на «покаяние» и согласовала «сумму компенсации» жертвам катастрофы рейса МН17», — говорилось в сообщении диппредставительства РФ в Австралии.

Дипломаты отметили, что российские официальные власти несколько раз выражали недоверие выводам международного следствия. «Свое отношение к качеству работы ССГ мы уже неоднократно высказывали. Вся наша аргументация многократно доводилась до сведения мировой общественности. Рекомендуем также ознакомиться с выводами Министерства обороны России. Политическая же оценка происходящего дана президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — пояснялось в коммюнике.