Пятый кряду: почему губернатор Алтайского края подал в отставку

Губернатор Алтайского края Александр Карлин ушел в отставку. О своем решении он объявил на заседании регионального правительства 30 мая. При этом источник РИА «Новости» уверяет, что соответствующее заявление было подписано еще 28 мая.

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«В стране проводится существенное обновление органов государственной власти, в первую очередь речь идет об исполнительной ветви, в обновленном составе работает правительство России, активно ведется ротация и обновление в субъектах России», — сказал Карлин.

Президент России Владимир Путин уже принял отставку Карлина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Виктора Томенко. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Вместе с тем для экспертов отставка Карлина не стала неожиданностью. «Об этом и в кулуарах говорили, ничего нового в этом на самом деле нет», — рассказал «Газете.Ru» директор Центра политического анализа Павел Данилин.

По его словам, хотя Карлин и демонстрировал успехи в управлении, в регионе оставалось много недовольных. «За те 13 лет, которые он там сидит — а это много, хочу отметить, — достиг много чего. Но его достижения на общем фоне других регионов смотрятся скромно. Вроде достижение, а посмотришь поближе: у всех так же или даже лучше», — рассуждает Данилин, отмечая, что региону необходимо более эффективное управление.

Отставка Карлина — уже пятое за неделю изменение в губернаторском корпусе. До этого своих руководителей сменили Магаданская и Тюменская области, Якутия и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Так, 29 мая на пост губернатора ЯНАО был назначен Дмитрий Артюхов, а на пост губернатора Тюменской области — бывший мэр Тюмени Александр Моор.

Места, которые заняли Артюхов и Моор оставались вакантными, поскольку их предыдущие главы — Дмитрий Кобылкин и Владимир Якушев — вошли состав правительства. За бывшим губернатором ЯНАО была закреплена позиция министра природных ресурсов и экологии РФ, а за возглавлявшим Тюменскую область Якушевым — должность министра строительства.

Эти кадровые перестановки являются продолжением путинского курса на омоложение кадров, считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. «Назначения очень логичные, потому что это продолжение курса на омоложение кадров, принцип которого заключается в назначении на ответственные должности людей, имеющих большой опыт и хорошее образование», — говорит Смирнов.

Эксперт также напомнил, что ставший во главе Ямало-Ненецкого автономного округа Артюхов станет самым молодым губернатором — в феврале ему исполнилось 30 лет. Молодой управленец проходил отбор в конкурсе «Лидеры России». «Опытные люди, зарекомендовавшие себя только с хорошей стороны, — говорит Смирнов о новых губернаторах. — Надежные. Имеют опыт экономического управления».

«Так что это действительно продолжение уже сложившегося курса: во главе регионов становятся не столько политики-популисты, сколько технократы — те люди, которые будут осуществлять прорыв России в технологическое будущее», — резюмирует эксперт.

В понедельник, 28 мая, президент России Владимир Путин снял глав сразу двух регионов и тут же назначил им преемников. Исполняющим обязанности губернатора Магаданской области Владимира Печеного стал теперь уже экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Позиция же главы Якутии досталась мэру Якутска Айсену Николаеву, который сменил на этом посту Егора Борисова.

Назначения мэров на губернаторские позиции — не новая тенденция. Такая политика вполне укладывается в логику «назначения технократов». Напомним, что этот термин стали употреблять в отношении новых назначенцев на позиции губернаторов с того момента, как куратором внутриполитической блока стал Сергей Кириенко. в конце прошлого года мэр Самары Дмитрий Азаров был назначен врио губернатора Самарской области, а мэр Вологды Александр Травников — врио губернатора Новосибирской области.

В настоящий момент сама технология управления в стране изменилась, и эта тенденция затрагивает не только регионы, но и федеральное правительство,

рассказал в беседе с «Газетой.Ru» глава региональный программ Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин.

«Назначенное правительство, несмотря на то что оно во многом состоит из выдающихся людей, тоже является техническим, как и губернаторский корпус. Есть общие федеральные задачи, проработанные программы, бюджеты, проекты и так далее. И все менеджеры, куда бы они не назначались — в министерства, регионы или еще куда, — должны выполнять задачи большого холдинга «Россия», — рассуждает Колядин.