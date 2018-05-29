Дивный новый мир: что строят Россия и Китай

Развитие российско-китайских отношений уже на протяжении нескольких лет развивается достаточно планомерно и поступательно, однако в 2018 году сотрудничество Москвы и Пекина осуществляется в новом контексте — в обеих странах произошло обновление внутриполитических приоритетов. Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин переизбрались на свои посты и обозначили новые ориентиры развития. Неизменным осталась лишь внешнеполитическая приверженность на укрепление сотрудничества двух государств.

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Важно учитывать тот факт, что как перед Москвой, так и перед Пекином стоят сложные вызовы — отношения России и Запада существенно ухудшились за последние несколько лет, а Китай сталкивается с ростом напряжения во взаимодействии с США.

В начале 2018 года глубокий кризис в российско-американских и российско-европейских отношениях вылился в новый виток взаимных обвинений, санкции, взаимную высылку дипломатов и растущее расхождение позиций относительно ряда вопросов глобальной и региональной повестки. Напряженность во взаимодействии Пекина и Вашингтона связывается с перспективами развязывания полноценной торговой войны.

«При этом сотрудничество России и Китая не является своего рода ответом на проблемы в отношениях с иными партнерами, это долгосрочный стратегический курс обеих стран, основанный на общих политических и экономических интересах», — подчеркивают авторы доклада.

Одним из главных проектов при таком сотрудничестве выступает развитие широкого и равноправного взаимодействия с участием всех заинтересованных игроков в Евразийском регионе в рамках инициатив «Пояса и Пути» и Большого евразийского партнерства.

Несмотря на высокий уровень взаимного политического доверия, и стратегической координации позиций на международной арене, уровень практического взаимодействия России и Китая в экономической области остается недостаточным. Учитывая характер и направления развития связей,

приоритетными сферами в ближайшее время по-прежнему будут выступать энергетика и добывающая промышленность, транспорт и логистика.

В среднесрочной перспективе на передний план также может выйти сотрудничество в области авиастроения и высоких технологий.

Новая эпоха старых отношений

При таком подходе понятно, что России и Китаю требуются новые подходы к взаимодействию. В настоящий момент сближение позиций во многом является своеобразной реакцией на внешние и внутренние вызовы для защиты национальных интересов, говорится в докладе РСМД.

«Но многие программы сотрудничества между двумя государствами, обнародованные в последние годы, не оправдали ожиданий России и Китая и не отвечали скорости внутри- и внешнеполитических изменений, а заявленные цели оказались труднодостижимыми», — утверждают авторы.

Кроме того, на российско-китайском сотрудничестве неблагоприятно сказываются такие факторы, как недостаток взаимного доверия, определенная асимметрия в развитии и несоответствие уровня политических и экономических отношений двух стран, которые создают ограничения и риски для масштабных и долгосрочных проектов.

Авторы доклада утверждают, что решить проблемы доверия возможно – через информационные кампании, учет взаимных экономических интересов и оптимизация условий сотрудничества.

Особое внимание следует также уделить преодолению дисбаланса в развитии политического и экономического компонентов всеобъемлющего партнерства. Взаимодействие в области экономики долгое время выступало слабым звеном отношений России и Китая, хотя и на этом поприще определенные успехи в коммуникации двух стран есть.

Например, Китай и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) договорились о параметрах соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, что должно способствовать не только сокращению нетарифных барьеров между двумя сторонами на евразийском пространстве, но и увеличению объемов торговли, а также заложить прочный фундамент для сопряжения Инициативы «Пояса и Пути» и ЕАЭС.

Важным, с точки зрения авторов доклада, является и тот факт, что по итогам XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) 2017 года новые посты получили руководители, которые длительное время принимали активное участие в развитии российско-китайского сотрудничества.

Партнеры в конкуренции

Несмотря на то что коренных изменений в сложившейся мировой системе пока не произошло, Китай получил возможность играть в ней более заметную роль и выступать за расширение прав других стран, не представленных в этой системе.

Новый подход Пекина к глобальному управлению основан на принципах совместного обсуждения, созидания и использования. Китай примерил на себя роль «большого ответственного государства», которое намерено активно участвовать в реформировании и строительстве системы глобального управления.

Для России китайское видение близко и во многом понятно. Москва совместно с Пекином участвует в обновлении и развитии отдельных институтов.

В частности, две страны выступают за сохранение права вето за пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, развитие и расширение состава Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), углубление повестки БРИКС. Россия также поддерживает предложения Китая по расширению квот отдельных государств в МВФ.

При этом важно понимать, что китайско-американские отношения приобретают черты многопланового соперничества «американского» и «китайского» миров, развертывающегося в мировой экономике, геополитике и культуре.

Косвенное сопротивление США в настоящее время оказывают Россия и Китай, каждое государство в особой сфере: РФ — в области передовых ракетно-ядерных вооружений, урегулирования региональных конфликтов и других вопросов, Китай — в вопросах мировых финансов, интеграции и регионализации, пишут авторы доклада.

Эксперты считают, что потенциал конфликтности в китайско-американских отношениях значительно выше, чем возможности экономических ограничителей, и два государства обречены на соперничество.

Вашингтон, назвав Москву и Пекин главными стратегическими соперниками в новой Стратегии нацбезопасности США, опубликованной в декабре 2017 года, бросил открытый вызов России и Китаю на долгое время. Это обстоятельство дополнительно стимулирует российское и китайское руководство для дальнейшего углубления системного и долговременного сотрудничества.

Поддержание региональной безопасности — традиционное направление взаимодействия России и Китая. В 2017 году новые возможности для сотрудничества Москвы и Пекина в обеспечении безопасности в соседних регионах появились в связи с расширением пространства ШОС и включением в ее сферу Южной Азии.

Одновременно в региональном контексте нарастает соперничество России и Китая с США. При этом вступление Индии в ШОС произошло на фоне углубления связей Дели и Вашингтона в сфере региональной стабильности, а также более частых столкновений интересов Индии и Китая.

Также ситуация на Корейском полуострове остается нестабильной в контексте ракетно-ядерной программы КНДР, которая представляет собой существенную угрозу региональному и международному порядку, а также возможного развития событий по военному сценарию.

Россия и Китай, имея общую границу с КНДР и обладая стратегическими интересами в Северо-Восточной Азии, заинтересованы в снижении напряженности в регионе.

Координация внешнеполитических подходов Москвы и Пекина может внести существенный вклад в урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

Стороны выдвинули совместную инициативу, основанную на предложенных Пекином идеях «двойного замораживания» и «параллельного продвижения» к денуклеаризации Корейского полуострова и формированию механизма мира, а также на выдвинутом Россией поэтапном плане корейского урегулирования.

К Большой Евразии

Россия также заинтересована во взаимодействии с Китаем в целях развития проекта так называемого Большого евразийского партнерства, которое, по мнению экспертов, должно позволить Москве перейти к стратегии опережающего развития и принимать полноценное участие в новом центре мировой экономической системы. Важно, что этот проект получил поддержку как политического, так и экспертного сообщества Китая.

Также сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) как элемента Инициативы «Пояса и Пути» соответствует интересам России и Китая, позволяя превратить Россию в один их мировых лидеров транзита на пути между Европой и Азией.

Москва и Пекин также обсуждают возможности для сотрудничества в сфере строительства морской транспортной инфраструктуры в Арктике и реализуют совместные проекты в сфере добычи углеводородов (проект «Ямал СПГ»). Одновременно активизируется научное сотрудничество по арктическим вопросам в рамках совместных экспедиций и дискуссионных мероприятий. Однако дальнейшее расширение взаимодействия во многом осложняется недостатком взаимного доверия на всех уровнях, длительными и сложными процессами согласования проектов.

Закупиться на юани

В 2017 году наблюдалась и другая тенденция в отношениях России и Китая. В частности, значительно выросла взаимная торговля, правда, данные тут несколько расходятся. По российским оценкам — на 31,5% (до $87 млрд), по китайским — 20,8% ($84,1 млрд).

При этом Китай выступает основным торговым партнером России, занимая первое место, а Россия заняла 10-е место в рейтинге торговых партнеров КНР, поднявшись с 12-го.

В основном, Россия экспортирует в Китай топливо, нефть и нефтепродукты, древесину и изделия из нее, а также продукты сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Лидерами китайского экспорта на российский рынок стали «машины, оборудование и транспортные средства». Кроме того, увеличилась роль электронной коммерции: только за первые 9 месяцев 2017 года объем электронной торговли между Россией и КНР составил примерно $1,6 млрд.

Увеличение объемов российского экспорта сдерживается отсутствием базовых знаний у российских компаний для вывода товаров на международную арену. Экспортерам же требуется содействие в поиске зарубежных партнеров, сертификации продукции, защите интеллектуальной собственности.

Однако достижение цели в $200 млрд товарооборота России и Китая к 2020 году возможно при условии экономического роста в обеих странах и снятия торговых ограничений для доступа большего числа российских компаний на китайский рынок и китайских компаний — на российский, считают эксперты.

Стоит отметить, что количество инвестиционных проектов российских компаний в Китае выросло до 211 в 2017 году, китайские инвестиции в российскую экономику также увеличились.

В финансовой сфере одним из приоритетных направлений взаимодействия России и Китая выступает увеличение объемов расчетов в рублях и юанях. Важной мерой в этих целях в 2017 году стало одобрение Народным банком Китая запуска международной межбанковской системы для валютных расчетов по принципу «платеж против платежа», причем рубль станет первой валютой, с которой будут проведены сделки в таком формате.

В оборонке без прорывов, но стабильно

Важным остается и сотрудничество двух стран в военно-технической сфере, хотя в 2017-2018 годах значительных прорывов в виде заключения новых масштабных контрактов не было.

Тем не менее, по состоянию на начало 2018 года на Китай приходилось примерно 14,4% общего портфеля заказов российской оборонной промышленности или $6,5 млрд.

Кроме того, продолжалась работа над рядом важных соглашений в сфере совместного производства продукции военного и двойного назначения, в частности, исполнялись контракты на поставку в КНР зенитных ракетных комплексов С-400, истребителей Су-35 и других позиций, шли переговоры о совместной разработке тяжелого вертолета, а также продвигался проект создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.