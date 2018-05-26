Ни войны, ни мира: как Путин и Абэ решили судьбу Курил

Президент России Владимир Путин провел субботу в переговорах с японским премьер-министром Синдзо Абэ. В последние годы лидеры этих двух стран встречаются сравнительно часто и каждый раз заявляют амбициозную цель — все-таки заключить мирный договор между Россией и Японией.

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Напомним, что его нет с момента окончания Второй мировой войны. Камнем преткновения являются несколько Курильских островов, отошедших СССР после войны. Япония требует их вернуть.

Несмотря на регулярные контакты лидеров РФ и Японии, заявления о подписании этого документа никто не ожидает. Вместо этого российские и японские политики, как правило, поднимают тему совместной хозяйственной деятельности на Курилах, а также заключают договоры о сотрудничестве в других сферах.

Каждые переговоры Путина и Абэ проходят торжественно, однако эти выглядели даже более красочно, чем предыдущие.

Еще накануне на Петербургском экономическом форуме Абэ заявил, что мечтает о встрече сборных России и Японии в финале чемпионата мира по футболу. В субботу же Путин поприветствовал своего коллегу словами «Дорогой Синдзо» и пригласил начать двусторонние переговоры. Абэ ответил тем, что поздравил Путина с «полной победой на выборах».

Японский политик в традициях восточной вежливости был мил, насколько это возможно. «Я вспоминаю, что в ходе нашей предыдущей встречи в Дананге господин президент [Владимир Путин] выразил надежду, что результаты японских всеобщих выборов позволят нам реализовать все наши планы. Действительно, теперь я готов спокойно и энергично продвинуть наше сотрудничество», — пообещал Абэ.

Он имел в виду парламентские выборы в Японии, состоявшиеся в октябре 2017 года. Они были досрочными — по официальной причине, из-за напряженности на Корейском полуострове. Между тем многие считали, что досрочные выборы были нужны именно Абэ из-за скандалов, связанных с коррупцией.

Переговоры российского и японского лидеров проходили в закрытом для прессы формате. Но перед тем, как начать совместную пресс-конференцию по итогам встречи,

Абэ и Путин вышли на связь с МКС, где вместе с российскими космонавтами работает японский борт-инженер Канаи Норишиге. Вместе с ним на связь с Абэ и Путиным вышел отечественный космонавт Антон Шкаплеров.

Оба космонавта говорили о том, что уже работают вместе и надеются, что дела пойдут так же и на Земле. Путин, в свою очередь, отметил, что на многих космических кораблях применяются японские технологии.

Наконец Абэ и Путин вышли сделать совместное заявление по итогам встречи. По традиции, пресс-конференция проходила в Малахитовом фойе Кремлевского дворца. Сами лидеры сидели за белой трибуной, диктор объявлял подписанные в рамках встречи договоры. Министры и должностные лица обеих стран, поставившие подписи на этих документах, выходили и жали друг другу руки перед главами государств.

Всего таких документов было 11. Среди них были совместные планы по сотрудничеству стран в области цифровой экономики и в области повышения производительности.

Кроме того, представители двух стран подписали меморандум о развитии взаимодействия в сферах строительства, жилищно-коммунального хозяйства и городской среды с целью создания «умных городов». Стороны приняли рамочный меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области почтовых услуг. На встрече было заключено и соглашение об эксклюзивном партнерстве в области высокотехнологичного медицинского оборудования между компанией «Р-Фарм» и японской корпорацией Fujifilm, а также ряд других документов.

Сам Путин в своей речи был довольно лаконичен. Он заявил о развитии российско-японских отношений, в том числе и в экономической сфере, еще раз упомянул перспективу перекрестных годов, заявил о росте товарооборота между двумя странами.

«В ходе переговоров обсудили вопросы, касающиеся мирного договора. Считаем важным терпеливо продолжать поиск решения, которое отвечало бы стратегическим интересам и России, и Японии и было бы принято народами обеих стран», — сказал глава РФ.

Абэ, в свою очередь, был скорее поэтичен. «Мне вновь удалось посетить Москву. Она утопает в ослепительной зелени. Вчера я был на родине президента Путина, стал первым премьер-министром Японии, принимавшем участие в работе Петербургского экономического форума. Это для меня большая часть. Захватывающее впечатление произвел на меня концерт «Белая ночь». Я очень благодарен за теплый прием», — говорил японский премьер.

О мирном договоре Абэ высказался оптимистично. «Вопрос мирного договора, не подписанного в течение более чем 70 лет, решить нелегко, однако в нашем поколении мы хотим поставить точку в решении этой проблемы. Это и есть главнейшая задача нашего плана», — заявил он.

На этом официальная часть закончилась, и политики отправились в Большой театр. Там глава РФ и премьер Японии посетили мероприятия, приуроченные к приезду Абэ в Москву. Перед гостями церемонии выступили японские барабанщики, а также прошла церемония «Кагами-бираки» — японский ритуал разбивания новой бочки рисового вина — сакэ.

Главная проблема российско-японских отношений заключается в желании Японии вернуть четыре южных острова Курильской гряды, напомнил «Газете.Ru» руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. Речь идет об островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Россия никогда не подвергала сомнению их суверенитет, подкрепленный международно-правовым актом. Однако сам факт дискуссии на эту тему очень обнадеживает японцев, отметил эксперт.

«До прихода к власти Горбачева вопрос [Курильских островов. — «Газета.Ru»] был закрыт. Но пришел Горбачев и признал проблему, стал разговаривать с японцами — и их это очень обнадежило, поскольку они полагали, что Горбачев отдаст им все четыре острова», — рассказал Кистанов.

По словам эксперта, надежды премьер-министра Японии Синдзо Абэ на возвращение островов возлагаются исключительно на российского президента Владимира Путина, которого японский лидер считает единственным политиком, cпособным решить эту проблему.

«Поэтому Абэ сближается с Путиным несмотря на то, что Россия подвергается остракизму и санкциям», — добавляет Кистанов.

Претензии Японии на российские острова безосновательны с правовой точки зрения. И твердость позиции России по вопросу Курил уже в течение многих лет доказывает это.

«Премьер-министр Японии Синдзо Абэ — опытный политик, у которого много заслуг перед Японией. В наивности обвинять его не приходится, однако у него есть свои четкие расчеты», — подчеркнул Валерий Кистанов.

Глава японского правительства понимает, что в обозримом будущем разрешения проблемы Курильских островов не предвидится, полагает эксперт. Тем не менее, два государства идут по пути совместного освоения этих островов — в частности, в сфере хозяйственной деятельности. Однако и эта инициатива сталкивается с трудностями. Так, например, Япония предложила осваивать острова на основе японского законодательства, тем самым оспаривая принадлежность островов российскому государству.

Был и еще один вариант — создать особый режим на территории четырех островов без ущерба для суверенитета всех сторон. «Но Россия пока еще не готова на это пойти. Это было бы большой уступкой», — заключил эксперт.

Давление оппозиционеров и СМИ на Синдзо Абэ увеличивается в связи с коррупционным скандалом. «Он пытается выкручиваться, отрицать очевидные факты. Очень большие сомнения, что ему удастся победить на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии, которые назначены на сентябрь», — сказал Валерий Кистанов.

Поражение Абэ весьма вероятно. Более того, майские соцопросы показывают, что японский премьер-министр теряет популярность среди избирателей.