«Юлия Скрипаль выглядит вполне прилично»

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума в пятницу, 25 мая, призвал прекратить разговоры об отравлении бывшего полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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«Надо прекратить разговоры на эту тему, ни к чему хорошему они не приводят, кроме ухудшения отношений между странами», — пояснил российский лидер.

Он также указал на быструю поправку Юлии Скрипаль после инцидента в Солсбери, передает ФАН.

Фоторепортаж: Опубликованы первые фото Юлии Скрипаль после покушения __is_photorep_included11761585: 1

«Я не специалист по боевым отравляющим веществам, но в случае применения человек гибнет, а его дочь выглядит вполне прилично», — сказал Путин.

Неделей ранее Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи в канцлером ФРГ Ангелой Меркель прокомментировал информацию о том, что Сергей Скрипаль выписался из больницы в Британии.

«Дай бог ему здоровья. Мы очень рады», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что если бы человек был отравлен боевым нервным веществом, то, по его словам, смерть наступила бы в самый короткий срок.

«Надеюсь, будет жив, здоров и невредим», — заключил Путин.

В начале апреля нынешнего года Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вскользь затронул дело Скрипаля и изложил позицию России.

«Мы вскользь затронули эту тему. Господин президент поставил вопрос на этот счет. Я ему изложил нашу позицию», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре.

Кроме того Путин отметил, что Скотленд-Ярд заявлял, что ему нужно около двух месяцев для проведения расследования по делу об отравлении Скрипаля. При этом президент России указал, что Москва заинтересована в расследовании и рассчитывает, что российских представителей допустят к этому делу.

В конце марта Кремль опроверг сообщения британского телеканала BBC о том, что Сергей Скрипаль просил Владимира Путина о разрешении вернуться на родину.

«Нет. Это не так», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее бывший одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков рассказал о своем телефонном разговоре с экс-сотрудником ГРУ, который состоялся в 2012 году. По его словам, Скрипаль утверждал, что не является предателем, так как «принимал присягу на верность Советскому Союзу», а не России.

Кроме того, по его утверждению, осужденный в России и затем выданный Лондону шпион якобы написал Путину письмо, в котором попросил российского президента о прощении и возможности вернуться на родину, чтобы увидеть мать, брата и других родственников.

В середине марта Владимир Путин впервые прокомментировал заявления Запада о «российском следе» в деле об отравлении Сергея Скрипаля, передает НСН.

Во время осмотра российским лидером селекционной теплицы Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко в Краснодарском крае журналист «Би-би-си» спросил, не несет ли Россия ответственность за этот инцидент.

«Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать»,

— ответил глава государства, добавив, что приехал в регион заниматься вопросами сельского хозяйства.

Днем 4 марта 66-летний бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия пообедали в итальянском ресторане в городе Солсбери. Затем – спустя несколько часов – они были обнаружены на скамейке у входа в торговый центр The Maltings. По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание.

Пострадавшие были госпитализированы в реанимацию и по-прежнему находятся в стабильном тяжелом состоянии под наблюдением экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга.

Для помощи полиции в Солсбери были откомандированы 180 военнослужащих, в том числе офицеры химзащиты Королевского танкового полка, 40 морских пехотинцев, участвовавших в учениях по отражению токсической угрозы, 20 офицеров Королевских военно-воздушных сил.

Само же расследование дела ведет контртеррористическое подразделение британской полиции, которое привлекло к работе ученых и коллег из разведслужб.