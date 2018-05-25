«Северный поток — 2» надо остановить»

Российская сторона использует природный газ как оружие против Евросоюза и Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления на энергетической конференции в Брюсселе.

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«Я категорически отрицаю, что это («Северный поток-2») коммерческий проект. Это новое гибридное оружие, направленное против ЕС. Мы должны это просто остановить», — подчеркнул украинский премьер.

Он также отметил, что российская сторона использует газ против независимости Украины.

Газотранспортная система Украины, по мнению Гройсмана, способна полностью обеспечить поставку газа в Европу. «Нет необходимости в построении новых мощностей. Цель России — построить свою газотранспортную систему, параллельно уничтожив украинскую», — заявил украинский политик.

Премьер упомянул и об угрозе, стоящей перед сегодняшней Европой, утратить свою энергетическую независимость, при этом став еще более зависимой от России, демонстрирующей в последнее время «беспрецедентную агрессию».

Гройсман также напомнил и об украинском предложении западным партнерам совместно управлять украинской газотранспортной системой.

«Это наша ответственность, чтобы избежать зависимости от агрессивного врага, который уже сегодня прибег к военному вторжению с оружием к суверенному украинскому государству», — подытожил премьер-министр.

«Северный поток-2» на данный момент находится в стадии проекта строительства трубопровода из России в Германию. Планируется, что он будет обладать мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск трубопровода намечен на 2019 год.

Ранее сегодня председатель управляющего совета оператора компании Nord Stream 2 AG, которая следит за газопроводом Nord Stream, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер сообщил, что у Евросоюза нет альтернативной замены газопроводу «Северный поток — 2».

«У Европы нет особой альтернативы. Покрыть эти объемы (газа) из других источников невозможно», — заявил Шредер на Петербургском международном экономическом форуме.

Его поразило сопротивление ЕС этому проекту.

«В Брюсселе должны рационально подходить к проекту. Аргументов против «Северного потока — 2» не существует, они придумываются», — подчеркнул бывший канцлер Германии.

Ранее, в среду, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Евросоюз не способен противодействовать России из-за зависимости от ее газа. По этой причине нужно продолжить политику, направленную против «Северного потока — 2».

«Наличие зависимости европейцев от российских энергоресурсов делает их возможности противостоять России ограниченными… У нас есть реальная возможность снизить их зависимость от России через различные варианты — доставка (энергоресурсов) через Кавказ и другие страны», — уточнил американский госсекретарь.

По его словам, необходимо остановить опасный «Северный поток — 2», что он и пообещал сделать.

«Мы должны продолжить прилагать усилия против «Северного потока 2», чтобы он не состоялся. Мы не можем допустить большую зависимость ЕС от российских энергоресурсов, чем сейчас. Чтобы не допустить варианта, когда Россия сможет достичь своих целей, благодаря этой зависимости», — заявил Помпео.

Ранее, 18 мая, Владимир Путин сообщил, что «Северный поток — 2» открыт для участия иностранных государств.

«Проект открыт, открытый для участия в нем других партнеров, не только тех, которые сегодня там участвуют. Мы считаем его выгодным для нас, мы будем за него бороться», — заявил российский лидер.

В этот же день в сочинской резиденции президента России состоялась его встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, на которой он отметил, что позиция США по проекту «Северный поток — 2» стремится продвинуть американский сжиженный природный газ на европейский рынок.

«Дональд (президент США Дональд Трамп) — не просто президент США, он и крепкий, хороший предприниматель, и он продвигает интересы бизнеса с целью обеспечить продажи на европейском рынке СПГ», — отметил российский президент.

По мнению Путина, такой бизнес возможен, однако, в этом случае, американский газ будет дороже российского трубного на 25-30%.

Несколько ранее в этот же день министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Северного потока-2».

По его мнению, отсутствие российского газопровода не сделает импорт американского сжиженного газа проще.

Альтмайер также заметил, что Берлин понимает попытки американской стороны найти рынки сбыта. «Отказ от «Северного потока-2» не гарантирует роста продаж сжиженного газа», — отметил при этом он. Однако же, заверил, что Германия «готова позаботиться о том», чтобы сжиженный газ из США «проще доходил» до нее.

За день до этого, 17 мая, заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк сообщила, что американское правительство может рассмотреть санкции против «Северного потока — 2».

Оудкирк также предположила, что благодаря данному проекту России сможет установить оборудование для слежения вдоль всего трубопровода. Она отметила, что «Северный поток — 2» находится под угрозой попасть под санкции согласно закону США «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

«Это означает, что любой проект трубопровода, а в мире большое количество трубопроводов, которые потенциально могут быть рассмотрены в рамках указанного закона, находится под риском санкций», — объяснила Оудкирк.

Месяцем ранее на встрече лидеров Германии и США президент Дональд Трамп попросил Ангелу Меркель не оказывать поддержку «Северному потоку – 2».

«Трамп попросил Меркель отказаться от поддержки «Северного потока — 2»… В обмен на это США начнут переговоры по новому торговому соглашению с ЕС», — сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Германии, США и ЕС.