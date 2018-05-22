Российскому судну предъявили обвинение

На Украине заочно арестовали российское судно-земснаряд «Печора», сообщается на сайте «прокуратуры автономной республики Крым» (украинская организация, базирующаяся в Киеве).

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«В частности, 16.05.2018 судом удовлетворено ходатайство следователя СО ГУНП в Автономной Республике Крым и г. Севастополе о наложении ареста на судно-земснаряд PECHORA», — говорится в сообщении.

Украина обвиняет российское судно в «незаконной добычи песка у берегов полуострова Крым». «Арест» на судно наложен «с целью обеспечения возмещения причиненного государству ущерба». «За период с середины мая 2015 зафиксировано более 300 мероприятий указанного судна-земснаряда к портам временно оккупированной территории Украины после вероятного загрузки песком в районе незаконной добычи», — говорится в заявлении «крымской прокуратуры».

Согласно тексту сообщения, «противоправная деятельность с незаконной добычи природных ресурсов» осуществлялась в исключительной морской экономической зоне Украины — в районе Каркинитского залива Черного моря, а именно — ботанического заказника общегосударственного значения «Малое филофорное поле».

По оценке украинских властей, деятельность «Печоры» нанесла Киеву ущерб в 250 млн гривен (почти 600 млн рублей).

Глава компании «Южморсервис», которая является владельцем судна «Печора», Тимур Гафуров в разговоре с РИА «Новости» заявил, что ему ничего не известно об «аресте» судна. «Судно «Печора» принадлежит компании «Южморсервис», судно находится в Севастополе, информацию, что оно арестовано, мне лично никто не передавал», — говорит Гафуров.

Он также опроверг информацию о якобы незаконной добыче песка, в которой украинская сторона обвиняет судно. «Я достаточно законопослушный человек, руководитель, мы осуществляем добычу песка строго в указанных координатах, определенных лицензий, выданной правительством РФ», — говорит глава «Южморсервиса».

Стоит отметить, что нынешняя ситуация — далеко не первая акция украинских властей в отношении российского флота. В апреле текущего года в рамках того же самого «уголовного дела» в порту «Южный» Одесской области было арестовано судно Seabreeze, принадлежащее севастопольской компании Trans Services Maritime. Об этом в своем фейсбуке сообщал генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он обвинил судно в «незаконной добыче песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник «Лебедине острова») на временно оккупированных территориях».

«В традициях РФ ворованный песок используют для незаконного строительства оккупационного моста в районе Керчи, — писал Луценко.

— В то же время, кампания-расхититель без угрызений совести ведет свой бизнес, в частности — другие суда регулярно заходят на территорию Украины».

Этот инцидент произошел всего через две недели после других скандальных действий украинских властей. 25 марта ГПСУ задержала и отконвоировала в порт Мариуполя под прицелами двух пулеметов российский рыболовный траулер «Норд». Капитан корабля Владимир Горбенко заявил, что украинские пограничники обвинили рыбаков из Керчи в использовании «недействительных паспортов», выданных им керченским УФМС России. После этого долгое время судно стояло на приколе в порту Украины. Моряки страдали от тяжелых условий содержания, а самого капитана Горбенко даже пришлось госпитализировать.

28 апреля МИД России предупредил судовые компании о риске пиратских захватов судов в украинских территориальных водах. В ведомстве напомнили, что недавно кабинет министров Украины принял распоряжение о запрете транзита и перевозки грузов во внутренних водах Украины для судов под флагом России или судов, зарегистрированных в России. Кроме того, украинское правительство согласилось запретить вход в территориальные воды Украины для любых иностранных плавсредств, входившим в морские порты Севастополя и Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации.