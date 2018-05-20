Новый Ирак: куда поведет великий аятолла

На прошедших в Ираке парламентских выборах первое место занял оппозиционный блок «Ас-Саирун» («Альянс революционеров за реформы», который возглавляет влиятельный шиитский религиозный деятель Муктада ас-Садр. Интерес к нынешнему голосованию был повышен еще и тем, что в прошлый раз выборы проходили в 2014 году, когда большая часть Ирака была в осаждении боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).

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По данным Высшей независимой избирательной комиссии блок ас-Садра занял первое место в 16 из 18 иракских провинций, в том числе в столице страны Багдаде. Второе место занял также оппозиционный власти блок «Фатах» («Завоевание») во главе с Хади аль-Амери. Третье место занял альянс «Наср» («Победа») действующего премьер-министра Хайдера аль-Абади.

Блок «Ас-Саирун» ас-Садр решил сформировать вместе с Коммунистической партией.

Во время предвыборной кампании ас-Садр поднял волну популистских настроений. Именно в тандеме с Коммунистической партией, достаточно непопулярной в Ираке, ас-Садру удалось поднять значимые для общества вопросы.

Весь прошлый год, и в начале 2018-го, ас-Садр со своими сторонниками устраивали антиправительственные митинги и демонстрации против коррупции. Вокруг этой идеи, а также на решении социальных вопросов была выстроена его избирательная кампания. Выборы показали, что значительная часть населения не доверяет тем политикам, которые руководили страной.

Кроме этого, ненавистник США ас-Садр публично заявил, что он смирится с присутствием США в Ираке для борьбы с ИГ и для оснащения и обучения иракских войск до тех пор, пока это не посягает на суверенитет Ирака. В стране дислоцировано около 5 тыс. американских военнослужащих.

В стороны от Тегерана

Теперь победившему блоку предстоит сформировать коалицию для стабильной работы парламента. Самым логичным развитием событий здесь выглядит создание блока с оппозиционным движением «Фатах», занявшим второе место, — тогда парламентское большинство было бы установлено. Однако ас-Садр заявил, что он не намерен вступать в коалицию с проиранскими партиями, а партия «Фатах» напрямую контактирует с Тегераном, отмечает доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко.

Резкое отрицание отношений с Ираном со стороны ас-Садра выглядит достаточно противоречивым, поскольку именно Иран финансировал и поддерживал созданное отцом ас-Садра политическое движение.

Кроме того, именно в Иран ас-Садр поехал получать религиозное образование, пробыв в Куме как минимум два года, после чего он получил титул «великого аятоллы».

Вместе с тем весь политический шиитский истеблишмент так или иначе связан с Ираном как минимум потому, что это единственная страна-сосед, где большинство исповедует ислам шиитского толка.

«Именно поэтому можно говорить, что ас-Садр никуда от Ирана он не денется», — подчеркивает Демиденко.

Вместе с тем выигрыш Муктады ас-Садра как раз был обусловлен тем, что он смог позиционировать себя как политика удаленного от Ирана, на это есть запрос в обществе Ирака.

«Речь идет не о разрыве отношений с Ираном, а о более самостоятельной внутренней и внешней политике Ирака», — советник директора РИСИ Елена Супонина.

Отношения-оксюморон

Внимание к выборам в Ираке наблюдалось и со стороны Саудовской Аравии, которая наряду с Ираном заинтересована во влиянии в регионе, подчеркивает старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Рост влияния Тегерана на Ближнем Востоке беспокоит практически все страны региона, поэтому борьба за влияние в Ираке развернулась задолго до выборов. Для Саудовской Аравии ослабление позиций Ирана в Ираке — главная задача, которую можно реализовать, приведя к власти в Багдаде лояльные себе силы, продолжает эксперт.

В прошлом году Багдад посетил министр иностранных дел Саудовской Аравии, а после премьер-министр Ирака аль-Абади посетил саудитов, где было решено сделать несколько переходов на саудо-иракской границе для облегчения торговых отношений между двумя странами.

После премьер-министра Ирака Саудовскую Аравию посетили Муктада ас-Садр, однако его визит вызвал шквал критики со стороны шиитского сообщества, которое не понимало, как шиит может вести дела с суннитской Саудовской Аравией. После визита ас-Садра Эр-Рияд объявил о готовности выделить деньги Ираку для гуманитарной помощи, а также планирует вернуть своего посла.

«Шиит, который контактирует с саудовцами, — это оксюморон, — считает Демиденко. — Если ты не хочешь настроить против себя всех остальных шиитов, то сотрудничество с Саудовской Аравией должно быть скорее тактическим, чем стратегическим».

Отношения между странами испортились в 1990 году, когда иракские вооруженные силы оккупировали дружественный Саудовской Аравии Кувейт. Первой попыткой восстановить отношения стала отправка саудовского посла в Багдад, однако она не увенчалась успехом. Вместе с тем на волне борьбы с ИГ в 2016 году в Багдаде было открыто посольство Саудовской Аравии.

Однако религиозная составляющая в визите ас-Садра в Саудовскую Аравию тоже есть, считает Долгов. «Муктада ас-Садр — опытный политик и он не хочет видеть врага в лице Саудовской Аравии. Встреча скорее была направлена на снижение накала и противостояния между шиитами и суннитами, тут он действует как опытный и талантливый политик», — подчеркивает эксперт.

Борьба не только за «своих»

Вопрос дальнейшей политической карьеры Муктады ас-Садра остается открытым. Все время он находился в оппозиции, причем ко всем — к «американским оккупантам», против которых он воевал, к временному правительству, к нынешнему правительству.

Эксперты отмечают, что его политическая карьера всегда строилась на противопоставлении себя и своей политики другим, поэтому сейчас сложно предсказать, какого курса он будет придерживаться. При этом если раньше он условно боролся только за «своих», то есть шиитов, то теперь ему придется нести ответственность и за других — курдов, суннитов, христиан.

«Ас-Садр всегда претендовал на звание главного революционера, властителя дум, «че гевары», самого большого защитника всех обездоленных и униженных в Ираке», — говорит Демиденко.

Кроме того, амбиций занять пост главного духовного лидера шиитов ас-Садра не оставляет. Если в начале своей политической карьеры у него не было религиозного образования, он не мог быть богословом, то сейчас он имеет титул «великого аятоллы». Однако место главного духовника Ирака занято авторитетным богословом — аятоллой Али ас-Систани, который занимает его уже давно, и явно не захочет его отдавать.

Вместе с тем если бы у него не присутствовало желания заниматься политикой, он не пошел бы на парламентские выборы. Если он участвует в политической борьбе, значит, он ставит цели получить и политическую власть.

«Тут он может оставаться духовным лидером, но влиять на своих сторонников, которые будут заниматься политикой. То, что он хочет политической власти и добивается ее — это очевидно», — заключает Борис Долгов.

От «Армии Махди» в «ас-Садр»

Муктада ас-Садр происходит из знаменитой и влиятельной семьи аятолл. Его отец Мохаммед Садек ас-Садр и дядя Мохаммед Бакир ас-Садр были «великими аятоллами» (верховный лидер, шиитский богослов). С детства находясь в шиитских кругах, ас-Садр перенял религию. Однако из-за того, что он не получил религиозного образования и не мог толковать Коран, его авторитет и популярность среди исламской молодежи изначально базировалась только на его происхождении.

После свержения Саддама Хусейна в шиитском мире началась борьба за лидерство. Однако ас-Садра больше всего беспокоили ключи от главной шиитской святыни — Мавзолея имама Али в городе Эн-Наджафа. Так как мечеть имама Али является главной шиитской святыней, количество паломников в ней огромное, и контроль над мечетью означает и контроль над пожертвованиями паломников и богатых спонсоров.

Великий аятолла Ирана Али аль-Систани выиграл тогда эту борьбу и не позволил ас-Садру контролировать ее, оставляя контроль над всеми святынями за собой.

После свержения Саддама Хусейна к власти приходит временная администрация под предводительством Пола Бремера, которая была создана коалицией, состоящей из США и союзников.

Ас-Садр выступал с резкой критикой как временной администрации, так и временного правительства Ирака, которое было назначено коалицией, потому что считал их оккупантами, которые вмешиваются во внутреннюю политику Ирака.

Подкреплять свой авторитет и значимость ас-Садр начал с благотворительности. От отца ему достались благотворительные центры, которые оказывали помощь и поддержку мечетям, больницам и университетам. После американской военной операции города Ирака были разрушены, коммунальное хозяйство Багдада было полностью развалено. Ас-Садр взял на себя миссию поддерживать порядок в Багдаде, а также установил контроль в шиитском пригороде Садам-сити, позже город переименуют в честь отца ас-Садра — Садр-Сити.

Там он стал набирать отряды добровольцев, которые изначально вели борьбу с мародерством, убирали мусор, обеспечивали гуманитарной помощью и продовольствием больницы, а также патрулировали улицы.

Численность добровольцев возрастала, позже эта организация превратиться в «Армию Махди», участники которой в апреле 2004 года начали протестовать против передачи власти от временной администрации временному иракскому правительству. А уже в августе 2004 года между «Армией Махди» и правительственными силами с международными войсками начались ожесточенные бои в историческом центе Наджафа, именно там, где находится святая мечеть имама Али.

В результате столкновений ас-Садр вместе со своими сторонниками укрылись в мечети имама Али, которую ни правительственные войска, ни коалиция не осмелились тронуть. Разрешить этот конфликт пришлось великому аятолле Али ас-Систани, который приехал в город, тем самым показав, что главным остается он, укрепив свой авторитет еще сильнее. После договоренности с ас-Систани все святыни переходят под контроль религиозных властей — ас-Садр покинул мечеть и призвал всех своих сторонников прекратить огонь на всей территории Ирана.

Позже ас-Садр покинул территорию Ирака и поехал в Иран, в город Кум, получать религиозное образование. В 2009 году после двухлетнего обучения он получил титул «великого аятоллы». В 2011 году вернулся в родной город эд-Наджав, чтобы продолжить свою политическую карьеру и бороться с коррупцией в Ираке.