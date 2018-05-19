Договор о РСМД: как спасти главное соглашение России и США

Президент США Дональд Трамп дал Белому дому указание подготовить новый пакет санкций в отношении России за нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Таким образом, Трамп велел своей администрации выполнить требования, которые прописаны в разделе закона о военном бюджете на 2018 год.

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В этом документе говорится, что глава США должен разработать и внести на рассмотрение в конгресс доклад, в котором будут обозначены планы по введению мер в отношении конкретных лиц из-за несоблюдения Россией договора о РСМД.

Под действие санкций могут попасть лица, ответственные за приказы, которые привели к нарушению положений договора о РСМД. Также с санкциями могут столкнуться отдельные члены российского правительства. Среди возможных мер указаны блокирование активов в США, запрет на въезд в страну, а также любые другие меры, которые одобрит президент.

Договор о РСМД, подписанный президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году, является, по мнению многих экспертов, краеугольным камнем международной безопасности.

В соответствии с ним сторонами был ликвидирован целый класс ракет среднего и малого радиуса действия. Соглашение накладывало запрет на использование и разработку ракет меньшей (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности, базирующихся на земле.

Многие годы вне зависимости от состояния отношений СССР и США договор четко соблюдался, однако в последнее время обе стороны начали обвинять друг друга в его нарушениях.

Претензии к России из-за нарушения договора были обозначены еще администрацией президента Барака Обамы. Тогда Вашингтон заявил, что Россия тайно занимается разработкой систем крылатых ракет наземного базирования, что идет вразрез с положениями договора. Москва эти обвинения отрицала, и стороны так и не смогли прийти к общему знаменателю до конца пребывания Обамы у власти.

При этом российские власти отмечали, что договор о РСМД нарушает как раз американская система ПРО в Европе. В марте этого года президент России Владимир Путин заявил, что системы, которые предназначены для перехвата ракет, могут быть переделаны под ударные ракеты. Он также предупредил, что в случае, если США захотят выйти из договора, ответ будет «мгновенным и зеркальным».

Россия уже продемонстрировала, что может пойти на жесткие меры, когда разместила оперативно-тактические комплексы «Искандер» в Калининградской области. Пока «Искандеры» под договор не подпадают, но потенциально они могут быть оснащены ракетами большей дальности.

В то же время в новой ядерной доктрине США также говорится о мерах, которые готов принять Вашингтон в связи с претензиями к России по РСМД. В частности, США «в долгосрочной перспективе» могут ставить на дежурство нестратегические ядерные ракеты морского базирования. В документе подчеркивается, что постановка на боевое дежурство этих ракет якобы станет «ответом на нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и средством противодействия нестратегическому ядерному арсеналу России».

По мнению ведущего научного сотрудника Брукингского института Стивена Пайфера, такие меры, как наращивание присутствия кораблей ВМС США с крылатыми ракетами, а также развертывание в Европе ракет типа «воздух-земля» может «заставить Москву провести переоценку расходов и выгоды». Однако в интервью «Газете.Ru» Пайфер отмечает, что «Вашингтон еще не предпринял эти шаги».

Разговор зашел в тупик

В Москве отвергают все претензии США по поводу нарушения договора, подчеркнул на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он добавил, что, прежде чем готовить ответные меры, необходимо дождаться «каких-то субстантивных последствий этого поручения».

Россия заинтересована в контроле над вооружениями, отметили высокопоставленные участники недавней встречи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Эксперты СВОП считают, что контроль на вооружениями не является «альтернативой военным приготовлениям», а нужен для того, «чтобы решать проблемы обеспечения военной безопасности».

Источники, близкие к российским внешнеполитическим кругам, рассказали «Газете.Ru», что готовы обсуждать ситуацию вокруг договора с американской стороной. Они также считают, что такой разговор должен вестись не только о РСМД, но и об общей стратегической стабильности, но в Белом Доме к этому не готовы. При этом Кремль раздражает тот факт, что Вашингтон хочет привлекать к диалогу Украину, Белоруссию и Казахстан. Все эти государства формально были участниками договора, так как на их территории было размещено ядерное оружие.

Если Белоруссия и Казахстан подчеркивают свою приверженность неядерному статусу, то руководство Украины неоднократно делало заявления о потенциальной возможности вновь обзавестись ядерным оружием.

Завсектором Центра проблем разоружения НИ ИМЭМО РАН Cергей Ознобищев считает, что заявления обеих стран о нарушениях договора «используются сторонами, чтобы доказать свою правоту». «РСМД — лишь один из эпизодов в этом списке для создания обвинительного уклона», — констатирует эксперт.

При этом он отмечает, что претензии сторон «не требуют новых подходов» и могут быть вполне разрешены в рамках контрольной комиссии по договору. «Опасность того, что у нас не будет договора по РСМД, безусловно, есть, но я считаю, что есть возможность урегулировать спорные вопросы по этому договору», — говорил ранее в интервью «Газете.Ru» экс-секретарь Совета безопасности России Андрей Кокошин.

Эксперт в области международной безопасности Виктор Мизин считает, что при «наличии политической воли и осознании сложности ситуации возможен разумный компромисс. «Россия и США могли бы взять на себя политическое обязательство разрешить взаимные претензии по соблюдению Договора РСМД», — пишет политолог в статье, опубликованной на сайте Carnegie.ru.

Ряд экспертов считает, что президенты США и России могут обсудить возможность переговоров по РСМД, если они смогут провести встречу во время саммита Большой двадцатки в Аргентине осенью этого года. Однако есть опасение, что давление, оказываемое США на Москву посредством санкций, может ужесточить позицию Кремля.

Что касается президента США Дональда Трампа, можно предположить, что на его позицию в этом вопросе оказывает влияние новый помощник по национальной безопасности Джон Болтон.

Болтон, который вел переговоры по стратегическим вооружениям, в 2011 году написал статью для The Wall Street Journal, в которой призывал отказаться от договора.

Тогда нынешний советник Трампа отмечал, что во времена его подписания договор имел значение, но сейчас он лишь «наносит вред» США, прежде всего, потому что такие страны, как Китай, КНДР и Иран создают баллистические ракеты, угрожающие американским союзникам.

В статье Болтона также говорилось, что все предложения о распространении договора на других игроков (к этому призывала Россия) бессмысленны, так как КНР, Иран и КНДР, скорее всего, просто к нему не присоединятся: «… Москва и Вашингтон оставались бы связанными запретами договора, в то время как развитие ракет в других странах продолжало бы идти полным ходом».

«Учитывая настроения в Вашингтоне, договор о РСМД находится в тяжелой ситуации и, возможно, идет к концу», — признает в беседе с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник Брукингского института Стивен Пайфер.