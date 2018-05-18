Последний император: жизнь и смерть Николая II

18 мая 1868 года, ровно 150 лет назад, в Царском селе родился Николай Романов — последний российский император и одна из самых трагичных фигур в отечественной истории. Споры о его личности не прекращаются до сих пор. Исторические концепции, которые последние сто лет выстраивались вокруг Николая II, настолько разнообразны, что даже крупнейшие политики современной России дают ему совершенно различные характеристики.

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Например, президент РФ Владимир Путин во время встречи с прессой в Ново-Огареве в 2014 году между делом назвал последнего императора «кровавым». Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время последней президентской гонки охарактеризовал Николая II как «размазню», поставив в один ряд с президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Фоторепортаж: "Святой" или "Кровавый": 150 лет со дня рождения Николая II __is_photorep_included11755453: 1

Сравнение с Горбачевым не случайно. Мнение о том, что развал империи — личная вина Николая II, распространено даже среди некоторых профессиональных историков. «Царь не мог похвастаться большими успехами, он был неэффективен и плохо вел военную кампанию, именно поэтому произошло восстание против его власти. Проблема царя Николая II состояла в том, что он не был предназначен для этой роли. Ему не нравилось царствовать. Он был человеком семейным, он любил свою семью, любил работать в саду, но он не наслаждался властью. А для того чтобы быть царем, вы должны наслаждаться властью», — говорил в интервью «Газете.Ru» американский историк Ричард Пайпс.

Образ Николая II как слабого, не способного к управлению, а порой даже безумного правителя активно тиражировался советскими пропагандой и системой образования, укореняясь в общественном сознании.

Впрочем, после развала Советского Союза в общественном дискурсе наметилась совершенно противоположная тенденция. Во многом этому способствовала канонизация царской семьи в 2000 году — о последнем императоре все чаще стали говорить как о святом мученике.

В 100-летнюю годовщину событий 1917 года главным защитником образа Николая II стала бывший прокурор Республики Крым, а ныне депутат Государственной думы Наталья Поклонская. Борьба депутата с фильмом «Матильда» режиссера Алексея Учителя, который рассказывает о любовных интересах Николая до вступления на престол, стала одним из главных скандалов российского кинематографа в 2017 году, породив бесчисленное количество мемов.

Независимо от отношения к Николаю II, сложно отрицать, что на годы его царствования пришлись великие потрясения и перемены. «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях правления последнего русского императора.

С верой в Бога и самодержавие

Ко времени восшествия Николая II на престол в 1894 году в России и во всем мире мало что знали о будущем императоре. Мощная фигура Александра III как бы заслонила наследника от глаз внешнего мира.

«Редко народ имел при вхождении на престол его монарха такое неясное представление об его личности и свойствах характера, как русский народ в наши дни. Данные, по которым можно судить об его [Николая II] свойствах и воззрениях чрезвычайно скудны»,

— писал в докладе своему правительству германский поверенный в делах граф фон Рекс.

Такое неведение стало причиной надежд, что новый император уведет Россию с пути консерватизма, по которому ее вел Александр III. Однако в своем первом же публичном выступлении Николай развеял эти надежды: «Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начала самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный, покойный родитель».

В каком-то смысле эту речь можно считать судьбоносной – Николай II настроил против себя либеральную интеллигенцию, которая до конца его царствования стремилась показать неэффективность его правления.

Историк Сергей Ольденбург, из-под чьего пера вышло фундаментальное историческое исследование о жизни и деятельности последнего императора, объяснял приверженность Николая принципам самодержавия глубокой религиозностью императора. «Он считал, что ответственность за судьбы России лежит на Нем, что Он отвечает за них перед престолом Всевышнего. Другие могут советовать, другие могут Ему мешать, но ответ за Россию перед Богом лежит на Нем.

Из этого вытекало и отношение к ограничению власти — которое Он считал переложением ответственности на других, непризванных. «Они напортят — а отвечать Мне», — таково было, в упрощенной форме, рассуждение Государя», — писал Ольденбург.

Уверенный в своем божественном предназначении и с детства готовившийся к тому, чтобы встать во главе России, 14 мая 1896 года Николай был коронован в стенах Московского Кремля. Однако самый важный день в жизни императора был омрачен катастрофой, что, по мнению современников, было ничем иным как «знаком свыше».

Царь кровавый

«Кто начал царствовать — Ходынкой, тот кончит — встав на эшафот», — написал Константин Бальмонт в год десятилетия давки на торжествах в честь коронации Николая Второго. По официальным данным в тот день погибли 1282 человека. Раненных и покалеченных было более 900 человек.

«Толпа вскочила вдруг, как один человек, и бросилась вперед с такой стремительностью, как если бы за нею гнался огонь. Задние ряды напирали на передние, кто падал — того топтали, потеряв способность ощущать, что ходят по живым еще телам, как по камням или бревнам. Катастрофа длилась всего 10-15 минут. Когда толпа опомнилась было уже поздно», — передают историки слова одного из очевидцев.

Катастрофа на Ходынском поле была объявлена виной непосредственно царя, хотя он и не имел какого-либо отношения к организации торжеств в тот день.

Какую-то роль в этом сыграл тот факт, что, несмотря на случившуюся катастрофу, Николай не отменил назначенную на тот же день встречу с французским послом. Хотя на следующее утро после дня коронации император и императрица пришли на панихиду по погибшим, позже — несколько раз посещали пострадавших в больницах. Семьям погибших и пострадавших была выдана компенсация — по 1000 рублей, для их детей был создан особый приют, похороны были организованы за государственный счет, однако никакие меры не могли отмыть императора от крови жертв ходынской катастрофы.

Еще один эпизод, из-за которого прозвище «кровавый» закрепилось за Николаем в советской историографии, случился спустя почти 10 лет — в первые дни революции 1905 года.

Через пару дней после Рождества в Санкт-Петербурге было начато шествие рабочих к Зимнему дворцу, которые были намерены вручить царю коллективную петицию о рабочих нуждах. Однако в тот день Николая не было ни во дворце, ни в самой столице. Политический характер выступления и стремление демонстрантов прорваться сквозь оцепление солдат стали причиной разгона шествия.

По официальным данным, в этот день погибли или позднее умерли от ран 130 человек. Поименные списки погибших были опубликованы. По словам священника Георгия Гапона, который фактически стал организатором тех событий, погибло около тысячи. По версии Ленина — 4,5 тыс. По версии отдельных революционеров — до 20 тысяч.

Царь созидающий

Одним из главных итогов первой русской революции, начавшейся с «кровавого воскресенья», стал октябрьский манифест Николая II:

«Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собрания и союзов».

В том же манифесте император распорядился об учреждении Государственной думы. Однако революция закончилась лишь два года спустя — после роспуска Думы уже второго созыва.

Так или иначе, учреждение думской монархии — одно из главных достижений Николая Второго за годы его царствования, однако далеко не единственное.

В 1905 году же было завершено строительство Транссибирской магистрали — Великого сибирского пути, пересекавшего всю Россию. Транссиб можно называть личной гордостью Николая, ведь он руководил комиссией по его строительству еще до смерти Александра III. В итоге детище Николая имело грандиозное стратегическое значение для России. Дорога позволяла связать самые отдаленные регионы с центром и резко активизировать развитие страны, прежде относительно медленное из-за масштабов. Путь из Петербурга до Дальнего Востока вместо нескольких месяцев, стал занимать не больше двух недель. Это позволило стать реальным другому амбициозному проекту — столыпинским реформам.

Суть столыпинских реформ сводилась к решению аграрного вопроса посредством наделения крестьян землей и вовлечении их в рыночную экономику. Сейчас эти меры назвали бы созданием среднего класса. В результате многолетних преобразований, более чем 6 млн домохозяйств из существовавших 13,5 млн закрепили за собой земли в частной собственности.

И Ленин, и второй вождь революции Троцкий признавали, что если бы Столыпинские реформы были доведены до конца, «русский пролетариат ни в коем случае не смог бы прийти к власти в 1917 году».

Русская Азия Николая II

Одной из главных задач, которую ставил перед собой император, было освоение русского Дальнего Востока. В Маньчжурию массово переселялись крестьяне — именно при Николае Втором дальневосточный регион начал массово наполняться русским населением и капиталом.

В 1912 году в Маньчжурии проживали уже 70 тыс. русских. В 1917 году в одном только Харбине жили уже свыше 100 тыс. человек, из них свыше 40 тыс. русских. КВЖД располагала, помимо инфраструктуры, 370 паровозами, 2700 товарными и 900 пассажирскими вагонами, 20 пароходами.

Хотя русская экспансия на Восток длилась на протяжении всего царствования династии Романовых, именно Николай II стал первым императором, который делал ставку именно на восточное направление. Связь Николая с Азией стала очевидной еще до смерти его отца. По традиции, каждый наследник престола совершал путешествие по России и Европе в образовательных целях.

Николай не только объездил Россию и Европу, но и добрался до Азии, куда прежде не ступала нога русских императоров и наследников.

В Японии — последней точке заграничного маршрута — на наследника русского престола было совершенно покушение. В городе Оцу один из полицейских Цуда Сандзо, внезапно бросился к Николаю и успел нанести ему два скользящих удара саблей. Однако этот инцидент никак не повлиял на Николая. «Это ничего, только бы японцы не подумали, что это происшествие может чем-либо изменить мои чувства к ним и признательность мою за их радушие», — говорил тогда будущий император.

По иронии судьбы, с Японией будет связан один из самых мрачных эпизодов царствования Николая II. Поражение России в русско-японской войне для российской революционной общественности стало очередным поводом ругать правление императора.

«Кругом измена, трусость и обман»

Историю пишут победители, и, несмотря на все достижения и амбиции Николая II, его правление закончилось крахом Империи.

Участие России в Первой мировой войне должно было решить многовековой вопрос обладания черноморскими проливами, однако стало лишь многолетней прелюдией к революции. Историк Ричард Прайс называет Февральскую революцию 1917 года «восстанием консерваторов против консервативного царя». Так или иначе, события февраля 1917 года планировались именно как переворот, а не массовые волнения.

Начало заговору было положено еще в 1915 году. После ряда крупных военных неудач Николай II отстранил с поста верхового главнокомандующего своего дядю князя Николая Николаевича, решив лично возглавить имперскую армию. Об обиде Николая Николаевича на своего племянника и его ключевой роли в заговоре писал в своем историческом труде генерал Александр Спиридович.

Заговорщики предполагали, что Николай II будет свергнут, а всероссийский престол займет Николай Николаевич.

В итоге в феврале, воспользовавшись началом беспорядков и отсутствием государя в столице, власть решили захватить лидеры Государственной думы, находившиеся в союзе с высшим генералитетом, среди которого большая часть была сторонниками Николая Николаевича.

Император, ехавший на поезде в Петроград, не смог туда попасть из-за захваченных железных дорог и вынужден был свернуть в Псков, где располагался штаб Северного фронта. Однако генерал Рузский, находившийся в этом штабе, был одним из главных заговорщиков.

В день своего отречения, Николай II оставляет в дневнике запись: «Четверг. Утром пришел Рузский и прочел свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто бессильно что-либо сделать, т.к. с ним борется соц-дем партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение, Рузский передал этот разговор в Ставку, а Алексеев всем главнокомандующим. К 2 1/2 ч. пришли ответы от всех. Суть та, что

во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился.

Из Ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость, и обман!»