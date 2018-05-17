«Свобода слова не может оправдывать призывы к убийствам»

Посольство России в США опубликовало официальный ответ на статью американской газеты The Washington Examiner, призывающую Украину нанести авиаудары по Крымскому мосту.

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Российские дипломаты назвали текст журналиста Тома Рогана «провокацией» и подчеркнули, что «свобода слова не может оправдывать призывы к террористическому акту и убийству людей». По мнению посольства РФ,

статья демонстрирует истинные намерения «части американского истеблишмента», которая продолжает «разжигать ненависть и вражду между Украиной и Россией».

По мнению российской дипмиссии, публикации с призывами к авиаударам по Крымскому мосту «не вписываются в рамки журналистской этики», а сама газета должна объяснить, насколько публикация Рогана совпадает с позицией редакции.

Фоторепортаж: Крымский мост открыт для движения автомобилей __is_photorep_included11752717: 1

Дипломаты подчеркнули, что законодательство России предусматривает возможность уголовного преследования лиц, публично призывающих к терактам и пропагандирующих терроризм.

Статья под заголовком «Украина должна взорвать Крымский мост Путина» вышла на следующий день после того, как президент России Владимир Путин открыл автомобильное движение по мосту из Тамани в Керчь.

Том Роган называл произошедшее «возмутительным оскорблением Украины как нации».

По его словам, эскалация насилия в Донбассе «в любом случае неизбежна», поэтому разрушение моста, хотя бы временное, послужило бы «безошибочным сигналом о том, что украинцы не хотят соглашаться с кражей территории».

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин заявил, у него складывается впечатление, что «мир сошел с ума», передает ФАН.

По мнению депутата, еще 20-25 лет назад такая риторика была недопустима и могла привести к «очень серьезному международному конфликту».

Шерин добавил, что на такие публикации должны в первую очередь реагировать журналисты, ведь если пресса начинает «выступать в качестве неких пропагандистов, как это было в Третьем рейхе», то это должно обеспокоить журналистское сообщество.

Депутат добавил, что если подобные прецеденты не пресекать, что «это станет нормальным явлением для всех остальных». Конечно, добавил парламентарий, публикации, подобные статье Рогана, — обычный элемент информационной войны, но она «очень легко может перерасти в реальные действия».

Шерин призвал Министерство иностранных дел России вынести Соединенным Штатам официальную ноту протеста, поскольку «это уже перебор».

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в разговоре с НСН отметил, что Россия не нуждается в «чьих-то разрешениях, поощрениях или оценках» — Крымский мост является внутренним делом РФ.

«Сегодня эта американская позиция проявилась в отношении Крымского моста, завтра еще где-то, она проявляется всегда, когда США продвигает свои собственные интересы», — отметил сенатор.

Другой член Совфеда, представитель Крыма Сергей Цеков заявил изданию, что Вашингтон никак не может смириться с воссоединением Крыма и России.

«У них [американцев], конечно же, присутствует зависть. Пусть начинают с нами считаться. Они привыкли быть первыми, не прилагая особых усилий, а сейчас пусть стремятся быть наравне с нами», — заявил Цеков.

Заявления Киева по поводу открытия Крымского моста являются актом отчаяния, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 мая. По мнению Захаровой, слова украинских властей — «это такой юмор, сарказм».

«Но мне кажется, это уже от отчаяния, полной безнадеги делаются такие заявления: страшные, злобные», — подчеркнула представитель МИДа. При этом Захарова отметила, что существует возможность наладить связи. По ее словам, непонятно, зачем им было делать подобные комментарии.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем твиттере в день открытия Крымского моста написал, что оба конца моста «ведут в никуда».

«На самом деле мост через Керченский пролив — это мост между оккупированным Крымом, где людей похищают и запугивают, и Россией, где 1,6 тыс. людей могут арестовать за один день за мирный протест. Оба конца моста ведут в никуда»,

— написал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Республика Крым и город Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам общенародного референдума. Украина, США и страны Евросоюза результатов референдума не признали и продолжают до сих пор считать Крым «временно оккупированной территорией Украины».

При этом в пользу воссоединения Крыма с Россией высказались более 96% жителей полуострова и более 95% севастопольцев.

Также президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял, что «крымчане выразили свое мнение [по вопросу воссоединения с Россией] на референдуме» и вопрос представляется Кремлю закрытым с точки зрения мировой истории.