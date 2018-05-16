«Все счета России будут выставлены»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина «скрупулезно подсчитывает» свои убытки от открытия Крымского моста и пообещал, что «все счета будут России выставлены». Об этом сообщает NewsOne.

По словам Омеляна, убытки страны от Крымского моста оцениваются в 500 млн гривен в год.

«Это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море», — сказал украинский министр.

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Стоит отметить, что накануне госдепартамент США опубликовал заявление, в котором осудил открытие Россией Крымского моста. Среди главных претензий к мосту госдеп указал, что его открытие «мешает навигации», поскольку ограничивает размеры судов, способных пройти через Керченский пролив, являющийся единственным путем к территориальным водам Украины в Азовском море.

Омелян при этом заявляет, что ограниченная возможность доступа украинских судов к Азовскому морю — лишь прямые убытки. Суммы непрямых убытков Украины от Крымского моста исчисляются миллиардами гривен, уверяет он.

Стоит отметить, что Омелян уже не впервые говорит о киевских убытках, связанных со строительством моста через Керченский пролив. «Убытки несутся. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам», — говорил он в марте. Тогда же украинский министр сделал скандальное заявление:

«С политической точки зрения, я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань».

Обеспокоенность украинских политиков убытками от Керченского моста не ограничивается только заявлениями. Еще в августе прошлого года Юрий Лавренюк, занимавший на тот момент пост министра инфраструктуры Украины, говорил о готовящемся иске против России.

Пострадавшей стороной считаются Мариупольский и Бердянский торговые порты. Предполагается, что они недополучат прибыль. Официальный Киев неоднократно заявлял, что эксплуатация моста через Керченский пролив приведет к значительному сокращению судозаходов в порты Мариуполя и Бердянска, снижению их грузооборота и, как следствие, торможению развития этих портов, снижению рентабельности металлургических предприятий региона в целом, падению прибыли портовых операторов.

В различное время Киев говорил не только о финансовых, но и других «угрозах», которые несет строительство Крымского моста. В сентябре прошлого года президент Украины Петр Порошенко даже поручил подчиненным подать в суд иск на Россию из-за экологического урона, который, по мнению Киева, наносит строительство моста в Крым через Керченский пролив.

Как отмечал прокурор «Автономной Республики Крым» (украинская организация, базирующаяся в Киеве) Гюндуз Мамедов, Киев намерен привлекать к осуществляемому на Украине уголовному расследованию о нарушениях экологических правил при строительстве Крымского моста не только украинских, но и иностранных специалистов в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности.

По оценкам украинской прокуратуры, ориентировочный вред окружающей среде Черного и Азовского морей при строительстве моста составил в денежном эквиваленте не менее 10 млрд грн (примерно 23 млрд руб.).

Киев также заявлял, что Керченский мост нарушает международное право и приведет к изоляции Украины.

«Такими действиями [строительством моста. — «Газета.Ru»] РФ нарушает все международные нормы. Она фактически обрекает Украину на определенного рода изоляцию морским путем», — говорил в интервью украинским СМИ министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Тем не менее, несмотря на все протесты со стороны киевских властей, движение по Крымскому мосту для легкового и пассажирского транспорта открыли 16 мая в 5.30 утра. Первыми после проезда президента Владимира Путина по мосту проехали колонны автомобилистов, которые еще ночью приехали в Крым, чтобы поучаствовать в событии. Также в открытии моста для обычных водителей приняли участие мотоциклисты из клуба «Ночные волки», водители квадроциклов и велосипедисты.