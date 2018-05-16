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«Все счета России будут выставлены»

Украина выставит счет России за убытки от Крымского моста

Министр инфраструктуры Украины заявил, что Киев «выставит России счет» за строительство Крымского моста. По его словам, Украина несет убытки, исчисляемые в миллиардах гривен. Впрочем, подобные заявления нельзя назвать новыми: за время строительства моста через Керченский пролив, киевские власти неоднократно говорили об ущербе для украинской экономики, инфраструктуры и даже экологии.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина «скрупулезно подсчитывает» свои убытки от открытия Крымского моста и пообещал, что «все счета будут России выставлены». Об этом сообщает NewsOne.

По словам Омеляна, убытки страны от Крымского моста оцениваются в 500 млн гривен в год.

«Это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море», — сказал украинский министр.

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Стоит отметить, что накануне госдепартамент США опубликовал заявление, в котором осудил открытие Россией Крымского моста. Среди главных претензий к мосту госдеп указал, что его открытие «мешает навигации», поскольку ограничивает размеры судов, способных пройти через Керченский пролив, являющийся единственным путем к территориальным водам Украины в Азовском море.

Омелян при этом заявляет, что ограниченная возможность доступа украинских судов к Азовскому морю — лишь прямые убытки. Суммы непрямых убытков Украины от Крымского моста исчисляются миллиардами гривен, уверяет он.

Стоит отметить, что Омелян уже не впервые говорит о киевских убытках, связанных со строительством моста через Керченский пролив. «Убытки несутся. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам», — говорил он в марте. Тогда же украинский министр сделал скандальное заявление:

«С политической точки зрения, я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань».

Обеспокоенность украинских политиков убытками от Керченского моста не ограничивается только заявлениями. Еще в августе прошлого года Юрий Лавренюк, занимавший на тот момент пост министра инфраструктуры Украины, говорил о готовящемся иске против России.

Пострадавшей стороной считаются Мариупольский и Бердянский торговые порты. Предполагается, что они недополучат прибыль. Официальный Киев неоднократно заявлял, что эксплуатация моста через Керченский пролив приведет к значительному сокращению судозаходов в порты Мариуполя и Бердянска, снижению их грузооборота и, как следствие, торможению развития этих портов, снижению рентабельности металлургических предприятий региона в целом, падению прибыли портовых операторов.

В различное время Киев говорил не только о финансовых, но и других «угрозах», которые несет строительство Крымского моста. В сентябре прошлого года президент Украины Петр Порошенко даже поручил подчиненным подать в суд иск на Россию из-за экологического урона, который, по мнению Киева, наносит строительство моста в Крым через Керченский пролив.

Как отмечал прокурор «Автономной Республики Крым» (украинская организация, базирующаяся в Киеве) Гюндуз Мамедов, Киев намерен привлекать к осуществляемому на Украине уголовному расследованию о нарушениях экологических правил при строительстве Крымского моста не только украинских, но и иностранных специалистов в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности.

По оценкам украинской прокуратуры, ориентировочный вред окружающей среде Черного и Азовского морей при строительстве моста составил в денежном эквиваленте не менее 10 млрд грн (примерно 23 млрд руб.).

Киев также заявлял, что Керченский мост нарушает международное право и приведет к изоляции Украины.

«Такими действиями [строительством моста. — «Газета.Ru»] РФ нарушает все международные нормы. Она фактически обрекает Украину на определенного рода изоляцию морским путем», — говорил в интервью украинским СМИ министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Тем не менее, несмотря на все протесты со стороны киевских властей, движение по Крымскому мосту для легкового и пассажирского транспорта открыли 16 мая в 5.30 утра. Первыми после проезда президента Владимира Путина по мосту проехали колонны автомобилистов, которые еще ночью приехали в Крым, чтобы поучаствовать в событии. Также в открытии моста для обычных водителей приняли участие мотоциклисты из клуба «Ночные волки», водители квадроциклов и велосипедисты.