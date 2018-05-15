Италия: старый «друг Путина» лучше новых двух

Главным тренером сборной Италии станет Роберто Манчини, бывший главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит». Правда, на чемпионат в Россию сборная Италии не поедет. Она не попала на чемпионат мира впервые за 60 лет из-за поражения от Швеции в решающем для себя матче отборочного турнира. Издание Football Italia отмечает, что ни футбол, ни политика не внушают оптимизма --

в стране могут пойти новые выборы из-за проблем с формированием кабинета. А пока одна из ведущих стран Европейского союза — Италия — уже 72 дня живет без правительства, и это самый долгий срок отсутствия полноценной власти в государстве с 1992 года.

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Прошедшие 4 марта выборы в итальянский парламент не принесли безоговорочной победы ни одной из политических партий. Порядка 46 млн избирателей в Италии отдали большинство голосов популистской партии «Движение 5 звезд», на втором месте — коалиция, куда входит правоцентристская партия Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», националистическая «Лига» и националистическая «Братья Италии».

Так как единого лидера нет, коалиция правых и левых в настоящий момент работает над формированием нового правительства. Такой расклад и привел лидеров партий к длительным переговорам. Президент Италии Серджо Маттарелла, который выступает координатором переговоров, дал парламентариям дополнительное время.

Итальянский политолог в беседе с «Газетой.Ru» Марк Бернардини не исключает и третьего раунда переговоров, за которыми могут последовать и новые выборы. Ситуация уже начинает нервировать президента республики Серджо Маттарреллу, который, по словам эксперта, «славится своим спокойствием».

Формирование нового правительства в Италии с нетерпением ждут не только в ЕС, но и в России, учитывая, что все лидеры победивших партий демонстрируют симпатии к Москве и заявляют о необходимости скорейшего снятия санкций. Несмотря на то что Рим не сможет снять санкции без согласия ЕС, в России надеются на влияние Италии на соседей по союзу.

Против санкций, за экономику Италии

И партия «Движение 5 звезд», и «Вперед, Италия», и партия «Лига» высказывались за отказ от санкционной политики Евросоюза в отношении России. И хотя неблагоприятная экономическая ситуация в Италии связана в целом с кризисом, антироссийские санкции усугубляют ее, говорит итальянский политолог Марк Бернардини.

Однако об изменении отношения к России говорит именно Матео Сальвини — лидер второй по итогам мартовских выборов в парламент Италии партии «Лига».

«Невероятно, что Европейский союз, основанный на мире, по-прежнему имеет в качестве кандидата на вступление такой режим, как турецкий, и продолжает рассматривать Россию как врага», — говорил Маттео Сальвини.

У Сальвини хорошие связи в Москве, а у «Лиги» еще с марта 2017 года налажены межпартийные отношения с «Единой Россией».

В случае прихода к власти он обещал «спокойный и мирный» пересмотр текущих договоренностей с ЕС, а также публично выступал за признание Крыма частью России. Именно крымский кризис заставил Евросоюз ввести санкции против России в 2014 году. К слову, Cальвини возглавил первую зарубежную делегацию, которая посетила Крым после воссоединения с РФ.

Стойкость этой позиции новых властей Рима будет проверена во время июньского саммита, на котором Совет Евросоюза проголосует по вопросу о сохранении антироссийских санкций.

Сможет ли новое итальянское правительство переломить антироссийскую политику на уровне ЕС — большой вопрос. Это в большей степени связано с переменчивостью заявлений между предвыборными кандидатами и политиками во власти, отмечает Бернардини.

«Когда люди приходят к власти, они меняют свою политику. Будучи в оппозиции, очень просто делать громкие заявления, однако после прихода к власти политики меняют свое мнение», — делится политолог.

«Друг Путина» вступает в игру

Посещал Крым и бывший премьер Италии, лидер партии «Вперед, Италия» 81-летний Сильвио Берлускони. На днях итальянский суд разрешил ему, несмотря на судимость, занимать политические должности, что увеличивает его вес в переговорном процессе, говорит Бернардини. Он также обращает внимание на то, что Сальвини, который раньше говорил о влиянии своей партии, уже поблагодарил за поддержку Берлускони.

«Психологически это значит, что роль Берлускони в среде правоцентристов возрастает», — констатировал итальянский политолог.

В 2013 году за финансовые махинации Берлускони был осужден на четыре года исправительных работ и получил запрет на занятие государственных должностей. 11 мая 2018 года миланский суд восстановил его в политических правах и дал право снова занимать госдолжности.

Запрет на госдолжности не мешал участвовать Берлускони в избирательном процессе на мартовских парламентских выборах. СМИ даже окрестили его «серым кардиналом», который будет участвовать в формировании нового правительства за кулисами.

Экс-премьера Италии связывают хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Берлускони называют другом президента, с которым он не раз виделся, в том числе и после отставки.

Одним из неясных моментов будущего правительства остается имя премьер-министра — единого кандидата, которого должны предложить участники коалиции. По информации итальянской прессы, ею может стать фигура, не принадлежащая ни к одной из двух политических сил.

«На втором этапе разговор (между партией «Движение 5 звезд» и партией «Лига» — «Газета.Ru») уже велся о том, чтобы найти нейтральную фамилию того, кто мог бы быть премьером. Того человека, который не был бы открытым приверженцем первой или второй группировки», — говорит Бернардини.

Хуже только «Пять Звезд»

В Италии от нового правительства ждут улучшений экономике — в стране высокий уровень безработицы. Экономические и другие проблемы, которые итальянские политики собираются решать с помощью жесткого диалога с ЕС, по крайней мере, могут озадачить Брюссель. В частности,

итальянские политики говорят о пересмотре соглашений с ЕС в отношении экономической и миграционной политики. Речь идет о возможном игнорировании правила для членов еврозоны о трехпроцентном дефиците ВВП страны.

В свою очередь, для выполнения обещаний партии «Лиги» может понадобиться 6% дефицит, писала итальянская газета Corriere della Sera. Противоречия могут затронуть и вопросы миграционной политики. Сальвини, лидер «Лиги», обещал поставить итальянцев на первое место при вопросах трудоустройства и предоставлении госжилья. Об улучшении социальной политики говорят и в партии «Пять Звезд», правда, политолог Бернардини скептически относится к этим заявлениям.

Он отмечает, что в этих партиях нет профессионалов, что показало их правление в крупных городах, включая Рим, где они сумели выиграть выборы мэра: «Они выиграли выборы на недовольстве народа, но когда они пришли к власти стало хуже, чем было».