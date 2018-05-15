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раздела Спорт
Италия: старый «друг Путина» лучше новых двух

Почему в Италии никак не могут сформировать правительство

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Владимир Путин и Сильвио Берлускони в Крыму 13 сентября 2015 года Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин и Сильвио Берлускони в Крыму 13 сентября 2015 года
У сборной Италии по футболу, наконец, появился новый тренер. Однако любители итальянского футбола иронизируют, что пока даже не знают, кого будет представлять этот специалист, так как страна уже 72 дня живет без правительства. Победившие на выборах правоцентристы и популисты не могут договориться о формировании кабинета министров. Президент страны дал представителям партии дополнительное время для формирования кабинета.

Главным тренером сборной Италии станет Роберто Манчини, бывший главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит». Правда, на чемпионат в Россию сборная Италии не поедет. Она не попала на чемпионат мира впервые за 60 лет из-за поражения от Швеции в решающем для себя матче отборочного турнира. Издание Football Italia отмечает, что ни футбол, ни политика не внушают оптимизма --

в стране могут пойти новые выборы из-за проблем с формированием кабинета. А пока одна из ведущих стран Европейского союза — Италия — уже 72 дня живет без правительства, и это самый долгий срок отсутствия полноценной власти в государстве с 1992 года.

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Прошедшие 4 марта выборы в итальянский парламент не принесли безоговорочной победы ни одной из политических партий. Порядка 46 млн избирателей в Италии отдали большинство голосов популистской партии «Движение 5 звезд», на втором месте — коалиция, куда входит правоцентристская партия Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», националистическая «Лига» и националистическая «Братья Италии».

Так как единого лидера нет, коалиция правых и левых в настоящий момент работает над формированием нового правительства. Такой расклад и привел лидеров партий к длительным переговорам. Президент Италии Серджо Маттарелла, который выступает координатором переговоров, дал парламентариям дополнительное время.

Итальянский политолог в беседе с «Газетой.Ru» Марк Бернардини не исключает и третьего раунда переговоров, за которыми могут последовать и новые выборы. Ситуация уже начинает нервировать президента республики Серджо Маттарреллу, который, по словам эксперта, «славится своим спокойствием».

Формирование нового правительства в Италии с нетерпением ждут не только в ЕС, но и в России, учитывая, что все лидеры победивших партий демонстрируют симпатии к Москве и заявляют о необходимости скорейшего снятия санкций. Несмотря на то что Рим не сможет снять санкции без согласия ЕС, в России надеются на влияние Италии на соседей по союзу.

Против санкций, за экономику Италии

И партия «Движение 5 звезд», и «Вперед, Италия», и партия «Лига» высказывались за отказ от санкционной политики Евросоюза в отношении России. И хотя неблагоприятная экономическая ситуация в Италии связана в целом с кризисом, антироссийские санкции усугубляют ее, говорит итальянский политолог Марк Бернардини.

Однако об изменении отношения к России говорит именно Матео Сальвини — лидер второй по итогам мартовских выборов в парламент Италии партии «Лига».

«Невероятно, что Европейский союз, основанный на мире, по-прежнему имеет в качестве кандидата на вступление такой режим, как турецкий, и продолжает рассматривать Россию как врага», — говорил Маттео Сальвини.

У Сальвини хорошие связи в Москве, а у «Лиги» еще с марта 2017 года налажены межпартийные отношения с «Единой Россией».

В случае прихода к власти он обещал «спокойный и мирный» пересмотр текущих договоренностей с ЕС, а также публично выступал за признание Крыма частью России. Именно крымский кризис заставил Евросоюз ввести санкции против России в 2014 году. К слову, Cальвини возглавил первую зарубежную делегацию, которая посетила Крым после воссоединения с РФ.

Стойкость этой позиции новых властей Рима будет проверена во время июньского саммита, на котором Совет Евросоюза проголосует по вопросу о сохранении антироссийских санкций.

Сможет ли новое итальянское правительство переломить антироссийскую политику на уровне ЕС — большой вопрос. Это в большей степени связано с переменчивостью заявлений между предвыборными кандидатами и политиками во власти, отмечает Бернардини.

«Когда люди приходят к власти, они меняют свою политику. Будучи в оппозиции, очень просто делать громкие заявления, однако после прихода к власти политики меняют свое мнение», — делится политолог.

«Друг Путина» вступает в игру

Посещал Крым и бывший премьер Италии, лидер партии «Вперед, Италия» 81-летний Сильвио Берлускони. На днях итальянский суд разрешил ему, несмотря на судимость, занимать политические должности, что увеличивает его вес в переговорном процессе, говорит Бернардини. Он также обращает внимание на то, что Сальвини, который раньше говорил о влиянии своей партии, уже поблагодарил за поддержку Берлускони.

«Психологически это значит, что роль Берлускони в среде правоцентристов возрастает», — констатировал итальянский политолог.

В 2013 году за финансовые махинации Берлускони был осужден на четыре года исправительных работ и получил запрет на занятие государственных должностей. 11 мая 2018 года миланский суд восстановил его в политических правах и дал право снова занимать госдолжности.

Запрет на госдолжности не мешал участвовать Берлускони в избирательном процессе на мартовских парламентских выборах. СМИ даже окрестили его «серым кардиналом», который будет участвовать в формировании нового правительства за кулисами.

Экс-премьера Италии связывают хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Берлускони называют другом президента, с которым он не раз виделся, в том числе и после отставки.

Одним из неясных моментов будущего правительства остается имя премьер-министра — единого кандидата, которого должны предложить участники коалиции. По информации итальянской прессы, ею может стать фигура, не принадлежащая ни к одной из двух политических сил.

«На втором этапе разговор (между партией «Движение 5 звезд» и партией «Лига» — «Газета.Ru») уже велся о том, чтобы найти нейтральную фамилию того, кто мог бы быть премьером. Того человека, который не был бы открытым приверженцем первой или второй группировки», — говорит Бернардини.

Хуже только «Пять Звезд»

В Италии от нового правительства ждут улучшений экономике — в стране высокий уровень безработицы. Экономические и другие проблемы, которые итальянские политики собираются решать с помощью жесткого диалога с ЕС, по крайней мере, могут озадачить Брюссель. В частности,

итальянские политики говорят о пересмотре соглашений с ЕС в отношении экономической и миграционной политики. Речь идет о возможном игнорировании правила для членов еврозоны о трехпроцентном дефиците ВВП страны.

В свою очередь, для выполнения обещаний партии «Лиги» может понадобиться 6% дефицит, писала итальянская газета Corriere della Sera. Противоречия могут затронуть и вопросы миграционной политики. Сальвини, лидер «Лиги», обещал поставить итальянцев на первое место при вопросах трудоустройства и предоставлении госжилья. Об улучшении социальной политики говорят и в партии «Пять Звезд», правда, политолог Бернардини скептически относится к этим заявлениям.

Он отмечает, что в этих партиях нет профессионалов, что показало их правление в крупных городах, включая Рим, где они сумели выиграть выборы мэра: «Они выиграли выборы на недовольстве народа, но когда они пришли к власти стало хуже, чем было».