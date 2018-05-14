Возмездие через 12 лет: в Ираке приговорен убийца российских дипломатов

Центральный уголовный суд Ирака приговорил к смертной казни террориста, убившего российского дипломата в 2006 году, об этом сегодня сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на представителя Высшего судебного совета страны Абдель Саттара Биркадара. Как сообщает телеканал, представитель не назвал имени российского дипломата, зарезанного обвиняемым.

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По словам Биркадара, осужденный на казнь признался в похищении четырех россиян вместе с вооруженной группировкой. Кроме того, террорист участвовал в казни одного из дипломатов, после чего вместе с сообщниками избавился от тел, выбросив их в реку Тигр.

3 июня 2006 года в Багдаде группа неизвестных обстреляла бронированный автомобиль российской дипломатической миссии при подъезде к посольству РФ. В ходе захвата был убит охранник посольства Виталий Титов. По данным МИДа, он пытался отразить атаку нападавших. Террористам удалось взять в заложники четверых сотрудников, находившихся в машине: третьего секретаря посольства РФ Федора Зайцева, повара Рината Аглиулина, водителя Анатолия Смирнова и сотрудника СВР Олега Федосеева.

Ответственность за похищение взяла на себя террористическая группировка «Совет шуры моджахедов Ирака» – объединение различных экстремистских группировок, действующих на территории Ирака.

25 июня Телеканал «Аль-Джазира» сообщил о казни захваченных в заложники россиян со ссылкой на размещенное в интернете заявление группировки «Аль-Каида в Ираке».

Террористы опубликовали в сети видео, на котором четверо российских дипломатов называли по-русски свои имена, должности в российском посольстве и семейное положение. Эта запись затем перебивалась сценами казни трех сотрудников дипмиссии, у которых были завязаны глаза.

Люди в масках отрезали головы двоим заложникам с криком «Аллах акбар!» и застрелили третьего. Голос за кадром заявил, что это «месть за пытки, убийства и изгнания наших братьев и сестер неверным русским правительством». Через два дня МИД России официально подтвердил новость о гибели дипломатов.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Аглиулина, Зайцева, Смирнова, Титова и Федосеева орденами Мужества.

В 2010 году посол России в Багдаде Валерьян Шуваев рассказал журналистам о том, что российская дипмиссия обратилась к иракским и американским властям за помощью в расследовании дела и обнаружении тел четверых похищенных сотрудников. Их останки были найдены лишь в 2012 году.

В 2010 году в Ираке был приговорен к смертной казни первый осужденный за похищение и убийство россиян. По сообщению пресс-службы правительства Ирака, он являлся членом террористической группировки «Аль-Каида» (деятельность организации запрещена в РФ).

«Приговор был вынесен на основании положений закона о борьбе с терроризмом по обвинению в похищении и убийстве пяти российских граждан, работавших в российском посольстве в Багдаде. Это было гнусное преступление против дипломатов. Его целью было заставить ряд стран закрыть свои посольства в Багдаде, чего усиленно добивалась «Аль-Каида» и другие экстремистские организации», - сообщил ТАСС со ссылкой на юридический источник в Багдаде.

К сожалению, это далеко не единственный случай нападения на сотрудников российского дипломатического ведомства.

Одна из самых громких трагедий произошла в декабре 2016, когда в Турции был застрелен российский посол Андрей Карлов. Во время церемонии открытия выставки в Центре современного искусства террорист, бывший полицейский сотрудник выхватил пистолет и застрелил Карлова. По словам свидетелей, стрелявший перед покушением и после него кричал: «Аллах акбар», а также провозглашал: «Это месть за Алеппо. Мы умираем там, ты умрешь здесь». Позже террорист погиб в перестрелке с охраной. Позже выяснилось, что он прошел в помещение музея по полицейскому удостоверению

Осенью 2013 года выстрелом в голову был убит первый секретарь посольства РФ в Абхазии вице-консул Дмитрий Вишернев. Инцидент произошел рядом с домом российского сотрудника в Сухуми. При нападении супруга дипломата Ольга Вишернева получила серьезные огнестрельные ранения и позже скончалась в республиканской больнице. По официальному заявлению генпрокуратуры Абхазии, к убийству был причастен Исхан Сабанчиев и уроженец и житель Грозного Юсуп Лакаев, который освободился из мест лишения свободы в 2011 году. Вскоре МВД Грузии задержало Лакаева при проверке документов.

Летом 2006 года было совершено нападение на еще одного сотрудника МИДа .В Кении два неизвестных напали на посла Валерия Егошкина, ударив его ножом в спину. Российский дипломат получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу. После выздоровления Егошкин продолжил свою работу в Кении.