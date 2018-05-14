«Порошенко выдает желаемое за действительное»

«Мы тщательно обсудили возможные наши шаги, «дорожную карту» имплементации Минских соглашений обязательно с использованием элемента миротворцев», — заявил Порошенко по итогам встречи.

Президент Украины утверждает, что в вопросе введения миротворцев Меркель и Макрон взяли сторону Киева.

«И канцлер Германии, и президент Франции поддержали эту позицию Украины (по размещению полноценной миротворческой миссии в Донбассе) так же, как это сделали и наши американские партнёры», — отметил он.

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Как известно, в Киеве настаивают на размещении «голубых касок» не только на линии соприкосновения, но и на всей территории Донбасса, а также на российско-украинской границе. Наблюдатели отмечают, что возможно именно с этими пояснениями Порошенко и связан отказ Макрона и Меркель выходить с президентом Украины к журналистам по окончании встречи, и предполагают, что

глава украинского государства в очередной раз выдал желаемое за действительное.

Стоит ли говорить, что без учета российской позиции Франция, Германия и Украина принять какое-либо серьезное решение по вопросу миротворцев всё равно не смогут. И Меркель, и Макрон прекрасно это понимают.

«Представим, что они договорились о вводе миротворцев ООН. Для этого нужно решение Совбеза. Среди постоянных членов Совбеза Германии нет, Украины нет. А Россия есть, и у нее есть право вето, — говорит в интервью НСН зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. — Именно поэтому любая договоренность, которая не устроит Москву, вряд ли найдет поддержку на уровне решения Совбеза ООН».

От формата миротворческой миссии, на которой настаивает Киева, также ничего хорошего ждать не приходится.

«Порошенко думает, что «голубые каски» должны взять под контроль границы и территорию Украины. Вот тогда-то националисты всем все припомнят — руки у них будут развязаны», — констатирует в интервью ФАН бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, чтобы избежать повторения кровавого сценария, миротворческая миссия должна быть в пределах линии разграничения.

В той редакции, которую озвучивает Украина, перспектива введения миротворцев ООН мне представляется сомнительной», — говорит директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, российский сценарий относительно «голубых касок» наиболее реалистичен и будет осуществляться во благо жителей региона.

«Ведь большая часть медикаментов, продуктов, энергоносителей поставляется из России. Если перекрыть границу, то в Донбассе окажутся как в осаждённой крепости», — пояснил Мартынов.

В совокупности с невыходом Макрона и Меркель на совместную пресс-конференцию с Порошенко весьма примечателен и факт звонка канцлера Германии Владимиру Путину на следующий же день после встречи с президентом Украины.

«Это показатель того, что она отдаёт предпочтение мнению России и считает его более важным и веским», — считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

По его словам, Порошенко как государственный деятель, политик и переговорщик зарекомендовал себя «непоследовательным человеком, который желаемое выдаёт за действительное». «Меркель же будет прислушиваться к России, у меня тут никаких сомнений нет. Здесь играют роль авторитет и последовательность. Со стороны российского президента точка зрения всегда твёрдая и обоснованная», — пояснил эксперт в интервью RT.

Оленченко также выразил мнение, что целью прошедшей встречи в Ахене было оказать давление на украинского главу, чтобы он выполнял Минские соглашения.

«Может, Меркель и Макрону при России это неудобно делать, — согласился с ним Андрей Климов. — Вполне допускаю, что они могут сказать: «Дорогой товарищ Порошенко, вы там с ума-то не сходите, давайте хоть какие-то вещи делайте, потому что нам Путину ответить нечего». При президенте России они сказать такого не могут».

«Меркель и Макрон были вынуждены проводить с Порошенко воспитательную работу по всем направлениям, потому что «он уже стал для них не решением проблемы, а самой проблемой», — говорит в свою очередь, экс-депутат Рады Владимир Олейник.

Впрочем, визит в Германию для нерадивого «ученика» Порошенко, который отказывается слушать слушать своих «учителей» Меркеля и Макрона, не обошелся без маленьких радостей.

После встречи с канцлером ФРГ и президентом Франции в Аахене президент Украины направился в Дюссельдорф, где провел несколько часов в ресторане. Пресс-секретарь полиции города отметила, что визит не был запланирован, но его согласовали с властями

По данным местных СМИ, Порошенко попробовал в ресторане свиную рульку и рагу из бычьего хвоста.