Шеф MI5 поставил Россию в один ряд с ИГ

Начальник службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер объявит о «русской угрозе» и возможной изоляции России в будущем, сообщает американское агентство Bloomberg.

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В распоряжении агентства оказался текст речи, которую Паркер должен произнести перед главами европейских контрразведок в Берлине, 14 мая. Особый акцент он сделает на отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, передает ФАН.

Паркер полагает, что этот инцидент был «преднамеренно и целенаправленно» организован российскими спецслужбами. В результате этого «грубого и пагубного нарушения норм международного права»,

Российская Федерация может «превратиться в еще более изолированного от мира изгоя», убежден британский контрразведчик.

Он заявил, что Россия возвела уровень дезинформации до невероятных высот после атаки в Солсбери. По мнению Паркера, необходимо «пролить свет сквозь туман лжи, полуправды и помутнения», который «изливает российская машина пропаганды».

При этом в каком-то смысле Паркер поставил Российскую Федерацию и запрещенную в РФ террористическую группировку «Исламское государство» в один ряд. По его словам, ИГ и РФ представляют угрозы — пусть и разного характера — для европейской безопасности.

В связи с этим он собирается предложить главам контрразведывательных агентств Европы создать совместную организацию для контртеррористической борьбы и обмена информацией.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона ожидает от Великобритании честного сотрудничества в связи с инцидентом с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Мы призываем Великобританию отказаться от безрассудной политики в отношении России, перейти к предметному и ответственному взаимодействию как в рамках международно-правовых форматов и механизмов, так и на двусторонней основе»,

— сказала Захарова 4 мая.

Представитель российского МИДа также уточнила, что речь идет о работе в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ 16 марта в связи с атакой на российских граждан на территории Великобритании.

«В последних [ответах Москве по «делу Скрипаля»] англичане продолжают абсолютно передергивать факты и использовать жесткую конфронтационную риторику, которая свидетельствует лишь о стремлении официального Лондона преднамеренно нанести дальнейший ущерб двусторонним отношениям», — подытожила она.

4 марта 2018 года 66-летний экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены в состоянии крайне тяжелой интоксикации на лавке у входа в торговый центр «Мэлтингс» в городе Солсбери графства Уилтшир на юго-западе Великобритании. По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно «почувствовали себя нехорошо и потеряли сознание».

Пострадавшие были госпитализированы под наблюдение экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга. Изначально предполагалось, что они были отравлены фентанилом — мощным токсичным препаратом, родственным опиатам. Однако некоторое время спустя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали стали жертвами боевого отравляющего вещества А234 «Новичок», созданного еще в конце 1980-х годов в Советском Союзе.

При этом один из создателей «Новичка» химик Леонид Ринк неоднократно заявлял, что формула оказалась в открытом доступе еще в начале нулевых годов — ее опубликовал другой «родитель» яда Вил Мирзаянов, эмигрировавший в США.

Спустя неделю специалисты швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпице завершили исследование образцов, направленных им Организацией по запрещению химоружия, а затем представили свое экспертное заключение.

Швейцарские химики установили, что в пробах ОЗХО найдены следы созданного в американских военных лабораториях вещества «BZ», которое временно нейтрализует человека, парализуя его и поражая нервную систему. Психотоксичный эффект, говорится в швейцарском докладе, достигается спустя тридцать или шестьдесят минут и продолжается до четырех суток.

В России и в СССР разработки и исследования такого рода не производились, заявил на фоне этой ситуации глава МИД России Сергей Лавров.