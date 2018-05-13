«НАТО до сих пор точит зуб на де Голля»

Генерал Шарль де Голль дважды приходил к власти во Франции. В первый раз — в 1944 году, когда перед ним стояли сложные задачи по организации послевоенной жизни государства. Во второй — в 1958 году, когда обострились события в Алжире, бывшем на тот момент колонией Франции.

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На протяжении нескольких лет в Алжире шла война, которая привела к опасениям сражавшихся там французских «ультра», что правительство откажется от африканской колонии. 13 мая 1958 года они захватили здание колониальной администрации и отправили телеграмму в Париж в адрес де Голля с просьбой прервать молчание и создать новое правительство народного единства.

Вняв просьбам военных, через два дня главный символ Сопротивления обратился к французам с воззванием:

«Вот уже 12 лет, как Франция старается разрешить проблемы, непосильные для режима партий, и идет к катастрофе. Некогда в тяжелый час страна доверилась мне с тем, чтобы я повел ее к спасению. Сегодня, когда стране предстоят новые испытания, пусть она знает, что я готов принять на себя все полномочия Республики», — заявил де Голль.

За этими сильными словами последовали решительные действия. Опасаясь, что генерал может использовать силу лояльных к нему военных, тогдашний президент Франции Рене Коти предлагает де Голлю сформировать новое правительство страны. «Де Голль смог предложить себя в качестве единственной альтернативы перевороту крайне правых и установлению фашистского режима. И республика пала к его ногам», — пишут авторы книги «Начало конца. Франция. Май 1968 года» Анжело Катроччи и Том Найм.

На посту премьер-министра Де Голль пробыл недолго — с июня 1958 до января 1959 года. В январе 1959-го он был избран президентом. В этой должности

он сумел добиться главного — проведения конституционной реформы, которая привела к всенародному избранию президента и разделению функций президента и парламента. Реформа была поддержана почти 80% голосов. И хотя сам де Голль впервые был избран президентом еще при старой системе, с его приходом на этот пост произошло рождение Пятой республики.

Вернувшись во власть на волне ситуации в Алжире, де Голль в то же время не стремился во что бы то ни стало сохранять эту африканскую территорию под французским влиянием. Однако генерал-президент решил предложить обществу несколько вариантов разрешения ситуации — от придания Алжиру статуса территории, ассоциированной с Францией, до полного разрыва отношений и создания в этой стране дружественного Парижу правительства.

В Москве без НАТО

В 1962 году военный конфликт в Алжире завершился, что стало началом образования независимого алжирского государства. Несмотря на то что у алжирской независимости было немало противников, которые совершили несколько покушений на де Голля, Франция была согласна с новым президентом. В 1965 году страна вновь выбирает де Голля своим лидером.

Второй президентский срок де Голля был отмечен активными шагами во внешней политике Подтверждая независимый характер французской внешней политики, он выводит Францию из военной организации НАТО. Штаб-квартиру организации перевозят из Парижа в Брюссель.

Все происходит в спешке, одна из могущественных организаций мира получает многолетнюю прописку в невзрачном здании бывшего госпиталя. Офицеры НАТО, которые проводили для корреспондента «Газеты.Ru» экскурсию по штаб-квартире альянса, полушутя признаются, что «до сих пор имеют зуб на французского президента».

Если в Вашингтоне действия де Голля осуждают, то в СССР к ним, наоборот, относятся с нескрываемым восторгом, всячески приветствуя французскую фронду. В 1966 году президент Франции едет в СССР с первым официальным визитом, однако это была его вторая поездка в СССР. Впервые он побывал в Москве в 1944 году как лидер, сражающийся с нацистами во Франции.

Никогда не питавший симпатий к коммунистическим идеям, Де Голль всегда достаточно тепло относился к России.

Однако в Москву его влечет прежде всего политика. «Де Голль нуждался в «противовесе» и поэтому пошел навстречу СССР и его союзникам», — отмечают в книге, посвященной председателю Совета министров СССР Алексею Косыгину, тогдашние советские тяжеловесы политики Николай Байбаков, Вадим Кирпиченко и Виктор Гришин.

По итогам визита французского президента в СССР подписано несколько ключевых документов. Кроме того, говорилось о «разрядке», а также было подчеркнуто, что «СССР и Франция несут ответственность за сохранение и обеспечение как европейского, так и всеобщего мира».

О настоящем сближении СССР и Франции речи, конечно, не шло — слишком разными были политические и экономические подходы двух стран. Однако де Голль видел в России не только крупную мировую державу, но и часть Европы. «Вся Европа — от Атлантики до Урала — будет решать судьбы мира!» — заявил де Голль в своей исторической речи 1959 года в Страсбурге.

Кроме СССР, Франция де Голля выстраивала отношения с восточноевропейскими и развивающимися странами и занималась улучшением отношений с ФРГ. Некогда враждебная Франции Германия, воевавшая против этой страны во время войны, стала крупным торговым партнером Парижа.

От революции к революции

Однако несмотря на успехи на международной арене, де Голль к окончанию своего первого президентского срока столкнулся с кризисом внутри страны.

После истечения первого семилетнего срока генерал собрался вновь избираться в президенты Франции. Эти выборы, согласно внесенным поправкам в Конституцию, должны были быть уже всенародными. Де Голль, как и ожидалось, выиграл выборы, правда, только во втором туре, одержав верх над своим главным критиком — социалистом Франсуа Миттераном.

Второй тур и популярность Миттерана свидетельствовали о падении популярности самой легенды Сопротивления. Это было вызвано проблемами в экономике, гонкой вооружений и критикой во многом авторитарного стиля правления генерала.

Противники де Голля отмечают, что он активно использовал силу государственного телевидения для легитимизации своей власти, правда, это не исключало резкой критики его правления, которая исходила со страниц печатных СМИ.

Политический кризис привел к настоящей революционной ситуации — недовольные положением дел в сфере образования студенты Парижского университета и Сорбонны подняли бунт. Во главе его встали леворадикальные активисты, к которым позже присоединятся профсоюзы. Десятки тысяч людей перекрывают улицы и вступают в схватки с полицией и жандармами. События станут самыми массовыми волнениями в Европе и получат название «Май 1968».

Многие лозунги того времени — например, «Запрещается запрещать» — спустя десятилетия повторят противники президента Эммануэля Макрона.

Де Голль, несмотря на уговоры части министров начать переговоры с протестующими, был настроен достаточно жестко и на переговоры идти не хочел, однако ситуация выглядела угрожающей. «Превратив политику в театр, де Голль сегодня противостоял движению, которое превратило театр в политику», — пишет биограф президента Джулиан Джексон.

Боевой генерал впервые кажется растерянным, однако он обращается к нации и требует широких полномочий, так как страна, по его словам, находится «на грани гражданской войны».

При этом не испытывая симпатии к своим оппонентам, президент все же скажет им: «Я понимаю вас».

После обращения де Голль улетает из страны в Баден-Баден, правда, не нежиться на курорте, а посетить находящиеся рядом расквартированные в Германии французские войска. Вскоре президент возвращается во Францию, и его следующий шаг — роспуск Национального собрания и объявление досрочных выборов, где большинство голосов получает голлистская партия «Объединение в поддержку республики». Однако победа оказывается пирровой.

Как отмечает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, консерватизм де Голля стал тормозить развитие Франции. «Его время уходило, реформа сената провалилась, а попытки что-то предпринять привели к кризису», — рассказывает эксперт «Газете.Ru». Речь идет о реформе верхней палаты парламента, которую он планировал превратить в орган, представляющий интересы профсоюзов и бизнеса. Однако эта реформа провалилась. Де Голль заявил, что если реформа не состоится, он уйдет со своего поста. Как подобает военному и человеку чести, генерал держит слово и покидает власть.

После отставки Де Голль прожил недолго и скончался от разрыва аорты 9 ноября 1970 года. Глава правительства, а после — президент Франции Жорж Помпиду скажет: «Де Голль умер, Франция овдовела». Гроб военного генерала политика и мирового государственного деятеля провожали тысячи людей. По прошествии лет Шарль де Голль остается одним из самых почитаемых французских политиков — многие до сих пор считают его самым сильным президентом Пятой республики.