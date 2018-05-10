Попробуйте вмешайтесь: «закон Димы Яковлева» расширят

На рассмотрение в Госдуму приняты поправки к закону «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан РФ», также известному как «закон Димы Яковлева». В соответствии с предлагаемыми изменениями действие закона может быть расширено — под него попадут иностранные физические и юридические лица, вмешивающиеся в российские выборы.

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Законопроект был подготовлен депутатами всех четырех думских фракций, его подписали первый зампред фракции «Единой России» Виктор Пинский, первый зампред «Справедливой России» Михаил Емельянов, депутат от ЛДПР Алексей Диденко и депутат от фракции КПРФ Юрий Синельщиков.

Речь идет об изменениях в 1 части статьи 3.1, в которой говорится, что на территории России может быть признана «нежелательной» деятельность «иностранной или международной неправительственной организации, представляющая угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства».

Кстати, этой статьи не было в изначальном тексте федерального закона, принятого в 2012 году, — поправка о признании деятельности отдельных иностранных лиц и НКО «нежелательной» была внесена в закон только в 2015 году.

Сейчас депутаты предлагают дополнить перечисленный в данной статье ряд условий. «После слов «или безопасности государства» дополнить словами «в том числе способствующая либо препятствующая выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме», — говорится в тексте законопроекта.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что принятие предлагаемых поправок позволит предотвратить попытки иностранного вмешательства в избирательные процессы в РФ и реализацию избирательных прав российских граждан.

Санкциями за нарушение новых норм станет заморозка счетов и запрет на въезд в РФ.

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в беседе с «Газетой.Ru» обратил внимание, что поправки касаются только юридических лиц. «В законе есть статья, которая говорит о списке организаций, которые могут быть внесены в список нежелательных. В соответствии с предложенными поправками в этот список могут быть внесены также организации, которые вмешиваются в выборы в Российской Федерации», — объяснил депутат.

Собеседник «Газеты.Ru» отметил, что существует специальный порядок, который позволяет установить факт вмешательства конкретной организации в избирательный процесс в России. По словам одного из авторов поправок, депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Виктора Пинского, для установление факта вмешательства осуществляются проверки.

«Проводятся проверки соответствующих органов — по сигналам, по заявлениям. При этом право признавать «нежелательные» организации есть только у Генерального прокурора либо его заместителей», — отметил Пинский.

Автор законопроекта также объяснил, что нынешние поправки были предложены с целью защитить российские выборы от вмешательства извне. «У нас идет постоянное совершенствование выборного законодательства, недавно вносили в закон о выборах депутатов Государственной думы поправки касающиеся прозрачности и удобства голосования по месту пребывания. Сейчас мы защищаем свои выборы от вмешательства извне. Любая страна заинтересована в том, чтобы в выборы никто не вмешивался», — сказал Пинский.

В то же время он отметил, что поправки распространят действие закона на любые иностранные и международные организации, независимо от страны принадлежности. «Неважно, откуда организация, к какой стране она принадлежит — важен только факт вмешательства в российские выборы», — подчеркнул депутат.

Что нужно знать о законе

Так называемый «Закон Димы Яковлева» является российским ответом на принятый американцами «акт Магнитского», суть которого сводится к визовым санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению конгрессменов, к нарушениям прав человека. Этот акт был принят сенатом США 6 декабря 2012 года.

Российский ответ на «акт Магнитского» был подготовлен депутатами в рекордные сроки, если иметь в виду, что на принятие американского закона ушло около двух лет. В третьем чтении «антимагнитский» законопроект был принят уже 21 декабря.

Депутаты, поддержавшие проект, не считают его поспешным. Как отмечала единоросс Ирина Яровая, это очень «своевременный и выверенный законопроект, и, в отличие от американского, в нем есть нравственное начало».

«Нравственное начало» законопроекта появилось ко второму чтению. Первоначальный текст закона, являвшийся почти «калькой» американского, был дополнен запретом на усыновление американцами российских детей. Тогда же появилось и неофициальное название «закон Димы Яковлева» — в память о погибшем в Вирджинии двухлетнем российском мальчике, которого приемный отец-американец запер на солнцепеке в автомобиле.

Хотя запрет на усыновление американцами российских сирот вызвал наибольший общественный резонанс, суть «антимагнитского закона» не сводилась только к этому.

Помимо детей-сирот закон коснулся также занимающихся политическими проектами НКО, которые получают финансирование из США: они фактически были поставлены вне закона. Кроме того, была принята поправка, распространяющая действие «закона Димы Яковлева» на любую страну, если она примет акт, аналогичный американскому.

В 2015 году в текст закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» была внесена еще одна поправка, которая ввела в российскую правовую систему понятие «нежелательной организации».