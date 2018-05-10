Израильские военные сообщают, что некоторые ракеты, выпущенные вооруженными силами Ирана с территории Сирии, попали в цель, другие были перехвачены. Reuters со ссылкой на военных Израиля информирует, что по иранским объектам был нанесен ответный удар.

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Обмен ударами произошел после встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху в Москве, которая прошла на фоне серьезных изменений в регионе — за день до этого президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения по ядерной программе с Тегераном.

Израильский премьер был активным противником сделки и ранее заявлял, что у Ирана есть возможности для разработки ядерного оружия. Эти данные были получены разведкой Израиля и продемонстрированы израильским лидером.

Член правительства еврейского государства Зеев Элькин заявил, что израильские власти приняли все необходимые действия, чтобы российская сторона познакомилась с данными разведки о наличии секретной составляющей в иранской ядерной программе.

«Израиль сделал все шаги, необходимые для того, чтобы соответствующие российские специалисты ознакомились подробно с содержанием этого досье (в котором израильская разведка изложила свои доводы о наличии тайной ядерной программы Ирана — «Газета.Ru»)», — приводит слова Элькина РИА «Новости».

Комментируя беседу с Путиным в Москве, Нетаньяху рассказал, что представил видение Израиля «в отношении иранских ядерных архивов, а также нынешней напряженности» в регионе. «Эти вопросы всегда очень важны для безопасности Израиля, в особенности сейчас», — заявил израильский премьер.

На встрече с Путиным Нетаньяху отметил тот факт, что Иран открыто угрожает существованию Израиля. И, надо отметить, такие угрозы со стороны Тегерана, действительно, имели место.

Несмотря на дружественный характер визита и даже участие израильского премьера в акции «Бессмертный полк», встреча, по данным источников «Газеты.Ru», близких к внешнеполитическим кругам, проходила в сложной обстановке.

Москва поддерживает партнерство с Тель-Авивом, но вместе с тем активно сотрудничает с Тегераном в Сирии и опасается, что выход США из ядерного соглашения дестабилизирует обстановку в регионе. Ситуация вокруг Сирии и ядерной программы Ирана обсуждалась Путиным на Совбезе, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сам Путин, который оценивает ситуацию в регионе как острую, «и перед встречей, и с израильским лидером рассказал, что хочет вместе с ним пытаться найти возможности для «смягчения ситуации».

Иран готов к ответу

Сделать это будет достаточно сложно — ни Израиль, ни Иран не пойдут на прямые переговоры, однако Россия, занимая нынешнюю позицию, не оказалась в изоляции.

Против разрыва ядерной сделки выступили также европейские гаранты договоренностей с Тегераном — Франция, Германия и Великобритания. Глава британского МИДа Борис Джонсон заявил, что его страна продолжит придерживаться соглашения.

В среду, 9 мая, президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом Ирана Хасаном Роухани выход США из ядерной сделки и заверил, что Франция останется привержена Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), и призвал Тегеран к тому же.

«Президент Франции и президент Ирана согласились продолжить совместную работу со всеми заинтересованными государствами в целях продолжения реализации ядерной сделки и сохранения стабильности в регионе», — говорится в сообщении.

В то же время президент Ирана сделал довольно примирительное заявление, сказав, что МИД этой страны продолжает консультации с «европейскими союзниками» и дал понять, что, несмотря на выход США, Иран будет соблюдать соглашение. При этом, стоит отдельно подчеркнуть, что оно не носит юридически обязывающего характера, а является доброй волей сторон.

Однако Иран подготовил план ответных действий на выход США из ядерного соглашения, сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство IRNA.

«Организация управления и планирования Ирана разработала план, который пропорционален условиям выхода США из ядерной сделки», — заявил официальный представитель правительства Ирана Мохаммад Бакер Нобахт.

Чиновник не стал раскрывать подробности плана, однако отметил, что правительство Ирана разработало различные варианты бюджета на разные варианты действий. По словам Нобахта, решение выйти из ядерной сделки приведет к тому, что международное сообщество потеряет доверие к США.

Президент Дональд Трамп давно планировал выйти из соглашения, которое заключил с Тегераном экс-глава Белого дома Барак Обама. Он называл ее «плохим» и не отвечающем интересам США. Трамп считает, что должно быть разработано новое соглашение, которое не даст Ирану возможность разрабатывать программу производства баллистических ракет, а также заставит прекратить поддержку шиитского движения «Хезболла».

Стоит отметить, что недавно суд в США признал Иран ответственным за события 11 сентября 2001 года, когда террористы напали на Нью-Йорк и Вашингтон, и постановил выплатить многомиллиардные выплаты родственникам погибших. Известно, что все террористы были выходцами из Саудовской Аравии, а комиссия по расследованию событий 11 сентября не нашла улик против Ирана. Члены террористической организации «Аль-Каиды» (запрещена в России) совершили полет через Иран и в их документах не были проставлены отметки местных властей.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Gulf State Analytics Теодор Карасик, «Аль-Каида» является «идеологическим врагом» Ирана, однако

тот факт, что члены этой группы были на территории Ирана, стало достаточным для построения «связей» между ними.

Эксперт полагает, что в Афганистане власти Ирана тактически взаимодействовали с США против общего врага — «Талибана», однако «силы в обоих государствах сделали все, чтобы это сотрудничество долго не продлилось».

Обозреватель журнала Time Брайян Беннетт считает, что на решение Трампа выйти из сделки с Ираном, повлияла ситуация вокруг ядерной программы КНДР. «За последние два месяца Трамп пришел к выводу, что его политика в отношении Северной Кореи является успешной, и считает, что его необычное сочетание оскорблений и болезенных экономических санкций, похоже, привело Кима к столу переговоров. Теперь Трамп хочет попробовать ту же игру с Ираном», — отметил журналист.