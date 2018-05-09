«Бессмертный полк» шагает по стране. LIVE

Инициатива «Бессмертный полк» впервые получила статус всероссийского (но не политического) мероприятия в 2015 году, когда вся страна готовилась отпраздновать 70-летие в Победе над фашизмом. 9 мая 2015 года колонну «Полка» возглавил президент России Владимир Путин, который пронес по Тверской портрет своего отца-фронтовика.

К слову, в 2015 году к акции присоединились Австрия, Азербайджан, Болгария, Великобритания, германия, Ирландия, Исландия, Ливан, Норвегия, США, Эстония и Южная Корея.