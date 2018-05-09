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«Бессмертный полк» шагает по стране. LIVE

В российских городах проходит акция «Бессмертный полк»

В различных городах России и мира проходят шествия «Бессмертного полка». Несмотря на то что шествие не входит в официальную программу мероприятий празднования Победы над фашизмом, акция уже стала символом Дня Победы и собирает сотни тысяч участников по всему миру. Как проходит «Бессмертный полк» в Москве и других российских городах — рассказывает «Газета.Ru».
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15:06

Рядом с президентом Путиным идет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он также держит в руках портрет своего героя той самой ужасной войны, Победа в которой объединила весь мир.

15:02

На красной площади к участникам шествия присоединился президент Владимир Путин. С 2015 года он ежегодно присоединяется к «Бессмертному полку» и несет фотографию своего отца.

15:00

В Москве официально стартовало шествие «Бессмертного полка». По некоторым оценкам, по Тверской улице пройдет около миллиона человек.

14:58

«Бессмертный полк» присутствует и в виртуальном пространстве. Пользователи соцсетей рассказывают небольшие истории о больших подвигах своих предков. Поэтому если у вас нет возможности выйти не улицу своего города, поделитесь фрагментом истории своей семьи с другими пользователями.

14:55

Инициатива «Бессмертный полк» впервые получила статус всероссийского (но не политического) мероприятия в 2015 году, когда вся страна готовилась отпраздновать 70-летие в Победе над фашизмом. 9 мая 2015 года колонну «Полка» возглавил президент России Владимир Путин, который пронес по Тверской портрет своего отца-фронтовика.

К слову, в 2015 году к акции присоединились Австрия, Азербайджан, Болгария, Великобритания, германия, Ирландия, Исландия, Ливан, Норвегия, США, Эстония и Южная Корея.

14:50

В этом году «Бессмертный полк» собирает поистине огромное количество людей. Так, например, выглядит шествие в Екатеринбурге. И это несмотря на то что погода в столице Урала сегодня не самая благоприятная.

14:40

Первый «Бессмертный полк» прошел в 2012 году в Томске. Его организовали местные журналисты. Тогда на улицы этого сибирского города вышли около 6 тыс. человек. Уже в следующем году к акции присоединились более 120 городов и населенных пунктов России, Украины, Казахстана и Киргизии. Количество участников увеличилось уже до 180 тыс. человек. А еще через год — в 2014-м — акции прошли в Белоруссии и Израиле.

География «Полка» ширится до сих пор. В 2018 году впервые шествия прошли в Сирии, Швейцарии и даже Антарктиде.

14:33

В Москве шествие только готовится к старту, однако уже прямые включения показывают очередь то у площади Тверской заставы, то чуть дальше метро «Динамо». Это, между прочим, больше 2,5 км. В прошлом году участие в акции в столице приняли больше 500 тыс. человек. Видимо, в этом году и этот рекорд будет побит.

14:27

Цель акции — сохранить и передать память о предках, ценою своей жизни подаривших нам мир и свободу. Эта благородная задача объединяет людей по всему миру, а потому акция перешагнула государственные границы — шествия «Бессмертного полка» идут не только в российских городах, но и в странах бывшего СССР, Европе, США. О том, как проходят мероприятия в других странах, организаторы шествий накануне рассказали «Газете.Ru».

14:20

Добрый день, дорогие читатели! По стране шагает «Бессмертный полк» — некоммерческая, неполитическая, негосударственная акция, которая выросла из небольшой гражданской инициативы и объединила многие страны мира. Все желающие могут выйти на улицы с фотографиями родственников, принимавших участие в Великой Отечественной, и присоединиться к шествию к вечному огню или иному памятному месту в городе.

В Москве акция стартует в 15.00. «Газета.Ru» делится историями участников акции рассказывает о том, как проходят шествия в России и за рубежом. Будьте с нами.