«Приводим детей, чтобы они не забывали про свои корни»

Акция «Бессмертный полк» уже не первый год объединяет десятки зарубежных стран. Впервые в этом году шествие прошло в Женеве — там память своих предков почтили более ста человек. Они прошли по набережной женевского озера, мимо здания Совета ООН по правам человека в сторону площади Наций.

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Также шествие в первый раз организовали в сирийской Латакии — там вместе с портретами своих родственников, участвовавших в войне, люди несли портреты военнослужащих России, которые отдали свои жизни в борьбе с терроризмом.

Этот год также запомнится первым в мировой истории шествием «Бессмертного полка» в Антарктиде — оно состоялось на станции Новолазаревская 63-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ).

На станции работают 32 человека — все они прошли небольшой колонной от въездных ворот станции до ее неофициального символа, большого круглого щита с названием станции и картой шестого континента. Полярники заранее подготовили таблички с фотографиями родных, принимавших участие в военных действиях. Позже к ним присоединились коллеги с соседней индийской станции Майтри — вместе с россиянами они пообедали, а затем отправились смотреть на праздничный салют.

Не первый год марш проходит в испанской столице — в 2018 году он собрал около двух тыс. человек. Участники несли копию знамени Победы, которое 1 мая 1945 года водрузили над Рейхстагом. В четвертый раз «Бессмертный полк» прошел по улицам столицы Португалии Лиссабона. К акции присоединились полторы тысячи человек — в их числе была представитель России на конкурсе «Евровидение» Юлия Самойлова.

Около сотни человек в этом году под проливным дождем прошли праздничной колонной в центре Рима. Еще три сотни активистов собрались на территории российского посольства в Токио — акция проходит в Японии уже второй год. В канадском городе Торонто прошли целых два шествия, участие в которых приняли около 8 тыс. человек.

Кроме того, «Бессмертный полк» проходит в Великобритании, США, Израиле и Германии. «Газета.Ru» рассказывает истории ее участников.

Татьяна Кампо, организатор акции памяти в Лондоне

В этом году в столице Великобритании «Бессмертный полк» пройдет уже в третий раз. Празднование Дня Победы начнется с возложения цветов на мемориале, затем пройдет наше шествие, а в конце — торжественные концерты. Идея организовать мероприятие пришла три года назад, когда мы с дочерью поехали в Москву на 9 мая и попали на марш. Акция показалась мне очень человечной, поэтому, вернувшись в Лондон, я решила на следующий год провести шествие здесь.

«Бессмертный полк» 2016 года насчитал около 2 тыс. человек, при этом в 2017 году людей, по оценкам наших волонтеров, было еще больше. Однако какое бы ни было количество — это уже полк. В акции принимают участие люди разных национальностей, со всех уголков мира.

В моей семье оба деда прошли войну, для меня данное мероприятие — возможность почтить их память и поблагодарить за мирную жизнь. Естественно, мы никого не принуждаем к участию и не раздаем никому никаких портретов. Безусловно, существуют трудности с согласованием массовых проектов в центре Лондона.

Необходимо получить согласования в большом количестве инстанций, однако с этим мы пока что успешно справляемся. Местные власти не высказывают какого-либо особого отношения к маршу. Все согласования проходят в установленном рабочем порядке.

Ирина Русс, Лондон

Я принимаю участие в марше уже три года. В 2017 году мы не ожидали, что мероприятие будет таким масштабным — было несколько тысяч человек. Предполагаю, что в этом году придет еще больше. Мы активно пропагандируем наш бессмертный полк. На официальном сайте акции есть приложение, в котором можно правильно оформить фотографию своего родственника: далее остается только распечатать и принести.

Согласовать акцию с властями Лондона очень сложно. Тем более, в условиях напряженных российско-британских отношений. Однако историю невозможно изменить.

Я думаю, что люди, которые находятся в парламенте, органах местного управления, понимают это и идут навстречу. Все прошло гладко, организатором удалось получить разрешение. Мы пойдем по Трафальгарской площади, мимо парламента, а после встретимся и отправимся на праздничный концерт. Единственное ограничение — полк должен идти по одной стороне улицы. У нас есть команда волонтеров, которая будет контролировать движение марша. Естественно, будет и полиция.

Мой дедушка родился в Самаре, он был одним из первых российских банкиров. Во время военных действий он был командиром взвода, потерял правую руку, поэтому всю оставшуюся жизнь писал левой. После войны ему дали титул персонального пенсионера союзного значения. На 9 мая к нам приезжали люди, дарили дедушке подарки. У нас одним из первых в городе появился телефон, цветной телевизор.

День Победы для нас был огромным праздником — ежегодно мы собирали большой стол с родственниками и друзьями, приезжали органы самоуправления, дарили цветы, подарки.

Ежегодно активист Александр Гончаров привозит в Великобританию российских ветеранов. Пару дней назад приехали новые делегаты. В этом году я взяла выходные, подыскала для них гостиницу, нашла инвалидные коляски, сделала подарочные наборы — с чаем, британскими конфетами, печеньем, наволочками для подушек, а также историческими дневниками. Для меня честь и радость внести свой вклад.

Алексей, Вашингтон, США

Знаю, что в 2015 году в Вашингтоне было шествие с георгиевскими лентами, но сам «Бессмертный полк» как таковой в городе тогда не проводился, хотя желание у многих было. В первый раз полком мы прошли уже в 2016 году — с тех пор акция тут проходит ежегодно.

Маршрут не меняется. Стартуем от Белого дома на Пенсильвания-авеню, потом вниз по 17-ой улице и до Мемориала Второй мировой войны на Национальном молле. Однако за два года так сложилось, что мы долго стоим перед Белым домом, поем песни.

В первый раз в 2016 году пришло человек 150, потом участников становилось все больше. В этот раз было несколько сотен точно. Это не Нью-Йорк, конечно, где давно больше тысячи выходят, но тут и диаспора меньше.

Сначала все держалось на инициативе отдельных людей, которые делали заготовки для портретов самостоятельно — собирали их на месте. Очень хорошо помню, как шел в центр в 2016 году, боясь, что никого не будет. А там уже толпа стояла. Сейчас к этому подключился Координационный совет организаций российских соотечественников. Конечно, это преимущественно выходцы из России, из республик.

Тут «Бессмертный полк» играет еще одну важную роль: многие приводят своих детей, чтобы те не забывали про свои корни. Для некоторых из них даже русский язык уже давно не родной.

Отмечу, что на акцию приходят американцы. По несколько человек, но все же есть. Больше наших дипломатов стало приходить — в этот раз был российский посол.

Выходим, разумеется, с плакатами воевавших близких людей, а с чьими же еще? Отцы, деды, братья, сестры, иногда друзья семьи. Лично я согласованием акции не занимался. Перед Белым домом постоянно проходят мероприятия — с этим проблем нет. А вот шествие до мемориала уже требует согласования с властями.

Местные жители проявляют интерес. Сдержанный, но в целом позитивный. Какой-либо неприязни никогда не встречали. Да и политики тут никакой нет.

Тимофей Яновский, Сиэтл, США

Наблюдая за движением «Бессмертного полка» в России и по всему миру, понял, что пришло время для него и тут, в Сиэтле. В 2016 году обратился к друзьям и коллегам с предложением организовать первое подобное мероприятие, так как тут более 35 тыс. соотечественников только в пригородах Сиэтла.

Первый раз мы ожидали до ста человек, но пришло около 250. Энергия была просто неповторимая и принесла много радости людям, которые вышли публично почтить память своих родных и близких на усыновленной родине.

Для меня это было эмоционально напряженно: с великолепным чувством гордости идти с портретом своего деда — Павла Кузьменко, сержанта Красной Армии и носителя Ордена Славы. Он прошел Сибирь, центральную Россию, Белорусский Фронт и завершил войну, освобождая Прибалтику. Неоднократно судьба чудесным образом дарила ему жизнь, и он несколько раз необъяснимо оставался жив, тогда как его товарищи погибали.

Он умер в 1992 году. Мы были близки последние пару лет. Он был человек чести и искренности и остается моим личным героем. У нас, как и по всей Америке, шествие «Бессмертного полка» является глубоко личной инициативой. Это наше, родное.

Когда «Бессмертный полк» превращают в политическую акцию, для нас это «rock bottom» — то есть «ниже плинтуса». Мы не разделяем политизацию такой священной для нас акции.

Насколько мне известно, большинство местных властей относятся к нам уважительно. До сих пор никто сильно нам не противодействовал. Здесь тоже очень уважают подвиг ветеранов и даже во многом разделяют наши мотивы. Во многих городах наши шествия охраняются полицией для защиты от провокаций и автоаварий, так как мы используем общественные места и городские улицы.

Наталья Тустановски, город Хюрт, Германия

Мы чтим память советских солдат, которые боролись с нацизмом и фашизмом, чтим солдат и людей которые погибли в застенках концлагерей. Со стороны немецких властей нет абсолютно никаких препятствий — все разрешения дают без проблем.

В этот раз приезжал католический священник и бургомистр города Кельн, также акцию посещают представители разных посольств. Наша группа работает с ними, собирает сведения о местах захоронения солдат. Мы восстанавливаем все сведения о героях, чтобы увековечить их память.

У меня бабушка немка, она мне и рассказала, о том, что в нашем городе Хюрте есть места, где захоронены 106 советских солдат.

Когда бабушка была ребенком, они ходили и перекидывали через колючую проволоку еду солдатам, а они им в ответ делали игрушки.

Мы нашли это кладбище и четвертый год за ним ухаживаем. Только на днях были – помыли памятники, посадили цветы. В будущем мы хотим добиться строительства мемориального памятник солдатам, где будут указаны все их фамилии.

Изначально мы просто случайно встретились — три-четыре человека заинтересованных — и решили объединиться. Это было три года назад, и с тех пор «Бессмертный полк» проходит у нас каждый год. 22 июня мы встречаемся, отмечаем все даты. Сейчас к нам присоединилось очень много молодежи. Это просто мечта. У нас и была цель собрать молодых людей, чтобы память жила в них. На день пионерии мы организовываем для них пикник, чтобы все были дружны и вместе хранили память о героях. У меня четверо детей, они тоже участвуют в акции — были в костюмах, возлагали венок.

Светлана, город Петах-Тиква, расположенный недалеко от Тель-Авива

Я принимаю участие в акции впервые. По словам тех, кто участвовал в ней раньше, в этом году все проходило как обычно. После торжественного шествия участники «Бессмертного полка» подошли к центральной площади города, где на сцене прошел праздничный концерт. Его открыл мэр Петах-Тиквы Ицхак Браверман, который поздравил всех пришедших с Днем Победы. Затем свою речь произнес ветеран ВОВ. После местные артисты исполнили «Катюшу» — под нее на сцене отплясывали танцовщицы.

Сотрудники полиции не сопровождали акцию — вместо них были охранники, которые помогали контролировать движение транспорта при переходе шоссе. Кроме того, дежурила скорая помощь.

Изначально я не собиралась участвовать в мероприятии — я планировала ехать в Москву и принять участие в шествии вместе с братом.

Однако так сложилось, что я не полетела, поэтому присоединилась к «Бессмертному полку» в Петах-Тикве.

Мой отец был призван в Красную армию в 1940 году, но в боях начал принимать участие в 1942-м, был награжден медалью «За отвагу». С начала 1944 года служил в 152 армейской артиллерийской пушечной бригаде, был ранен в боях за Будапешт. 9 мая 1945 года он встретил в Брно, а затем отправлен на Дальний восток. Вернулся с войны он в начале 1946 года.