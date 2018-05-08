ЕС обсудит новые санкции против России

8 мая в Брюсселе должна пройти встреча послов всех 28 стран-членов Европейского союза, также известная как Coreper. В ее ходе постпреды стран ЕС рассмотрят вопрос о введении дополнительных антироссийских санкций из-за проведения выборов президента России в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, сообщает НСН со ссылкой на опубликованную повестку дня Совета ЕС.

Если Coreper одобрит введение новых санкций против РФ, то дальше решение должен будет пропустить Совет ЕС.

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Депутат Госдумы РФ и бывший вице-спикер Государственного Совета Республики Крым Константин Бахарев в разговоре с ФАН заявил, что Брюссель такими шагами продолжает политику непризнания статуса воссоединившегося с Россией Крыма. Эта политика Евросоюза остается неизменной с весны 2014 года.

«Евросоюз не желает признавать новую политическую реальность, которая была создана волей крымчан, севастопольцев, которые пришли на референдум, проголосовали и сами определили свое будущее. Что это, если не проявление прямой демократии? Именно поэтому мы считаем, что эти санкции, которые были ведены против России, против Крыма, во-первых, абсолютно нелегитимны, а во-вторых, аморальны», — заявил депутат.

По мнению парламентария, крымчан «наказали за их выбор». Также Бахарев отметил низкий экономический эффект от санкций Евросоюза. По его мнению, ЕС никогда не инвестировал крупных средств в экономику полуострова Крым и не сбывал товары оттуда.

«Но что касается моральной стороны, то, конечно, мы к этим санкциям относимся крайне отрицательно. Фактически крымчан наказали за их выбор, который они сделали на референдуме», — подытожил бывший вице-спикер Госсовета Крыма.

Если Coreper все же одобрит новые антироссийские санкции, они могут носить сугубо символический характер, полагает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. В разговоре с RT он заявил, что нужно дождаться списка объявленных санкций и убедиться «в их масштабности».

«[Санкционные] меры они (ЕС. — «Газета.Ru») вводят для того, чтобы показать союзническое отношение к США и принимаемым ими мерам по ограничению России. Для России главное, чтобы не были отменены проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток»,

— убежден Безпалько.

Он отметил, что у Европы растет нужда в топливе из России и энергоинфраструктурные проекты с РФ «остаются самыми важными». «Если ЕС не будет против них [газопроводов] выступать, то остальное можно рассматривать как символические меры», — подчеркнул политолог.

В преддверии выборов президента России 18 марта 2018 года пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт осудила поездку президента России Владимира Путина в Крым. В заявлении Госдепа также сообщается о «нелегитимном характере» присоединения полуострова к России, а сам текст озаглавлен «Крым — это Украина».

Науэрт подчеркнула, что «Путин в ходе предвыборного митинга в Крыму в очередной раз повторил фальшивые притязания России на украинскую территорию», подтвердив тем самым «вопиющее несоблюдение и пренебрежение международными правовыми нормами». В Госдепе добавили, что Москва не уважает территориальную целостность суверенных государств.

В посольстве России в США заявили в ответ на этот документ, что таким образом США пытаются совершить вмешательство во внутриполитические дела России на фоне предстоявших выборов президента

Дипломаты напомнили, что референдум прошел в согласии с международными правовыми нормами, а жители Крыма «настоящим демократическим способом восстановили историческую справедливость» и решили исправить незаконную передачу Крыма Украине генеральным секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым в 1954 году.

Республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года в результате референдума. Украина результатов всенародного голосования не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

При этом более 96% жителей Республики Крым и более 95% избирателей города Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул спустя два года после референдума, что «народ Крыма выразил свое мнение на референдуме» и вопрос «исторически закрыт».