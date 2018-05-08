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Дубль два: Армения выбирает нового премьера. LIVE

В парламенте Армении голосуют за нового премьер-министра

Оппозиционный политик Никол Пашинян во время выступления в парламенте Армении в Ереване, 1 мая 2018... Sergei Grits/AP
Оппозиционный политик Никол Пашинян во время выступления в парламенте Армении в Ереване, 1 мая 2018 года
Депутаты Национального собрания Армении со второй попытки пытаются выбрать нового премьер-министра страны. Экс-глава правительства Серж Саргсян ушел в отставку после продолжительных акций протеста в Ереване. 1 мая голосование провалилось — единственный кандидат Никол Пашинян не сумел набрать необходимого количества голосов. Удастся ли Армении выйти из политического кризиса — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
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10:52

Армянский протест снова вызвал дискуссии о механизмах перехода власти в странах постсоветского пространства. О том, почему смена власти в республиках бывшего СССР не проходит спокойно, — писала «Газета.Ru».

10:46

Пашиняна выдвинула весьма немногочисленная фракция «Елк» — у нее в Национальном собрании Армении всего 9 голосов, однако кандидатуру оппозиционера поддерживают фракции «Царукян» (31 голос) и «Дашнакцутюн» (7 голосов). То есть условно гарантировано за Пашиняна проголосуют 47 депутатов. Для победы на выборах ему необходимо 53 голоса.

У республиканцев в парламенте 58 голосов. Однако это вовсе не означает, что все депутаты Республиканской партии проголосуют за Пашиняна, поскольку обещала лишь обеспечить Пашиняна необходимым количеством голосов. До победы ему нужно еще 6 голосов.

10:41

Собственно, интриги в кандидатуре будущего премьера Армении нет. Никол Пашинян — единственный кандидат. Главный вопрос в том, поддержит ли его Республиканская партия. Неделю назад фракция провалила голосование, однако уже на следующий день — видимо, опасаясь возобновления протестов — обещала пересмотреть свою позицию. Сдержат ли республиканцы слово, — увидим.

10:35

Сторонники Пашиняна уже начали по-своему готовиться к процедуре голосования. Они уже частично заблокировали дорогу возле здания парламента, передает РИА «Новости».

Несколько десятков автомобилей с флагами подъехали к Национальному собранию с улицы Маршала Баграмяна, перегородив движение транспорта. Собравшиеся скандировали «Никол! Никол!», а также кричали и аплодировали.

После машины уехали. Полиция в происходящее не вмешивалась. Во время митингов оппозиции в апреле полиция и военные также поддержали протестующих.

10:54

Стоит отметить, что события в Армении нашли отклик во многих странах мира — армянские диаспоры по-разному высказывались по отношению к протестующим, однако симпатии «глобальных армян» в большинстве своем оказались на стороне оппозиции. А лидер группы System of a Down Серж Танкян накануне даже прибыл в Ереван, чтобы поддержать тех, кто вышел на улицы за смену существовавшей в Армении власти.

10:30

Добрый день, дорогие читатели.

Сегодня парламент Армении должен выбрать премьер-министра страны, в руках которого будет сосредоточена власть в стране. Голосование Национального собрания Армении на прошлой неделе провалилось — 1 мая правящая Республиканская партия не поддержала кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна. А он обещал продолжить акции протеста в Ереване до победы.

Длившиеся с середины апреля митинги заставили Сержа Саргсяна покинуть свой пост, а сам Пашинян потребовал назначить его временным премьер-министром для формирования «правительства согласия».

«Газета.Ru» внимательно следит за ходом голосования в Армении. Оставайтесь с нами.