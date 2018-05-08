Дубль два: Армения выбирает нового премьера. LIVE

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Армянский протест снова вызвал дискуссии о механизмах перехода власти в странах постсоветского пространства. О том, почему смена власти в республиках бывшего СССР не проходит спокойно, — писала «Газета.Ru».
Пашиняна выдвинула весьма немногочисленная фракция «Елк» — у нее в Национальном собрании Армении всего 9 голосов, однако кандидатуру оппозиционера поддерживают фракции «Царукян» (31 голос) и «Дашнакцутюн» (7 голосов). То есть условно гарантировано за Пашиняна проголосуют 47 депутатов. Для победы на выборах ему необходимо 53 голоса.
У республиканцев в парламенте 58 голосов. Однако это вовсе не означает, что все депутаты Республиканской партии проголосуют за Пашиняна, поскольку обещала лишь обеспечить Пашиняна необходимым количеством голосов. До победы ему нужно еще 6 голосов.
Собственно, интриги в кандидатуре будущего премьера Армении нет. Никол Пашинян — единственный кандидат. Главный вопрос в том, поддержит ли его Республиканская партия. Неделю назад фракция провалила голосование, однако уже на следующий день — видимо, опасаясь возобновления протестов — обещала пересмотреть свою позицию. Сдержат ли республиканцы слово, — увидим.
Сторонники Пашиняна уже начали по-своему готовиться к процедуре голосования. Они уже частично заблокировали дорогу возле здания парламента, передает РИА «Новости».
Несколько десятков автомобилей с флагами подъехали к Национальному собранию с улицы Маршала Баграмяна, перегородив движение транспорта. Собравшиеся скандировали «Никол! Никол!», а также кричали и аплодировали.
После машины уехали. Полиция в происходящее не вмешивалась. Во время митингов оппозиции в апреле полиция и военные также поддержали протестующих.
Стоит отметить, что события в Армении нашли отклик во многих странах мира — армянские диаспоры по-разному высказывались по отношению к протестующим, однако симпатии «глобальных армян» в большинстве своем оказались на стороне оппозиции. А лидер группы System of a Down Серж Танкян накануне даже прибыл в Ереван, чтобы поддержать тех, кто вышел на улицы за смену существовавшей в Армении власти.
Добрый день, дорогие читатели.
Сегодня парламент Армении должен выбрать премьер-министра страны, в руках которого будет сосредоточена власть в стране. Голосование Национального собрания Армении на прошлой неделе провалилось — 1 мая правящая Республиканская партия не поддержала кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна. А он обещал продолжить акции протеста в Ереване до победы.
Длившиеся с середины апреля митинги заставили Сержа Саргсяна покинуть свой пост, а сам Пашинян потребовал назначить его временным премьер-министром для формирования «правительства согласия».
«Газета.Ru» внимательно следит за ходом голосования в Армении. Оставайтесь с нами.