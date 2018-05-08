Дубль два: Армения выбирает нового премьера. LIVE

Пашиняна выдвинула весьма немногочисленная фракция «Елк» — у нее в Национальном собрании Армении всего 9 голосов, однако кандидатуру оппозиционера поддерживают фракции «Царукян» (31 голос) и «Дашнакцутюн» (7 голосов). То есть условно гарантировано за Пашиняна проголосуют 47 депутатов. Для победы на выборах ему необходимо 53 голоса.

У республиканцев в парламенте 58 голосов. Однако это вовсе не означает, что все депутаты Республиканской партии проголосуют за Пашиняна, поскольку обещала лишь обеспечить Пашиняна необходимым количеством голосов. До победы ему нужно еще 6 голосов.