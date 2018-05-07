«Время революции пришло»: лидер SOAD прилетел в Ереван

Американский рокер армянского происхождения, фронтмен альтернативной метал-группы System of a Down Серж Танкян прибыл в Ереван, чтобы лично поддержать местную оппозицию. В аэропорту Зартноц его встретил Никол Пашинян, возглавляющий армянское протестное движение.

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Танкян с радостью прокомментировал события последнего месяца и назвал прошедшую революцию «красивой», признавшись, что это была его мечта.

«Время для нее пришло, так как поднялся весь народ. Мы две недели не спим – вся [армянская] диаспора [США] с вами, — сказал он. — Мы связываем большие надежды с Пашиняном».

Из аэропорта Танкян и Пашинян отправились на площадь Республики, где состоялось их выступление перед протестантами. Поскольку артист прилетел в Армению не как музыкант, а как частное лицо, никакого концерта не планировалось, хотя некоторое время назад в СМИ проскакивала подобная информация.

Сегодня утром рокер написал у себя в инстаграме, что готовится к визиту в Ереван и отметил, что «концерта не будет». «Не знаю, кто это выдумал», — добавил он.

Во время выступления на площади Танкян, правда, все-таки спел, в конце своей речи исполнив куплет известной армянской песни «Бари арагил». Со сцены он извинился перед собравшимися за то, что «опоздал» на революцию.

«Склоняюсь перед тобой, армянский народ. Победивший народ, извини, что я немного физически опоздал на революцию, но душой и сердцем был с вами. Спасибо за то, что вы своим примером дали повод гордиться вами, — цитирует его «Sputnik Армения». — Не только я, но и вся диаспора две недели практически не спала, следя за событиями в Армении.

Весь мир теперь смотрит на вас, как на пример — как бескровно и с улыбкой идти к цели».

Он отметил, что если раньше армян знали в мире только по трагическим событиям вроде геноцида и землетрясения, то теперь все иначе, поскольку народные протесты подняли авторитет страны на совершенно новый уровень на международной арене.

Музыкант назвал армян примером «того, как любовью, танцами и песнями идти к победе», а также подчеркнул, что жители этой страны сумели побороть страх и безразличие, когда нашли силу в единстве.

«Я годами ждал этого дня, как и вы, горжусь быть с вами сегодня», — подытожил он.

О планах лично приехать в Армению, где с 12 апреля шли массовые протесты против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, Танкян сообщил 21 апреля. Тогда он записал видеообращение в поддержку представителей оппозиционного движения и пообещал добраться до Еревана сразу после того, как выздоровеет, извинившись за то, что «не может сделать этого сейчас».

Через два дня после этого Саргсян объявил о своей отставке с поста премьер-министра, заявив, что «ошибся». Во время своего последнего президентского срока он провел конституционный референдум, после которого страна стала парламентской республикой, а премьер-министр стал основным носителем власти в стране.

Серж Танкян с восторгом воспринял новость об уходе Саргсяна. Он отметил, что «просто ликовал», когда узнал о этом.

«Я почувствовал такое облегчение, что больше не было арестов и кровопролития, и все прошло мирно. Люди должны продолжать, должны быть реформы, — рассказал он в беседе с «Настоящим временем». — Пакет реформ, который будет представлен действующему премьер-министру, чтобы он немедленно запустил этот процесс. Нужно немедленно отпустить всех, кто был задержан во время протестов, а также всех политических заключенных».

Также он добавил, что теперь надо задуматься о новых парламентских выборах. Предыдущие выборы он назвал «не до конца прозрачными».

«Нужно продолжать давление, пока люди не будут уверены, что все их требования выполнены», — подчеркнул Танкян.

Музыкант рассказал, что созванивался с Николом Пашиняном во время протестов и просил передать слова поддержки вышедшим на улицы гражданам страны. Тогда он заявил, что «полностью поддерживает армянский народ и их видение».

По словам Сержа, он «точно знал», что протестующие смогут добиться своего. «Когда видишь молодых людей, а в глазах у них цель, понимание выбора, в глазах у них любовь... Это такая перемена в культуре. Я вижу эту перемену, не только в политике, — отметил он. — Политические изменения — это последствия перемен в культуре общества. Сегодня Армения пробудилась. И я очень горд и очень счастлив».

5 мая Никол Пашинян сообщил о готовящемся визите Танкяна в Ереван, призвав общественность организовать музыканту «масштабную встречу в хорошем настроении». Это произошло через два дня после того, как Пашинян был выдвинут в кандидаты на пост премьер-министра.

Завтра должны состояться повторные выборы, на которых его кандидатуру обещали поддержать представители Республиканской партии, — после того, как 1 мая на специальном заседании парламент страны не смог избрать нового лидера государства и протесты возобновились.