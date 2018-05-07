Не послушал CNN: Трамп поздравил Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в понедельник 7 мая поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента России. Об этом рассказала журналистам официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

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«Президент поздравляет Путина и ждет того времени, когда, как мы надеемся, у нас будут хорошие отношения с Россией», — приводит ФАН слова представителя администрации американского лидера.

Между тем, популярный журналист Джейк Таппер днем в понедельник 7 мая призвал Трампа не поздравлять Путина, об этом корреспондент написал в своем твиттере. Свой пост журналист снабдил отредактированной фотографией того, как Путин держит руку на конституции во время присяги.

Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации на ближайшие шесть лет. Церемония инаугурации состоялась в Большом Кремлевском дворце в присутствии пяти тысяч избранных гостей.

В Андреевском зале Путин принес присягу на Конституции, после чего председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил, что Путин официально вступил в должность президента России.

В своей речи после вступления в должность глава государства отметил необходимость «глубоких позитивных перемен внутри страны», которая должна быть «современной и динамичной», смело принимая вызовы времени. По его словам, предстоящие решения будут определять судьбу России на десятилетия вперед, передает НСН.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после инаугурации Путина заявил, что в России начался новый этап в развитии страны. Володин добавил, что впереди у России очень напряженная и ответственная работа, результатов которой ждут все граждане страны. Он также выразил уверенность в том, что российский народ сможет решить эти задачи.

Директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал, что запомнилось ему из выступления Путина.

«Я обратил внимание, что была четко подтверждена прежняя структура стратегии. Прежде всего, мы должны обеспечить свободу независимой страны. Опираясь на это, обеспечить рывок в технологическом развитии через то, чтобы дать больше свободы субъектам, бизнесу и ученым, всем кто ориентированы на инновации», — рассказал политолог.

Глава региональных программ Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин рассказал, что считает главным в инаугурационной речи главы государства.

«Я обратил внимание на те категории, которые мне очень близки — это справедливость, это уважение к людям, изменение ситуации с бедностью в нашей стране.

Об изменении системы образования и здравоохранения, что тоже прозвучало. Даже экономические категории менее важны, чем возвращение в нашу практику понятий, на которых строятся все серьезные, могучие государства. На том же самом чувстве справедливости, на которое люди, прежде всего, обращают внимание», - подчеркнул он.

Четыре дня назад Сара Сандерс сообщила, что Трамп открыт для встречи с Путиным, передает RT.

«Пока ничего еще не определено, но я думаю, что следующий большой саммит, в котором примет участие президент, вряд ли состоится до саммита президента Трампа с Ким Чен Ыном. Президент Трамп по-прежнему очень открыт к встрече с российским лидером», — сказала она.

В апреле нынешнего года посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что Трамп искренне желает стабильных и крепких отношений с Россией. Он напомнил, что глава Белого дома неоднократно говорил о стремлении к тому, чтобы взаимоотношения между США и Россией стали бы более эффективными.

«И он хочет лично взаимодействовать с президентом Путиным. Он говорил об этом каждый раз, когда я с ним виделся, и каждый раз, когда я говорил с ним по телефону, начиная с самого первого дня», — указал американский дипломат.

По его словам, это можно назвать «стремлением к разрядке».

«Либо стремлением к более здоровым отношениям между нашими странами, но мой президент весьма искренен в своем желании, чтобы взаимоотношения между нашими странами были предсказуемыми, стабильными и крепкими. К этому же самому стремится и президент Путин», — подчеркнул сотрудник Госдепартамента.