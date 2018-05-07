Ливан после выборов: тяжелый выбор для России

«Теперь между Ливаном и «Хезболлой» можно поставить знак равенства. Теперь страна будет нести ответственность за все инциденты на своей территории», — так прокомментировал министр образования Израиля Нафтали Беннет предварительные результаты ливанских выборов. Утром 7 мая в местных СМИ появились предварительные итоги голосования.

По этим данным, «Хезболла» и его союзники — движение «Харакат Амаль» — теперь контролирует правительство Ливана. Эти силы — основа шиитских политических сил, которые поддерживают теплые взаимоотношения с Ираном.

Именно поэтому Израиль, который не хочет видеть усиления Ирана в регионе, пристально следил за ливанским голосованием. У «Хезболлы» и Израиля — долгая и бурная история вооруженного противостояния, и укрепление шиитского блока в бейрутском правительстве повышает риск нового столкновения. Насколько масштабным может быть этот конфликт — вопрос, который прояснится после объявления финальных результатов.

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Разрыв плакатов

Главные соперники шиитов в Ливане — политики, входящие в суннитский блок, ориентирующийся на союз с Саудовской Аравией, — ослабили свои позиции. Лидер этих сил — премьер-министр Саад Харири и его партия «Мустакбаль». После выборов у политика осталось достаточно кресел, чтобы вновь возглавить правительство национального единства, но «Хезболле» будет гораздо проще контролировать его решения.

В твиттере появились видео из Бейрута, на которых местные шииты ликуют и срывают плакаты с изображением Харири.

Дело в том, что в ливанской столице Харири уступил своему сопернику Амину Шерри, тоже сунниту, но который поддерживает союз с «Хезболллой» и Ираном. Достоверность этих видеороликов, впрочем, не подтверждена.

«Результаты сигнализируют о фрагментации суннитского электората, при том что премьер Харири уступил примерно половину своих кресел суннитским соперникам в крупных городах: Бейруте, Триполи и Сидоне, — написал в твиттере Фирса Максад, профессор Университета Джорджа Вашингтона. — Вполне вероятно, Харири сохранит премьерское кресло».

По официальным данным, явка на выборах в Ливане составила чуть более 49%. Это очень мало, учитывая, что последние парламентские выборы прошли девять лет назад, в 2009 году.

Низкая явка также могла сыграть на руку «Хезболле», чей лидер Хасан Насралла существенно увеличил число политических заявлений в преддверии голосования и всячески пытался мотивировать своего избирателя.

Порадовать Москву

«Ливан становится островком борьбы между Ираном и Саудовской Аравией. Причем саудовцы не выигрывают. «Хезболла» к этим выборам подготовилась хорошо», — рассказал «Газете.Ru» источник, близкий российским дипломатическим кругам и знакомый с ситуацией в Ливане.

По его словам, Ливан привлекает особое внимание региональных аналитиков, поскольку здесь «как правило проявляются все самые актуальные тенденции на Ближнем Востоке».

«Ливан — сложнейшая с точки зрения этноконфессиональных связей страна, более десяти отдельных групп со своими интересами. Поэтому здесь как в капле воды видны основные процессы, которые справедливы и для всего региона в целом», — добавил источник.

Исходя из его слов, Москву нынешние расклады порадуют. «Ситуация в Ливане прояснит вопрос: насколько жизнеспособен альянс между Россией, Ираном и Турцией, который сформировался в условиях сирийского конфликта, — добавил российский источник. — Турция в последнее время также старается вытеснить саудовцев из Ливана. В этих условиях понятно, что Израиль занервничал. Премьер страны Биньямин Нетаньяху объявил о срочном визите в Москву — это явный показатель».

Нетаньяху планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 9 мая и обсудить с ним проблемы безопасности на Ближнем Востоке.

Израильский премьер уже выступил с заявлением о том, что «не допустит усиление влияния Ирана на северных границах».

Оружие влияния

Ключевой показатель влияния в Ливане — военные контракты. О том, что Москва ранее предлагала Бейруту внушительную оружейную сделку, недавно напомнили несколько западных изданий. По данным The Christian Science Monitor, который ссылался на анонимного ливанского депутата, знакомого с ходом переговоров с Россией, отечественные власти предлагают кредитную линию на 15 лет. Процентов брать не будут. Общая сумма контракта оценивается в $1 млрд.

По данным издания, российская сделка может стать конкурентом военной программы США, которая направила на военные нужды Ливана $1,6 млрд с 2006 года.

Российское предложение кредита сигнализирует изменение российской позиции в отношении Ливана, цитирует The Christian Science Monitor ливанского парламентария. «Раньше РФ не демонстрировала свой интерес, — заявил он. — Но чем сильнее раскол между США и Россией в Сирии, тем больший интерес русские проявляют здесь».

«Конечно, есть попытка распространить российскую «мягкую силу» в регионе, — заявила американскому журналу Newsweek Майя Яхья, директор бейрутского отделения Международного центра Карнеги. — Парламентские выборы могут слегка качнуть маятник в сторону поророссийского лагеря. Но учитывая хрупкий баланс власти в стране, влияние РФ останется ограниченным».

«Военные контракты очень часто используются как рычаг влияния. Ливанская армия остается сильным и самостоятельным игроком в Ливане», — рассказал дипломатический источник «Газеты.Ru».

Важным политиком в этом контексте предстает президент страны Мишель Аун, христианин-маронит, бывший главнокомандующий ВС Ливана.

«Ауна в течение двух лет блокировали сунниты и саудовцы, но все-таки он добился этого поста. Еще одна важная деталь: зять Ауна — шиит Джебран Бассиль, который сейчас занимает пост главы МИД Ливана», — добавил источник «Газеты.Ru».

Варианты для Кремля

Впрочем, после ливанской демонстрации потенциала альянса РФ, Ирана и Турции перед Кремлем встает другой, более важный и менее приятный вопрос: как контролировать эскалацию в регионе?

На данный момент Израиль только наблюдает за процессом. Из-за жестких квот на представителей этноконфессиональных групп в правительстве «Хезболла» будет влиять на ситуацию в Ливане не напрямую, а через союзные партии, считает политолог Зеэв Ханин, профессор Университета Ариэль.

От дальнейших реформ и будет зависеть, станет ли Бейрут «четвертым прокси Ирана в арабском мире».

«Если это произойдет, шарик может упасть в две разные лунки. Первый вариант: «Хезболла» удовлетворится нынешнем укреплением авторитета, чтобы не потерять все в результате масштабного конфликта к Израилем. На это наши аналитики дают около 55% вероятности, — рассказал Ханин в беседе с «Газетой.Ru». — Второй вариант — ситуация в Ливане заставляет иранцев резко усилить активность по всем фронтам. Заработают спящие радикальные «ячейки», увеличится число военных демаршей».

В этом случае резко увеличится шанс на прямое военное столкновение между Ираном и Израилем, считает эксперт. «Москва сейчас находится перед выбором: либо сохранить понимание с Израилем и получить какие-то уступки от США, либо спасти своих союзников в Ливане и Сирии, — добавил Ханин. — С моей точки зрения, выгоднее первое. Но что решат в Москве, мы узнаем уже после переговоров».

Помимо израильских угроз, ситуация обостряется из-за конфликта между Ираном и США вокруг «ядерной сделки».

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что это соглашение, в поддержку которого выступают и Россия, и ЕС, и Китай, не идет на пользу региональной безопасности. По мнению Трампа, «ядерную сделку» нужно разорвать, поскольку Иран продолжает заниматься подрывной деятельность на Ближнем Востоке.

Тегеран, в свою очередь, отвечает собственными угрозами. 7 мая президент Ирана Хасан Роухани выступил с телевизионным заявлением и пообещал, что США «как никогда раньше» пожалеют, если разорвут «ядерную сделку».