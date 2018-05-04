Популярен в 200 лет: как мир отмечает юбилей Карла Маркса

Согласно одной из популярных теорий, толпа, которая сносила в августе 1991 года памятники советским вождям, могла не пощадить и Маркса, установленного напротив Большого театра. Однако памятник, на котором были начертаны слова Фридриха Энгельса: «Имя его и дело переживут века» остался нетронутым. Даже среди противников советской власти нашлось немало защитников Маркса — прежде всего, как ученого и экономиста.

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В СССР изучение марксистских трудов было обязательным при получении образования, а марксизм с приставкой «ленинизм» был частью официальной идеологии. Правда, как в революционные годы, так и позже, не каждый мог освоить сложные умозаключения автора «Капитала». «Давай, Сергей, за Маркса тихо сядем, понюхаем премудрость скучных строк», — писал Сергей Есенин в 1924 году.

Сегодня, несмотря на то, что к «Капиталу» обращаются и левые, и либералы, и консерваторы, о самом Марксе как о философе и экономисте в российской политике вспоминают не так часто.

При этом в поздний период советской власти к Марксу апеллировали не только диссиденты «слева», но и руководители страны, когда хотели послать сигналы обществу. Именно такой стала знаменитая статья Юрия Андропова «Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР», опубликованная в главном советском идеологическом журнале «Коммунист» в 1983 году.

Обращение Андропова к Марксу в то время не было случайным — так он пытался говорить о проблемах современного СССР. «Говоря о превращении «моего» в «наше», нельзя забывать, что это длительный многоплановый процесс, который не следует упрощать», — писал Андропов.

Как отмечал в своей книге американский профессор, политолог Альфред Эванс, «Советский марксизм-ленинизм. Падение идеологии», обращение Андропова к Марксу было попыткой использовать Маркса «для более трезвого и реалистического анализа проблем и перспектив советского общества».

Уже после Андропова к Марксу возвращался другой генсек ЦК КПСС — Михаил Горбачев, который в беседе с политологом Борисом Славиным рассказывал, что вновь стал перечитывать работы Маркса уже в зрелом возрасте, когда читал знаменитые тетради еще одного известного левого интеллектуала Антонио Грамши, часто обращавшегося к наследию Маркса.

Несмотря на то, что теория советского «марксизма-ленинизма» давно канула в лету, а политики редко цитируют Маркса в своих речах, профессор МГУ Александр Бузгалин, известный исследователь марксизма, считает наследие ученого актуальным и сегодня:

«Современный мир — это мир позднего капитализма, где многое изменилось с того времени, когда был написан «Капитал». Но, во-первых, современный марксизм дает обновленное видение капитализма XXI века, показывая новые формы эксплуатации и подчинения капиталу креативного класса…», — отмечает профессор.

В свою очередь, политолог Сергей Станкевич уверен, что ортодоксальный марксизм «рухнул навсегда». «Но на преодолении его пороков выросло несколько плодотворных научных теорий», — добавил эксперт. Среди них он отмечает такие, как мир-системная теория Иммануила Валлерстайна, теорию становления и распада государств Чарльза Тилли и Рэндалла Коллинза.

Маркс не ошибался

Сегодня к политическому и экономическому наследию Маркса обращаются больше на Западе, чем в СССР. По случаю его 200-летия близкая к левым политическим кругам газета The Guardian даже организовала конкурс карикатур, посвященных Марксу. По мнению одного из читателей, приславших в редакцию письмо, это «повод вновь обратиться к идеям Маркса и Энгельса в свете сегодняшнего кризиса капитализма как модели глобального развития».

Среди поклонников Маркса на Западе — не только чудаковатые профессора из либеральных американских американских университетов в Калифорнии. Его идеи поддерживает и бывший глава Всемирного банка Жак Аттали, автор биографии «Карл Маркс: мировой дух». Хотя по иронии судьбы Аттали помогал реформировать экономики стран бывшего восточного блока, сам он в 2006 году выражал уверенность, что Маркс не ошибался и социализм сменит капитализм.

Что касается идеи коммунизма, то эта утопия, считает банкир, была «мотором» для Маркса. «И это можно понять — этот человек жил в аду и мечтал о лучшем мире», — говорил Аттали в интервью The Guardian в 2006 году.

Мечты о лучшем мире по-прежнему ведут людей к изучению Маркса. «Жизнь ради зарабатывания денег — это безумие, особенно если ты зарабатываешь их для другого», — говорит «Газете.Ru» проректор Московского государственного института культуры Петр Власов.

В США многие записывают в поклонники Маркса бывшего кандидата в президенты сенатора-социалиста Берни Сандерса. Хотя сам Сандерс никогда не признавался в марксистских взглядах, журнал The Economist считает, что многие идеи политика были почерпнуты чуть ли не из «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса.

Известная фраза из манифеста: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма», за многие годы превратилась почти в мем. Совсем недавно ее приводил и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, сравнивший себя с «бродящим по Европе призраком коммунизма».

Однако наибольшую известность получила другая фраза манифеста «Пролетарии всех стран соединяйтесь!». Правда, с английского употребленное в оригинале фразы слово «пролетарии» дословно переводится как «рабочие». Недавно левый интеллектуал и исследователь профсоюзного движения Крис Гарлок напомнил, что эти слова — лишь часть фразы, в которой говорится, что рабочим «нечего терять, кроме своих цепей».

«Это одна из моих любимых фраз у Маркса. Работники часто боятся своих начальников, своих боссов. И эта фраза говорит, что нам нечего терять, кроме вещей, которые тянут нас назад», — отметил Гарлок.

Карл Маркс и его памятники

Отмечать 200-летие Марса собираются и на его родине, в Германии. Живущая в этой стране германист Айнура Асакеева рассказала «Газете.Ru», что творилось за неделю до юбилея: «Вся немецкая пресса завалена в эти дни Марксом. Мне запомнилось, как в немецких СМИ Маркса назвал один из журналистов: «Гений с вечными денежными проблемами».

В город Хемниц, который во времена ГДР носил название Карл-Маркс-Штадт, возвращается статуя Маркса. Правда, в лежачем положении.

Накануне на малой родине Маркса, в немецком городе Трир, выступил с речью еще один поклонник знаменитого экономиста и философа — глава Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер. Говоря о Марксе, он пытался, как истинный марксист, очистить его фигуру от наслоений. Юнкер считает, что Марксу приходится «отвечать за вещи, за которые он не несет ответственности, и которые он не создавал, так как все, что он писал, было переиначено в противоположное».

Кроме конференций, в Трире сейчас проходят демонстрации как сторонников, так и противников Маркса. При этом руководство города призывает всех к спокойствию. «Если вы хотите критиковать Маркса — пожалуйста, но без насилия и разрушений», — сказал в интервью агентству DPA представитель городских властей Михаэль Шмитц.

Яблоком раздора противников и сторонников Маркса в Трире стала статуя философа, подаренная городу китайским правительством. Хотя городские власти и приняли подарок, противники установки статуи настаивают, что нельзя принимать дар из страны, где нарушаются заветы философа.

К Марксу регулярно обращаются в Китае. Накануне своего 200-летнего юбилея философ даже удостоился высокопарных слов председателя КНР Си Цзиньпина. «Прошло двести лет, и несмотря на огромные и глубокие изменения в обществе, имя Карла Маркса пользуется уважением во всем мире, а его теория по-прежнему блистает подобно бриллианту светом истины», — заявил китайский лидер.

Неизвестно, что бы сказал по этому поводу сам Маркс, однако он всегда приветствовал тягу людей к творческому осмыслению любой теории: «Воображение — это великий дар, так много содействовавший развитию человечества».