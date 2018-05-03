Россия начала «жесткую политику» в Черном море

Киев пожаловался на «жесткую политику» России по отношению к невоенным украинским судам, направляющимся в порт Мариуполя. Соответствующее сообщение обнародовала Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

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Украинские пограничники зафиксировали «уже несколько случаев остановки РФ невоенных судов для их осмотра». При этом в заявлении ГПСУ утверждается, что «никаких замечаний при этом не следует». RT передает, что о задержаниях сообщили пограничники Донецкого погранотряда.

В качестве примеров приводятся три случая задержания сотрудниками Пограничного управления ФСБ России кораблей, шедших на Украину. 30 апреля ФСБ задержала в Керченском проливе корабль, шедший из Хиоса (порт в Греции) в Мариуполь.

Российские пограничники провели осмотр судна и идентифицировали команду. На борту оказались граждане Турции, Нигерии, Египта и Грузии.

В тот же день ФСБ задержала теплоход, шедший из Ашдода (Израиль) в Мариуполь; еще через день был задержан корабль, который шел из итальянского Ногаро также в мариупольский порт.

28 апреля Министерство иностранных дел России предупредило судовые компании о риске пиратских захватов судов в украинских территориальных водах.

«В последнее время участились случаи незаконного задержания украинскими властями российских судов. После неправомерного задержания Госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна «Норд» и незаконным удержанием под стражей его экипажа», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, напомнив, что на судно «Trans Services Maritime» был спустя две недели наложен арест.

В МИД России напомнили, что недавно кабинет министров Украины принял распоряжение о запрете транзита и перевозки грузов во внутренних водах Украины для судов под флагом России или судов, зарегистрированных в России.

Кроме того, украинское правительство согласилось запретить вход в территориальные воды Украины для любых иностранных плавсредств, входившим в морские порты Севастополя и Крыма.

Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщало, что в марте 2018 года в крымские порты почти 60 раз заходили российские суда. Всего украинское ведомство насчитало 19 судов, которые «нарушили запрет» на посещение портов Республики Крым.

Данные за февраль были примерно такие же: в крымские порты заходили 20 российских судов, всего украинским ведомством было зафиксировано 60 заходов. Наконец, за март в акваториях портов Феодосии, Севастополя, Ялты и Керчи, которые используются для стоянки кораблей, было замечено 26 иностранных судов, 19 из них были под российским флагом.

25 марта ГПСУ задержала и отконвоировала в порт Мариуполя под прицелами двух пулеметов российский рыболовный траулер «Норд», сообщало НСН.

Капитан корабля Владимир Горбенко заявил, что украинские пограничники обвинили рыбаков из Керчи в использовании «недействительных паспортов», выданных им керченским УФМС России.

После этого долгое время судно стояло на приколе в порту Украины. Моряки страдали от тяжелых условий содержания, а самого капитана Горбенко даже пришлось госпитализировать.

В начале апреля начальник Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игорь Рулев заявил, что в акватории Азовского моря уже начала действовать оперативная группа пограничников для предотвращения пиратских действий со стороны Украины. Командование Черноморского флота ВМФ России заявило о готовности обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря (в районах Керченского пролива и Тамани), а также в акватории Азовского моря.