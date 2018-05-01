Крах левых: почему социалисты теряют позиции

Италия: от «еврокоммунизма» к левому комику

В 1970-е годы Италия была, пожалуй, одной из самых «левых» европейских стран. Социалисты и даже коммунисты входили в правительство, социалистические идеи пользовались популярностью, а одной из самых популярных газет в стране была «Унита», которую издавала Компартия Италии.

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Популярности левых способствовали не только прогрессивные идеи «еврокоммунизма» но и харизматичные политики, входившие в лагерь левых. Часть из них завоевали свою славу в годы войны с фашизмом. По иронии судьбы, лидер фашистского движения в Италии Бенито Муссолини сам в молодости был левым и некоторое время даже являлся главредом газеты «Аванти».

Во многом независимая от СССР компартия Италии смогла достаточно долго продержаться на политической арене страны, правда, затем она была преобразована в партию «Левые демократы».

Долгое время, вплоть до выборов 2013 года, власть делили между собой партия Сильвио Берлускони «Полюс свобод» (позже — «Дом свобод») и левоцентристская партия «Олива» (позже — «Союз»).

В 2013 году Демократической партии, созданной на основе нескольких левых партий, в последний раз удалось удержаться у власти. На последних выборах, состоявшихся в 2018 году, в Италии победила коалиция из трех партий: «Вперед, Италия!» Берлускони, «Лига» и «Братья Италии». При этом правоцентристской можно назвать лишь первую из них, две другие — партии националистического толка. Кроме них, большое количество мест получило движение «Пять Звезд» Беппи Грилло. Идеологию «пятивездочников» можно назвать скорее популистской, хотя левые идеи и там присутствуют.

Германия: несогласные с Каутским

Самым большим поражением для европейских левых стал постепенный закат Социал-демократической партии Германии. На протяжении всего послевоенного времени СДПГ находилась у власти либо единолично, либо в составе коалиции. На парламентских выборах 2013 года СДПГ набрала только 25,7%, из-за чего партии пришлось войти в коалицию с правящим альянсом ХДС/ХСС.

Старейшая политическая партия Германии, с лидерами которой — например, Карлом Каутским — спорил еще Ленин, сегодня переживает свой закат. Уже второй срок канцлер Ангела Меркель и СДПГ вынуждена работать в большой коалиции с правым блоком ХДС-ХСС — своими идеологическими противниками.

На парламентских выборах 2017 года СДПГ набрала всего 20,5%, правящий альянс ХДС/ХСС показал также худший свой результат – 33%, при этом партиям пришлось более полугода договариваться об условиях, на которых они войдут в совместную коалицию.

Все это время в Германии не было кабинета министров. Социал-демократы вошли в правительство и даже получили пакет главы Минфина. Однако это не добавило партии популярности — избиратель отказывает ей в доверии и смотрит в сторону более радикальной Левой партии или даже националистов из «Альтернативы для Германии»

Франция. Социализм с лицом Олланда

Не менее уважаемая Социалистическая партия Франции начала активно клониться к закату уже после первого срока Франсуа Олланда. Хотя в 2010 году казалось, что партия вновь, как во времена Франсуа Миттерана, завоевывает французов. На региональных выборах 2010 года социалисты вошли в коалицию с Левым фронтом и «Зелеными», что дало им преимущество на фоне двух партий, и они заняли первое место. Подобная схема сработала и с выборами в сенат в 2011 году.

Однако самый непопулярный в истории Франции президент Олланд стал символом поражения французских социалистов.

Он пришел к власти в 2012 году и сформировал правительство во главе с Жаном-Марком Эро. Однако популярность Олланда, как и премьер-министра, быстро упала, так как большинство избирателей сомневались, что правительство Олланда проводит левую политику. Предложенная правительством страны реформа трудового законодательства (так называемый «закон эль-Хомри»), привела к тому, что социалисты-фрондеры объявили вотум недоверия правительству.

В августе 2016 года менее четверти французов (23%) считали, что социалисты имеют проект будущего для Франции, что Соцпартия близка к проблемам «простых французов» (22%), и что партия располагает «качественными лидерами» (19%).

Символом подрыва доверия к Соцпартии стали президентские выборы 2017 года, на которых кандидат от социалистов Бенуа Амон потерпел поражение и не смог даже выйти во второй тур. Окончательное поражение социалистов проявилось на парламентских выборах 2017 года, где Соцпартия получила всего 5,2%.

Научный сотрудник Отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Борис Гуселетов приводит Олланда, как пример одного из слабых левых лидеров, которых сегодня немало в европейских государствах.

«Стремление угодить избирателям и спонсорам привело к тому, что во главе этих партий, стремящихся любым путем остаться у власти, оказались гибкие, но слабые лидеры», — заявил он «Газете.Ru».

Великобритания: социализм пока на марше

«Я выступаю за социализм в Великобритании», — эти слова с патетикой произносил лидер лейбористов Эдвард Милибэнд во время дебатов с консерватором Дэвидом Камероном. Однако клятвы верности социалистическим идеям не помогли политику — в нем видели «нового Тони Блэра».

Напомним, что Блэр провозглашал лозунги «нового лейборизма» и смог привести партию к победе, однако затем вместо социализма стал приверженцем неолиберальных экономических идей. Правда, сегодня

многие сторонники Лейбористской партии связывают свои свои надежды с Джереми Корбином, который достаточно радикален и в глазах либеральной аудитории выглядит чуть ли не «коммунистом».

Чехия: коммунисты еще в деле

Чешская социал-демократическая партия была воссоздана в 1990 году, после «бархатной революции», которая привела к отстранению Коммунистической партии от власти. При этом левые традиции в Чехословакии были весьма богатыми. Именно здесь коммунисты-реформаторы во главе с Александром Дубчеком выдвинули знаменитый лозунг «социализм с человеческим лицом». Правда, тот романтизм просуществовал недолго.

Несмотря на крушение соцлагеря, социал-демократы находились у власти в стране достаточно долго — с 1998 по 2000 год. К слову, нынешний президент Милош Земан являлся председателем этой партии с 1993 года по 2001 год.

На выборах 2010 года социал-демократы также одержали победу, однако не смогли сформировать правительство, вследствие чего к власти пришла «Гражданская демократическая партия» в коалиции с «ТОП 09» и партией «Общественные дела».

Однако партия постепенно теряла доверие избирателя, с начала двухтысячных социалисты с каждыми выборами получали все меньше и меньше мест в парламенте. К парламентским выборам 2017 года социал-демократы набрали всего 7,27%, получив лишь 15 мест в палате депутатов.

К власти тем временем пришла оппозиционная партия ANO 2011 (Акция недовольных граждан), во главе с миллионером-популистом Андреем Бабишем, который являлся соперником Милоша Земана на президентских выборах в марте 2018 года.

Настоящих буйных пока мало

Несмотря на то, что партии социалистического толка стремительно и массово теряют свои позиции в странах по всей Европе, по мнению многих экспертов, ЕС остается исключительно «социалистической» организацией — во многом благодаря щедрым социальным ассигнованиям.

Но даже большое социальное финансирование не удовлетворяет избирателей, которые видят, что традиционные левые партии уже не отвечают их нуждам. Как отмечает научный сотрудник Института Европы РАН Гуселетов, одна из проблем заключается в том, что соцпартии «сильно дискредитировали себя либо альянсами с правыми партиями, либо проведением явной праволиберальной политики».

В этой связи эксперт обращает внимание на более радикальных левых, приводя в пример британского лейбориста Корбина, а также греческую партию «Сириза» и испанскую «Подемос».

Злую шутку с левыми сыграла и ставшая крайне актуальной проблема мигрантов, считает эксперт: «Оставаясь на позиции интернационалистов, они сильно потеряли в поддержке избирателей, которые перешли к правым радикалам»,

— говорит Гуселетов. Таких примеров немало, объясняет эксперт напоминая о Франции, Австрии, Голландии и Финляндии.

Проблемы европейского левого движения наглядно демонстрирует и некогда могущественный Социалистический интернационал, где когда-то задавали тон такие лидеры, как канцлер Германии Вилли Брандт и шведский премьер Улоф Пальме. Теперь же Гуселетов, который посвятил немало публикаций социалистическому движению в Европе, называет Социнтерн «невлиятельным клубом малоизвестных политиков из Африки, Азии и Латинской Америки».

Европейский политический пантеон сегодня представляет грустную картину для левых политиков. Как отмечает президент и основатель «Центра стратегических коммуникаций» Дмитрий Абзалов, левый лидер сегодня находится лишь во главе Греции.

Эксперт констатирует, что сегодня именно лидеры правых националистических партий предлагают более привлекательную повестку. В то же время Абзалов считает, что левых рано списывать со счетов — избиратель будущего, получив стабильный доход, все равно обратит внимание на левые идеи.

«Левые должны готовится к левому повороту», — заключил он.

Режиссер Карен Шахназаров, который в 1980-е годы немало общался с левыми европейскими интеллектуалами, также говорит «Газете.Ru», что будущее у левых есть. «Я уверен, что у социализма есть будущее и в Европе, и в России, но для этого нужны новые идеи, а их пока нет», — сказал он.