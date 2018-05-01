Нетаньяху против Ирана: бомба под ядерную сделку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу своей ядерной программы, передает Reuters. «Иранские лидеры неоднократно отрицали наличие ядерного оружия. Сегодня я здесь, чтобы сказать вам одно: Иран солгал», — заявил Нетаньяху.

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По словам премьера, после заключения ядерной сделки в 2015 году иранская сторона активизировала усилия, чтобы скрыть свои секретные документы, а в 2017 году файлы с информацией о ядерном оружии были перевезены в секретное место в Тегеране. Нетаньяху подчеркнул, что Иран продолжает хранить и расширять знания в области ядерного оружия для будущего использования.

Слова Нетаньяху, сказанные меньше суток назад, уже вызвали широкий резонанс в мировом сообществе. Вскоре после заявления израильского премьера, ему позвонил президент России Владимир Путин.

«Владимир Путин подтвердил позицию России — план, имеющий первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности, должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами», — говорится в сообщении об итогах разговора, опубликованном на сайте Кремля.

РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник в Иерусалиме сообщает, что Нетаньяху предложил Владимиру Путину прислать рабочую группу для ознакомления с разведданными, которые связаны с иранской ядерной программой.

«В состоявшемся после этого телефонном разговоре Нетаньяху проинформировал президента Путина о содержании материалов. Он пригласил рабочую группу для ознакомления с ними», — заявил источник, добавив, что пока нет ясности, произойдет ли ознакомление с данными в Израиле, или в России.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прокомментировал заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху и сравнил его с «детским нелепым шоу».

«То, что сделал Нетаньяху, было детским и нелепым шоу, которое мы уже наблюдали все последние годы», — заявил Аракчи.

«Тот факт, что Нетаньяху потратил 10 дней на то, чтобы дождаться решения Трампа о СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий. — Газета.Ru), свидетельствует о том, что это театр … и интересно, что в нем участвуют все, а Израиль исполнил свою роль на сцене на самом высоком уровне», — сказал Аракчи.

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Федерика Могерини призвала при оценке заявления израильского премьера Биньямина Нетаньяху о лжи Ирана о ядерной программе опираться на документы и дождаться мнения МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).

«Это предварительная реакция, потому что, очевидно, нам нужно оценить детали заявления премьер-министра, посмотреть на документы, и в первую очередь получить оценку МАГАТЭ, потому что

МАГАТЭ является единственной беспристрастной международной организацией, которая отвечает за мониторинг ядерных обязательств Ирана», — сказала Могерини.

Она заметила, что Нетаньяху не поставил под сомнение соблюдение обязательств по соглашению иранской стороной после 2015 года. «В любом случае, если какая-либо сторона и если какая-либо страна располагает какой-либо информацией о несоблюдении, она может и должна направлять эту информацию надлежащим, законным, признанным механизмом в МАГАТЭ и совместную комиссию по наблюдению за ядерной сделкой, которую я возглавляю и которую я созывала всего пару месяцев назад», — подчеркнула Могерини.

По ее словам, у ЕС существуют механизмы для решения возможных проблем.

В Белом доме США при этом заявили, что слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о наличии в Иране секретной ядерной программы совпадают с данными Соединенных Штатов. «О заявлении Израиля, связанного с разработкой ядерного оружия в Иране. Эти факты совпадают с тем, что Соединенным Штатам давно известно: у Ирана есть мощная подпольная ядерная программа, которую власти страны пытались, но не смогли скрыть от международного сообщества», — говорится в заявлении.

Государственный секретарь США Майк Помпео изучил документы, представленные Израилем в качестве доказательства наличия в Иране ядерного оружия, и подтвердил подлинность содержащихся в них сведений.

«Я лично изучал многие документы по Ирану. Наши специалисты по нераспространению ядерного оружия и представители разведки изучили десятки тысяч страниц и перевели их с фарси. Мы полагаем, что полученные документы являются подлинными», — цитирует твиттер Госдепа слова Помпео.