Норвежская писательница Эрика Фатланд, которая объехала граничащие с Россией страны, написала книгу «Граница» и порассуждала о будущем страны. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Реклама

Женщина объездила 14 государств с целью понять, что можно узнать о России, наблюдая за ней снаружи. Всего 34-летняя писательница находилась в путешествии 259 дней. Она посетила Китай, Северную Корею, Азербайджан, Литву и Грузию.

По мнению Фатланд, соседние страны, в основном, относятся к России как к старшему брату — они знают, что она «больше и сильнее». Исключением из них стал Китай, экономика которого, по ее мнению, в разы сильней российской.

Россияне всегда будут стремиться расширить свою страну и вернуть ей территории, которые входили в ее владения, предположила по итогам своей поездки Эрика Фатланд.

«Будущее России основано на истории. Существовало множество империй, и все они всегда распадались.

Россия такая большая, и там живет так много разных народов, а государство неэффективно из-за масштабной коррупции и слабой экономики. Я думаю, что Россия будет расширяться, пока не рухнет.

Не могу сказать точно, когда это произойдет, но думаю, что через 100 лет граница не будет выглядеть так, как сейчас. Российская граница станет короче», — излагает свои предположения литератор.

Именно исторические примеры дали писательнице основания сделать такой вывод по отношению к России.

За время написания «Границы» Россия расширила свои территории, присоединив Крымский полуостров. Кроме того, начались боевые действия в Восточной Украине. Норвежка назвала русских «оппортунистами» — по ее мнению, жители России следуют правилам игры в меньшей степени, нежели страны Запада.

«Россия всегда будет стремиться заполучить обратно территории, которые когда-то были ее частью. В российском сознании территории вроде Казахстана и Белоруссии — российские», — констатировала в своей книге литератор.

Однако, отметила Фантланд, Россия не «осмелится покуситься» на страну НАТО. «Последствия будут слишком велики. Но соседние страны, которые не входят в НАТО, живут в опасности. Пока нынешний президент Казахстана Назарбаев руководит страной, ничего не случится. Но если режиму-преемнику не удастся сбалансировать свои отношения с Россией, Казахстан может стать следующим», — предположила норвежка.

Президент России Владимир Путин — рациональный игрок, считает писательница. «Он не сумасшедший, напротив, он делает то, что, по его мнению, хорошо для России, хотя это и выходит за всякие рамки международного закона и права, согласно нашим представлениям. Во многих случаях это просто бессовестно», — написала она.

Эрика Фатланд родилась в Норвегии в 1983 году. Будучи социальным антропологом Копенгагенского университета и Университета Осло, свои полевые исследования она проводила на территории России.

Среди трудов Фатланд — «Город ангелов» о террористической атаке 2004 года в городе Беслан, когда в школе были убиты 334 человека, «Год без лета» об атаке на норвежском острове и «Советистан», в рамках работы над которым литератор объехала четыре бывшие республики СССР.

Российский писатель и публицист Эдуард Лимонов заявил, что не слышал ранее о норвежской писательнице. По его мнению, учитывая 3-миллионное население Норвегии, Фатланд представляет «подавляющее меньшинство».

«И почему это Россия должна рухнуть? Россия не рухнет, потому что российский народ — самый крупный в Европе.

У нас только на европейской части страны проживает 118 миллионов граждан. Куда мы денемся? Только если нас не подвергнут какому-то жутчайшему геноциду, тогда мы вымрем.

Но, скорее, вымрут немцы, потому что их 80 млн всего. А вообще — это нонсенс какой-то», — заявил писатель ФАН.

Отметим, что в 2016 году вышла книга корреспондента американской радиостанции NPR Энн Гаррельс под названием «Страна Путина. Путешествие в настоящую Россию». Она посвящена российскому городу Челябинску.

Американскую журналистку поразили великолепная природа, заброшенные заводы, фабрики и один из самых высоких на планете уровень загрязнения окружающей среды.

«Когда я начала ездить по России, будучи московским корреспондентом, мне стало ясно, что Москва — это не Россия.

Москва стремительно развивалась. Там всегда было много денег. То есть все процессы были сосредоточены в Москве. Между тем остальная Россия продолжала бороться за выживание самых разных смыслах.

Знаете, это как писать об Америке, живя в Нью-Йорке», — заявила в интервью журналистам Гаррельс.

По ее словам, Челябинск был выбран случайно — она бросила карандаш на карту, и он указал на этот город. «Моя судьба была решена. Я могла бы выбрать любой другой промышленный город России, но Челябинск оказался идеальным микрокосмом», — рассказала она.