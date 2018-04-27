«Это решают не корейцы»: о чем договорились Ким и Мун

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провели первый за 11 лет корейский саммит. До этого подобные встречи на высшем уровне проводились лишь дважды, в 2000-м и 2007 году. Тогда с южнокорейскими лидерами встречался Ким Чен Ир — отец Ким Чен Ына.

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Событие уже признано эпохальным — на переговоры с главой Южной Кореи Ким Чен Ын приехал в деревню Пханмунджом, расположенную в демилитаризованной зоне. Впервые за 65 лет с момента окончания войны в 1953 году северокорейский лидер ступил на южнокорейскую территорию. Предыдущие саммиты проводились в Пхеньяне.

Переговоры проходили в два этапа, а сама встреча была наполнена символическими жестами. Так, лидеры двух Корей посадили на демаркационной линии дерево, олицетворяющее стремление двух государств «к миру и процветанию». При посадке «древа мира» Ким и Мун использовали почву с вулкана Халласан в Южной Корее и вулкана Пэктусан в Северной Корее.

По итогам встречи лидеры КНДР и Республики Корея подписали совместную декларацию, в которой обозначили целый ряд амбициозных задач по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

В частности, стороны заявили о намерении подписать мирный договор и осуществить полную денуклеаризацию. Впрочем, многие политики и эксперты сомневаются, что достигнутые Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином соглашения будут воплощены на практике.

Красиво, но бесполезно

Третий межкорейский саммит отличался своей зрелищностью и обилием высокопарных слов о «новой эре» межкорейских отношений. Однако по мнению экспертов дискуссионного клуба «Валдай», красивые ритуалы вроде посадки дерева или одновременного пересечения лидерами КНДР и Республики Корея демаркационной линии просто отвлекают внимание от реальных проблем.

Как и ожидали эксперты, в положениях итоговой декларации отсутствует конкретика, а формулировки намеченных целей весьма расплывчаты.

«Реальных договоренностей очень хотят обе стороны, но их просто невозможно достичь по условиям игры», — сказал профессор Университета Кукмин (Сеул) Андрей Ланьков во время дискуссии на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

Имплементация достигнутых сторонами соглашений маловероятна, так как главная повестка — северокорейский ядерный вопрос, обсуждение которого не входит в компетенцию южнокорейского правительства, подчеркивает экс-посол России в Республике Корея Глеб Ивашенцов. Он пояснил, что такие вопросы должны решаться на международном уровне. При этом вопрос ядерной программы КНДР касается безопасности всей Северо-восточной Азии, и в том числе России.

«Какое-то решение ядерной проблемы может быть только на более широких международных форумах», — отметил экс-посол.

США все портят

Полное ядерное разоружение полуострова предполагает не только денуклеаризацию КНДР, но также отсутствие американского ядерного оружия на борту американских военных кораблей в южнокорейских портах, подчеркивает в беседе с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

В настоящее время в Южной Корее находятся американские военные, призванные защитить союзника США от северокорейской угрозы.

Дипломат Глеб Ивашенцов также отмечает, что Соединенные Штаты не захотят быстро покинуть Южную Корею, хотя это будет логичным следствием подписания мирного договора между КНДР и Южной Кореей.

Наконец, стороны не могут договориться и о серьезном экономическом сотрудничестве — этому препятствуют санкции Совбеза ООН в отношении КНДР. Однако Сеул и Пхеньян могут договориться о гуманитарном сотрудничестве, допускает Андрей Ланьков. Такая договоренность была достигнута 27 апреля — Север и Юг намерены решить проблему разделенных семей.

Мотивы Кима

Бывший посол РФ в Республике Корея Глеб Ивашенцов считает, что Ким Чен Ын объявил о денуклеаризации в надежде на ослабление экономических санкций Совбеза ООН. Между тем военная риторика американцев уже всерьез напугала и Южную, и Северную Корею.

Это объясняет и тот факт, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступает медиатором в переговорах между Трампом и Кимом.

Если США нанесут удар по КНДР, это, безусловно, нанесет ущерб и Южной Корее. Сеул находится всего в 40-50 км от демилитаризованной зоны, и любое военное столкновение грозит столице полным уничтожением.

В свою очередь, профессор Университета Кукмин Андрей Ланьков отмечает, что Ким Чен Ын преследует две главные цели. Первая — удержаться у власти и передать ее наследнику по примеру своего отца и деда, вторая — добиться смягчения санкций для нормального экономического развития страны.

Заявления Пхеньяна о ядерном разоружении — это такой месседж для США, утверждает эксперт. С другой стороны, ядерная программа Кима направлена на предотвращение вмешательства Штатов в потенциальный межкорейский конфликт, говорит экс-посол в Южной Корее Глеб Ивашенцов.

«Ким Чен Ын понял, что создал тот потенциал, который может сдержать США. И поэтому он решил, что теперь ядерные испытания можно приостановить и переключить средства на развитие экономики», — отмечает дипломат.

В предверии встречи с Трампом

В Белом доме внимательно следили за встречей главы КНДР с президентом Южной Кореи, и выразили надежду, что стороны смогут достичь прогресса в установлении мира. Президент США Дональд Трамп ожидает от Ким Чен Ына плодотворной дискуссии на их первой встрече, которая запланирована на конец мая-начало июня.

Для северокорейского лидера саммит в Пханмунджоме стал «генеральной репетицией» перед встречей с американским президентом.

Если она состоится, Ким Чен Ын станет первым лидером КНДР, который встретится с действующим президентом США.

Стоит отметить, что накануне корейского саммита Трамп положительно оценил готовность лидера КНДР к ведению переговоров. «У нас проходят очень конструктивные дискуссии. Ким Чен Ын действительно был очень открытым и, я думаю, очень порядочным, исходя из всего, что мы увидели», — отметил глава США.

Встреча с Трампом может стать важной вехой для Пхеньяна. До этого возможность проведения подобного саммита обсуждалась еще в годы президентства Билла Клинтона в конце 1990-х, однако тогда встреча так и не состоялась. При Джордже Буше отношения с КНДР были заморожены. К слову, в 2009 году Клинтон — на тот момент уже бывший президент — все-таки доехал до Пхеньяна, чтобы добиться освобождения двух американских журналистов.

«Денуклеаризация» КНДР: True or False?

Незадолго до межкорейского саммита Ким Чен Ын заявил о прекращении в стране ядерных испытаний. Однако американские политики и ранее обманывались подобными речами, в то время как Пхеньян продолжал наращивать свой ядерный потенциал и проводить запуски ракет как ни в чем не бывало.

Подобный случай, например, произошел после заключения сделки между администрацией Билла Клинтона и руководством КНДР в 1994 году. Тогда страны подписали соглашение, по которому Северная Корея отказывалась от продолжения своей ядерной программы, но впоследствии проигнорировала эти обязательства. В связи с этим

последние пламенные речи Кима воспринимаются американскими политиками с долей скепсиса, пишет The Washington Post.

Впрочем, 23 апреля Ким Чен Ын дал американцам согласие на проверку ядерного полигона, чтобы те могли убедиться, что его работа действительно заморожена.

Однако Трамп все равно не утратил бдительности, отметив, что не повторит ошибок своих предшественников. «Я скоро встречусь с Ким Чен Ыном, мы добиваемся такого будущего для Корейского полуострова и всего мира, в котором будут мир, гармония и безопасность. Тем не менее, добиваясь мира, мы не повторим ошибки предыдущих администраций. Кампания максимального давления продолжится», — заявил американский президент.