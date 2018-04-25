«Армяне — не тот народ, который наносит удар»

В Армении продолжаются массовые акции протеста, возглавляемые лидером оппозиционной фракции «Елк» Николом Пашиняном. Митингующие вновь заполонили улицы Еревана, перекрыв не только весь центр, но и дорогу в аэропорт. Полиция уговаривала демонстрантов освободить проезд хотя бы для «скорой помощи» и других экстренных служб, однако физической силы не применяла.

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Напомним, что с начала апреля в Армении проходили протесты за отставку Сержа Саргсяна, который по истечении двух президентских сроков занял пост премьер-министра. В результате Саргсян 23 апреля добровольно покинул пост премьер-министра, сказав, что «был неправ».

По закону, в течение недели фракции Национального собрания должны выдвинуть кандидатов на пост премьер-министра. Сейчас его обязанности исполняет Карен Карапетян.

Партия «Елк» ожидаемо собирается выдвигать своего главу Пашиняна. Ранее оппозиционер заявлял, что новый премьер-министр должен быть «от народа».

О том, что главой правительства должен быть назначен кандидат, которого поддерживает народ, заявили и в Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн».

В свою очередь, Карапетян, на чье место претендует оппозиционный лидер, заявил, что «премьера назначают в парламенте, а не с улицы», а провести внеочередные парламентские выборы можно, если согласятся политические партии. На это Пашинян обвинил и.о. премьера в том, что он неправильно понимает требования митингующих, а Республиканскую партию Армении (РПА) — в намерении протянуть время и назначить на этот пост своего человека. В РПА, по словам оппозиционера, «думают, что народ такой наивный и не понимает, что они хотят сменить одного республиканца на другого», подразумевая Саргсяна и Карапетяна соответственно. Пашинян также потребовал «немедленной капитуляции РПА без условий».

За время протестов к движению Пашиняна присоединились несколько крупных политических единомышленников, например, оппозиционная партия «Процветающая Армения», которую возглавляет Гагик Царукян. Массовые протесты также поддержали представители партии «Дашнакцутюн», до сих пор входившей в коалицию с правящей Республиканской партией. «Учитывая ситуацию в Армении, объявляем о своем выходе из политической коалиции», — гласит заявление партии.

Более того, сторонник «Процветающей Армении» и исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении Грач Растомян сложил с себя полномочия и решил присоединиться к протестам, аргументируя свои действия гражданской обязанностью перед Арменией.

Решение Растомяна поддержали и ведущие спортсмены страны — боксеры, борцы, тяжелоатлеты, включая олимпийского чемпиона Артура Алексаняна и чемпиона мира Максима Манукяна, которые также присоединились к уличным протестам.

Вечером на ереванской площади Республики прошел уже ставший почти традиционным митинг. Сотрудник Следственного комитета республики, перешедший на сторону оппозиции, отметил, что многие представители ведомства поддержали протест, и призвал своих коллег присоединиться к демонстрантам.

Позже появилось обращение начальника полиции Армении Владимира Гаспаряна, в котором тот призвал протестующих в Армении «очнуться». «Наши ошибки довели нас до того, что мы можем полностью потерять контроль над ситуацией», — предупредил он, подчеркнув, что допустить этого нельзя.

Один из активистов вышел на сцену с жилеткой в руках. Дело в том, что нынешний премьер любит жилетки, и таким образом выступавший сделал послание Карапетяну. Выступавшие со сцены на митинге радовались тому, что во всем мире обсуждают, как Армении удалось без жертв осуществить «бархатную революцию», и выражали уверенность в том, что нынешнее движение «приведет Армению в колыбель мира».

«Армяне — не тот народ, который наносит удар, а тот, который объединяется», — заявил депутат Национального собрания от партии «Гражданский договор» Армении Сасун Микаелян.

Пока простые армяне скандировали лозунги за «кандидата от народа», сам Пашинян встретился с официальными представителями Москвы. Как заявил оппозиционер, они подчеркнули, что Россия не вмешивается во внутренние дела Армении. По его словам, РФ не поддерживает кандидатуру Карена Карапетяна на премьерском посту.

Невмешательство во внутренние дела, впрочем, не означает отсутствие связи. 25 апреля состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном. Президенты обсудили происходящее в Армении и подчеркнули важность установления конструктивного диалога между политическими силами страны. «Для скорейшего преодоления внутреннего кризиса важно проявлять сдержанность и ответственность, готовность к решению имеющихся проблем путем конструктивного диалога строго в конституционных рамках», — говорится в тексте заявления на официальном сайте Кремля.

Внимательно наблюдают за событиями в Ереване не только из Москвы.

Международное сообщество обеспокоено тем, что Азербайджан может воспользоваться дестабилизацией обстановки в соседней стране, из-за чего начнется эскалация конфликта в Нагорном Карабахе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Армению и Азербайджан и дальше проявлять сдержанность, «уважать верховенство закона и права человека, а также сохранять мир и стабильность как в Армении, так и в регионе в целом». Выступавшие на митинге 25 апреля, впрочем, убеждены, что, «видя нашу решимость и единство», Азербайджан не нападет на Армению.

После перехода партии «Дашнакцутюн» на сторону оппозиции старая коалиция разрушена, однако никаких оснований для досрочных выборов сейчас нет, полагает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт выразил надежду на то, что дальше ситуация в Армении будет развиваться в рамках конституционного процесса.

По его словам, какие-либо досрочные выборы сейчас не имеют смысла, так как требование народа уже выполнено — это отставка Сержа Саргсяна.

Между тем сами протестующие не выдвигали других публичных претензий к власти, остальные требования, в том числе проведение досрочных выборов и кандидатуру народного избранника, оглашал Никол Пашинян.

«Будет формироваться новая коалиция большинства. Республиканская партия [из коалиции, из которой сегодня вышла партия «Дашнакцутюн» — «Газета.Ru»] по итогам выборов имеет 47%, большинством она не обладает. Если большинство будет сформировано с участием партии «Дашнакцутюн», то досрочные выборы могут не понадобиться. И тогда уже изберут нового премьера другой коалицией, в которую будет входить и нынешняя оппозиция», — прогнозирует эксперт.

При этом инициативы лидера протеста Николы Пашиняна не всегда находят поддержку, заметил Владимир Жарихин. «Попытки революционеров устроить голосование на площади — оно не поддержано не только у нас, в России, но и даже американским послом в Армении Ричардом Миллзом», — добавил Владимир Жарихин.

Кроме того, действия партии «Дашнакцутюн» могут помочь охладить страсти народа, который митингует уже 13-ый день, считает эксперт.