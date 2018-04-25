Резерв ставки: чем займется президентский фронт

В ближайшее время может состояться съезд Общероссийского народного фронта (ОНФ), который прояснит будущее организации, сообщил «Газете.Ru» источник, близкий к руководству ОНФ. В рамках съезда планируется обсудить новые задачи движения, а также провести кадровые изменения в его руководящих органах.

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Собеседник «Газеты.Ru» отмечает, что точная дата съезда пока неизвестна, но предполагается, что он пройдет в мае-июне. Именно на съездах формируется Центральный штаб движения, из состава которого выбирают трех сопредседателей организации.

Источник «Газеты.Ru» уверен, что в штабе будет ротация. Так, свой пост в организации точно покинет губернатор республики Удмуртия Александр Бречалов.

Напомним, что изначально он совмещал позицию одного из руководителей движения с работой на посту секретаря Общественной палаты РФ. Однако после назначения Бренчалова губернатором велись разговоры о том, что он не сможет совмещать обе позиции.

Собеседник «Газеты.Ru», близкий к руководству движения, не исключает и возможности ухода с позиции сопредседателя ОНФ главы думского комитета по культуре Станислава Говорухина — это допускают и два источника, близких к Кремлю.

«В этом году заканчиваются полномочия Центрального штаба и, соответственно, прекращается действие срочных трудовых договоров сотрудников центрального и региональных исполкомов. Мы будем использовать эту норму в том числе для оптимизации аппарата под новые задачи ОНФ», — сообщил «Газете.Ru» руководитель исполкома фронта Алексей Анисимов.

Кто возглавит фронт?

Ясности по поводу новых сопредседателей пока нет. Однако источник, близкий руководству движения, назвал возможных кандидатов на эти позиции: руководителя движения «Волонтеры победы» Ольгу Амельченкову, депутатов Госдумы, тесно работающих с движением Антона Гетту, Александра Васильева, Наталью Костенко и руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктора Климова.

Один из собеседников «Газеты.Ru», близких к Кремлю, считает наиболее вероятным назначение сопредседателями фронта депутатов, работающих с Геттой. По его словам, Гетта — наиболее приемлемая фигура для нынешнего внутриполитического блока Кремля. Собеседник «Газеты.Ru» добавил, что в целом в движении может появиться больше людей, близких к администрации президента.

Тем временем другой источник считает наиболее вероятным назначение Ольги Амельченковой. Она связана с волонтерским движением, которому сейчас уделяется много внимания. Напомним, что 2018 год был объявлен в России «годом волонтера». Более того, Амельченкова играла заметную организационную роль в работе избирательного штаба Владимира Путина.

Новые задачи: чем займутся в ОНФ

В последнее время СМИ сообщали о возможности серьезных преобразований в движении. При этом руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов уверен, что организация не будет списана.

Еще один собеседник «Газеты.Ru», близкий руководству движения, уверен, что фронт продолжит работу по мониторингу майских указов и поручений. В скором времени они будут заменены одним указом по итогам послания президента.

Отдельный акцент в работе ОНФ теперь будет сделан на муниципалитеты, добавил источник.

Если раньше движение зачастую критиковало федеральных и региональных чиновников, то теперь фокус может сместиться на муниципальную власть, где жители страны чаще всего сталкиваются с несправедливостью и пренебрежением их законными правами и требованиями.

Политолог Олег Матвейчев считает, что Общероссийский народный фронт будет помогать в решении задач, обозначенных Путиным в послании Федеральному собранию. «У них будет какая-то часть агитационных функций, а также социальные. Как они следили за исполнением прошлых майских указов, так продолжат следить за исполнением нового указа», — считает эксперт.

В свою очередь, руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов отмечает, что сейчас организация находится в некоем политическом «резерве»: «Она как бронепоезд на запасных путях».

По его мнению, в идеале ОНФ мог бы работать с неполитизированными, но оппозиционно настроенными к разным действиям власти слоям общества. Возможно, эта задача уже ставилась, но не была выполнена. «Вся проблема в том, что в итоге движение работало все-таки с лоялистски настроенными слоями общества и активистами, возможно, опасаясь, что их обвинят в том, что они усиливают оппозицию», — считает эксперт.

А вот политконсультант, автор телегам-канала «Давыдов-индекс» Леонид Давыдов не уверен, что организация так уж необходима. По его мнению, с самого начала она имела дублирующие задачи с той же ЕР.

«А региональным элитам так и не разъяснили, зачем она нужна. Поэтому она так и не смогла обрести субьектность», — считает эксперт.

Давыдов полагает, что и для развития гражданского общества она не подходит. «Гражданского общества, у нас, как известно, вообще нет. И с помощью ОНФ его точно не возродишь. Вот Telegram запретить — это да, это хороший шаг в этом направлении», — иронизирует эксперт. Кроме того, Давыдов напоминает, что изначальные идеологи организации уже далеки от нее.