Наказать Россию: «Большая семерка» готовит санкции

Главы МИД стран «Большой семерки» не исключили, что против России могут быть введены новые санкции из-за ситуации в Донбассе. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи глав МИД стран G7, проходившей в Торонто с 22 по 23 апреля.

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«Мы напоминаем, что продление экономических санкций по Донбассу полностью связано с полным и необратимым исполнением Россией Минских договоренностей. Санкции могут быть отменены, только если Россия полностью выполнит свои обязательства, однако мы также готовы принять новые ограничительные меры в случае, если действия России того потребуют», — гласит итоговое заявление министров иностранных дел G7.

Напомним, в состав «Большой семерки» входят США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Япония и Канада. Ранее форум носил название «Большая восьмерка», поскольку в нем участвовала еще и Россия, однако после присоединения Крыма РФ перестала принимать участие в саммитах G8.

В ходе саммита 22-23 апреля G7 также обвинила Россию в «дестабилизирующем поведении». Кроме того, главы МИД стран «большой семерки» приняли сторону Великобритании в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Напомним, что инцидент в Солсбери повлек за собой беспрецедентный по масштабам дипломатический скандал. Хотя Великобритания не предоставила доказательств причастности России, страна выслала 23 российских дипломатов и уговорила своих союзников поступить так же — в итоге в Россию вернулись более 160 диппредставителей. Кроме того, многие страны Запада ввели в отношении Москвы дополнительные санкции.

Стоит отметить, что на фоне серьезного ухудшения отношений России со странами евроатлантического пространства за последние месяцы постоянные разговоры о новых санкциях стали привычной практикой для многих западных государств. Только за март и апрель к списку поводов ввести в отношении Москвы дополнительные санкции добавились «дело Скрипаля» и предполагаемая химатака в Сирии.

Временами санкционная риторика Запада доходит до абсурда. Так, 15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли пообещала, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии 16 апреля. Однако в тот день никаких заявлений не последовало — как выяснилось, президент США Дональд Трамп не принимал решения о расширении антироссийских санкций.

Увидев выступление Хейли по телевизору, американский президент пришел в ярость. Позже ситуацию попытался прояснить председатель Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу. Он заявил, что в Белом доме рассматривают возможность введения новых антироссийских санкций, однако решение все еще не принято. Кроме того, Кадлоу имел неосторожность добавить, что постпред США при ООН «запуталась» и «забежала вперед», объявив о санкциях.

Слова политика задели Хейли. «При всем уважении, я не ошибаюсь», — заявила она. Тогда Кадлоу пришлось признать, что Хейли, действительно, не запуталась — представителю США при ООН просто «не успели» доложить о резкой смене планов Вашингтона.

В начале апреля США в очередной раз расширили санкции против России, в обновленный список попали 24 физических и 14 юридических лиц. В списке, в частности, фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.

Как объяснили в американском Министерстве финансов, подготовившем доклад о расширении санкций, в новый список попали люди, так или иначе связанные с ситуацией на Украине и в Сирии. Высокопоставленный представитель администрации США пояснил после обнародования досье, что новые санкции против российских бизнесменов объясняются тем, что они помогали правительству России.

«Они получили большие выгоды от работы с режимом (президента России Владимира) Путина и играют ключевую роль в продвижении злонамеренной повестки дня Кремля», — заявил представитель Минфина США.