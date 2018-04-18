«Это не BZ»: ОЗХО рассматривает «дело Скрипалей». LIVE

Вместе с тем не все специалисты разделяют такую позицию. В частности, одна из швейцарских лабораторий пришла к выводу, что при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей могло быть использовано вещество BZ, стоящее на вооружении США и Британии. Об этом, в частности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В докладе швейцарской лаборатории также говорится, что, прежде всего, они обнаружили BZ [в Солсбери], который был, я думаю, изобретен в США в 1955 году и состоял на вооружении американской и британской армий. И мы спросили ОЗХО, которой мы доверяем, о том, это правда или нет — что вдобавок к А234 там был также обнаружен BZ. И мы ждем ответа от ОЗХО, которой мы, конечно, доверяем, но мы хотим доверять и проверять», — сказал Лавров. При этом вещество BZ не производилось ни в СССР, ни в Российской Федерации, отметил министр.