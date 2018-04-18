«Это не BZ»: ОЗХО рассматривает «дело Скрипалей». LIVE

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Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть введены в искусственную кому специально. Якобы это позволило британским медицинским работникам «собрать биохимический материал» и «манипулировать состоянием их здоровья» без консультаций с ними. Об этом говорится в тексте заявления российской делегации в ОЗХО, поступившем в РИА Новости
Нет, все же BZ специалисты ОЗХО в Солсбери не обнаружили.
«Вещество BZ, которое упоминается в публичных заявлениях, широко известное, как 3Q, содержится в контрольной выборке, подготовленной лабораторией ОЗХО в соответствии с существующими процедурами. Она не имеет ничего общего с образцами, собранными специалистами ОЗХО в Солсбери», — сообщил руководитель команды специалистов, которая была развернута в Великобритании, Марк-Майкл Блюм (цитата по РИА «Новости»).
Впрочем, пока что реакция ОЗХО на доклад швейцарских ученых неизвестна. Заявление Уилсона, надо полагать, все же больше относится к позиции Лондона.
Вместе с тем не все специалисты разделяют такую позицию. В частности, одна из швейцарских лабораторий пришла к выводу, что при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей могло быть использовано вещество BZ, стоящее на вооружении США и Британии. Об этом, в частности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«В докладе швейцарской лаборатории также говорится, что, прежде всего, они обнаружили BZ [в Солсбери], который был, я думаю, изобретен в США в 1955 году и состоял на вооружении американской и британской армий. И мы спросили ОЗХО, которой мы доверяем, о том, это правда или нет — что вдобавок к А234 там был также обнаружен BZ. И мы ждем ответа от ОЗХО, которой мы, конечно, доверяем, но мы хотим доверять и проверять», — сказал Лавров. При этом вещество BZ не производилось ни в СССР, ни в Российской Федерации, отметил министр.
Впрочем, уже стали известны первые итоги заседания ОЗХО в Гааге. Ничего удивительного не произошло. Страны-производителя яда, которым были отравлены Скрипали (Великобритания утверждает, что это был «Новичок»), определить никто не может, но есть подозрения, что Россия. Москва ранее уже много раз повторила, что это неправда.
«Конечно, в то время как идентификация использования нервно-паралитического вещества — это неотъемлемая часть технических доказательств в нашем расследовании, ни DSTL (Научная лаборатория обороны и технологий британского правительства в Портон-Дауне. — «Газета.Ru»), ни отчет ОЗХО не определяет страну или лабораторию происхождения вещества, использованного в этой атаке», — заявил представитель Великобритании в ОЗХО Петер Уилсон.
При этом он добавил, что «мы считаем, что только у России есть технические способности, эксплуатационный опыт и мотив избрать целью Скрипалей».
Добрый день, дорогие читатели!
«Газета.Ru» начинает свой онлайн-репортаж, в котором мы будем оперативно и емко сообщать о том, до чего договорятся представители зарубежных стран по «делу Скрипалей». Времени уходит все больше, а улик становится все меньше. Тем не менее западные политики продолжают обвинять Россию, хотя доказать ничего и не могут. Москва все обвинения отвергает. Посмотрим, что нового принесут сегодняшние заседание исполнительного комитета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и заседание Совбеза ООН, созванного Великобританией. Оставайтесь с нами.