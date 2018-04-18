Помпео взял Кима в оборот: была ли тайная встреча КНДР и США

Бывший директор ЦРУ и кандидат на должность государственного секретаря США Майк Помпео встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном на католическую Пасху, которая отмечалась в этом году 1 апреля. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на два источника.

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По данным издания, переговоры Помпео и Ким Чен Ына потребовались, чтобы подготовить будущую встречу лидеров КНДР и США. Отмечается, что секретные переговоры политиков произошли, когда Помпео представили на должность госсекретаря.

Стоит отметить, что после отставки предыдущего госсекретаря Рекса Тиллерсона, Трамп, представляя Помпео, выделил проблему КНДР, отметив, что новый глава Госдепа будет «противостоять нашим противникам и добиваться денуклеаризации Корейского полуострова». Источники западных СМИ в Белом доме также уверяли, что

назначение Помпео было тесно связано с амбициями Трампа на урегулирование проблемы Корейского полуострова.

«Трамп хотел быть уверенным, что у него сформировалась новая команда до старта грядущих переговоров с КНДР, а также разных переговоров в торговой сфере», — говорил источник Reuters.

Телеканал CNN в свою очередь сообщал, что значительным фактором, оказавшим влияние на решение Трампа об отставке Тиллерсона, стало его несогласие с бывшим госсекретарем именно по вопросу о переговорах с Ким Чен Ыном. По версии телеканала, Тиллерсон считал подобные переговоры возможными лишь в случае кропотливой предварительной работы.

Позже стало известно, что именно ЦРУ, а не дипломатические ведомства, заняло лидирующую позицию в планировании встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По словам источников издания The New York Times, данное обстоятельство говорит об усиливающемся политическом влиянии Майка Помпео, бывшего директора ЦРУ, которого Трамп назначил новым государственным секретарем во вторник 13 марта. Это также свидетельствует о второстепенной роли Госдепа США в планировании «самой рискованной встречи» Трампа и Кима. Источник издания отметил, что

Помпео уже в марте установил контакт с представителями КНДР с помощью ЦРУ и северокорейской разведки.

Эту информацию подтверждали также источники CBS News. По данным телеканала, Помпео использует не только официальные дипломатические каналы, но и «тихую дипломатию», предполагающую использование секретных каналов при урегулировании вопросов между странами.

«Американские и северокорейские сотрудники разведки несколько раз проводили переговоры и в том числе встречались на территории третьей страны», — подтверждал эту информацию телеканал CNN.

Как сообщает американская газета The Wall Street Journal, официальный Пхеньян уже заверил Вашингтон в готовности северокорейского лидера обсуждать с президентом США Дональдом Трампом вопрос ядерного разоружения на полуострове. При этом газета не уточняет, в какой форме и когда эти «заверения о намерении» со стороны Пхеньяна были представлены США. Однако отмечается, что между двумя государствами поддерживаются контакты на официальном уровне.

Вполне возможно, что соответствующие заявления были сделаны именно на «пасхальной» встрече Помпео и Кима, если она действительно была.

Двусторонний саммит может состояться в конце весны или начале лета 2018 года. После того, как США и КНДР определятся с местом его проведения, руководители национальных разведок проведут встречу между собой.

В конце марта Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с представителями Трудовой партии Кореи обсудил возможность проведения официальных встреч с Россией, США, Японией, Южной Кореей и Китаем.

Один из «пунктов программы» был выполнен практически мгновенно. С 25 по 28 марта Ким Чен Ын впервые, будучи главой Северной Кореи, покинул страну с официальным государственным визитом. Хотя первой страной, куда отправился Ким, стал Китай, по мнению экспертов, этот визит в любом случае связан с готовящимся саммитом лидеров КНДР и США.

«Главная цель визита Кима — выяснить, насколько Китай готов оказать поддержку КНДР в случае, если саммит с Трампом завершится неудачей и стороны не достигнут какого-то соглашения», — делился мнением с «Газетой.Ru» директор Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.