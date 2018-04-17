Протесты не мешают: как Саргсяна избирали премьером Армении

Бывший президент Армении Серж Саргсян избран новым премьер-министром республики. Об этом сообщил спикер Национального собрания (парламент Армении) Ара Баблоян по итогам специального заседания. За кандидатуру Саргсяна высказались 77 депутатов, против — 17.

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Президент Армении Армен Саркисян, официально вступивший в должность на прошлой неделе, уже подписал указ о назначении экс-главы Армении премьер-министром.

Сегодняшнее специальное заседание Национального собрания проходило в весьма неспокойной обстановке — в последние два дня в Ереване протестуют против кандидатуры бывшего президента. Организатором протестной акции выступает лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Никол Пашинян.

Фоторепортаж: Беспорядки в центре Еревана __is_photorep_included11720263: 1

Митингующие еще накануне блокировали движение на центральных улицах столицы Армении, а утром 17 апреля оцепили здание парламента на проспекте Баграмяна. В ночь на вторник участники акции разбили палаточный городок на примыкающей к этой улице площади Франции, некоторые ночевали прямо на скамейках.

Утром в день голосования в парламенте — 17 апреля — Пашинян объявил о начале в стране «ненасильственной бархатной революции».

Напомним, что по итогам Конституционного референдума в декабре 2015 года Армения превратилась из полупрезидентской в парламентскую республику. Вследствие изменений в основном законе страны президент теперь выполняет во многом представительские функции, в то время как реальная власть будет сосредоточена в руках премьер-министра.

Это и стало основой претензий оппозиции — противники Саргсяна подчеркивают, что отслуживший два своих законных срока президент остается у власти.

К моменту начала заседания Национального собрания 17 апреля, на котором депутаты должны были проголосовать за назначение Сержа Саргсяна премьером, на площади Франции в центре Еревана собрались порядка 3 тыс. человек.

Организаторы акции неоднократно подчеркнули, что выступают против любого применения силы, а свои действия охарактеризовали как «пассивное сопротивление». Протестующие намеревались парализовать работу государственных органов и сорвать заседание Национального собрания в надежде добиться его перенесения. По их задумке, срыв следующего заседания привел бы к досрочным выборам в парламент республики.

От Гюмри до Еревана за 14 дней

Формально возглавляемый Пашиняном протест начался еще две недели назад с акции «Мой шаг» — в ее рамках он и его сторонники за 14 дней прошли пешком 215 километров от города Гюмри на границе с Азербайджаном до армянской столицы. Кстати, в Гюмри, откуда стартовали протестующие, расположен гарнизон 102-й российской военной базы.

Добравшись до Еревана, активисты пробрались в здание Общественного радио. Оттуда они начали транслировать в национальные интернет-порталы призывы не допустить «дальнейшей узурпации власти насквозь коррумпированными людьми».

После того, как новости о протесте расползлись по средствам массовой информации в Армении и за ее пределами, количество протестующих в Ереване стало расти — ночью правоохранительные органы армянской столицы констатировали, что противники Саргсяна построили заграждения на центральных улицах города, тем самым парализовав транспортное движение.

Не обошлось без инцидентов — как писал ТАСС, из-за образовавшихся пробок произошли единичные столкновения недовольных автомобилистов с протестующими, а переулке улиц Абовяна и Московяна даже произошла массовая драка.

Утром 17 апреля правоохранительные органы армянской столицы обнародовали официальное заявление, в котором предупредили, что оставляют за собой право разогнать протестную акцию.

«Принимая за основу положения закона «О свободе собраний», полиция решила прекратить собрание, потребовав от его руководителя выполнить решение и незамедлительно проинформировать об этом участников акции», — напомнили в полиции.

Саргсян: премьер ≠ президент

Несмотря на старания протестующих, заседание Национального собрания состоялось. Выступая перед депутатами парламента, Серж Саргсян подчеркнул, что функции нового премьер-министра Армении не будут тождественны полномочиям президента до всех изменений в Конституции.

«Если в первые годы независимости для нас было важнее становление государственности и централизованная власть как гарант стабильности, то сейчас можно отметить, что эти вопросы в достаточной мере решены, и мы переходим к динамичному развитию и парламентской модели», — цитирует Саргсяна Sputnik Армения.

В своей речи кандидат в премьеры также выразил мнение, что конституционная реформа позволила укрепить главные полномочия армянского парламента, в то же время дав правительству нужную самостоятельность.

Саргсян добавил, что в новой системе правления фигура премьер-министра обретает особую роль, сразу уточнив, что полномочия главы кабмина некорректно сравнивать с функциями президента при прежней системе.

«Премьер-министр постоянно находится под контролем парламента и может смениться по политическим причинам. Не может быть премьер-министра, который не будет пользоваться поддержкой парламентского большинства», — пояснил свою позицию Саргсян. Он добавил, что у меньшинства будет возможность отмечать недостатки в рабочем процессе и выносить их на обсуждение.

Что дадут протесты

Несмотря на впечатляющие масштабы нынешней акции в Ереване, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечают, что протестное движение вряд ли выльется во что-то серьезное. Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин обратил внимание на тот факт, что Саргсян все равно был назначен премьером — главная цель протестующих достигнута не была.

«Я считаю, что все-таки этот шум потихоньку затихнет. Я не думаю, что это протестное движение будет как-то расширяться, увеличиваться, что к нему примкнет значительное количество людей. В стране демократия — таким образом народ доносит до властей свою волю», — объясняет происходящее в Армении эксперт.

Схожую позицию в беседе с «Газетой.Ru» выразил политолог и глава научно-аналитического центра The Armenian Interest Арег Галстян: «Если говорить о политических последствиях, то я сильно сомневаюсь, что будут какие-то кардинальные изменения». Он добавил, что лозунг нынешнего протестного движения связан с тем, что Серж Саргсян «должен просто уйти».

«То есть вопрос стоит исключительно о сменяемости власти. Люди устали, что одни и те же лица постоянно находятся у власти, и установили в стране тотальную коррупцию, породившую огромный уровень эмиграции из страны и серьезные социально-экономические проблемы», — пояснил Галстян, подчеркнув, что при этом никакой организованной альтернативной политической силы в Армении нет.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что сам лидер протестного движения Никол Пашинян не говорил о своих амбициях занять премьерский пост и заменить на нем Сержа Саргсяна. У нынешнего же премьера, в отличие от протестантов, как минимум есть реальная программа.

«В этом смысле у нынешнего премьер-министра, который был одобрен парламентом, есть определенное преимущество, — констатирует Галстян. — Учтет ли Саргсян настроения общества и начнет ли какие-то преобразования, пока говорить очень рано. Первые проявления мы сможем увидеть только тогда, когда он начнет собирать новый кабинет министров».