«Есть неопровержимые доказательства факта инсценировки»

Представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин на специальном заседании исполнительного совета рассказал, что Москва располагает неопровержимыми доказательствами факта инсценировки британскими спецслужбами якобы апрельской химатаки в сирийском городе Дума.

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Дипломат отметил, что в ходе расследования не было выявлено ни одного признака того, что в городе применялось химоружие.

«Ни одного свидетеля, ни одного отравленного в госпитале найти не удалось. Не было обнаружено никаких остатков химических боеприпасов. Удалось найти участников съемок постановочного видео, которое представлялось в качестве доказательства химатаки. Было представлено на телевидении живое интервью с этими людьми. Они сами показали кадры с их участием в снятом постановочном ролике. Оба участника имеют медицинское образование, работают в «скорой помощи» Думы», — рассказал Шульгин.

Он добавил, что все это было спланировано британской стороной, возможно, при участии США, передает RT.

«У нас не просто есть «высокая степень уверенности», как это заявляют под копирку наши западные партнеры, а имеются неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было,

и что все это — спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии их старших союзников из Вашингтона с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии», — пояснил дипломат.

Вместе с тем, в этот же день обвиняемая Россией сторона – Великобритания – сделала дополнительное заявление относительно ракетного удара по Сирии со стороны возглавляемой США коалицией, ставшего ответом Запада на искомую химатаку, достоверность которой опровергается Москвой. Об этом рассказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте.

«Это не вмешательство в вооруженный конфликт и не попытка сменить режим в Сирии. Это ограниченный удар с целью прекратить страдания сирийского населения путем ликвидации возможности сирийского правительства по использованию химического оружия. И мы опубликовали правовые основания для этой операции», — сказала она.

Глава британского правительства представила три критерия, которые использовались атакующими как правовое основание.

«Во-первых, должны быть убедительные, принятые международным сообществом доказательства чрезвычайной гуманитарной ситуации в Сирии, которая требует немедленного вмешательства. Во-вторых, должно быть объективно понятно, что нет никакой альтернативы такого рода вмешательству. И, наконец, применение силы должно быть необходимым для спасения человеческих жизней и ограниченным в масштабах и по времени», — указала политик.

Также в понедельник, 16 апреля, ОЗХО направила Всемирной организации здравоохранения запрос о предполагаемых пострадавших от так называемой химатаки в Сирии. Об этом говорится в заявлении гендиректора ОЗХО Ахмета Узюмджю.

«Я направил письмо генеральному директору Всемирной организации здравоохранения с просьбой поделиться с нами информацией, которая, как утверждалось, была собрана их партнерами на местах», — говорится в заявлении главы организации.

Также в документе сообщается, что власти Сирии предложили экспертам провести беседу с 22 свидетелями инцидента.

В ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли удары по Сирии, использовав в качестве предлога для акта агрессии инсценировку химатаки в Думе в 10 км от Дамаска, которая якобы была совершена 7 апреля. Однако мирные жители не подтвердили атаку, доказательств которой не смогли привести и военные специалисты. США выпустили по территории САР более 100 крылатых ракет, сирийская ПВО отразила удар, сбив 71 из них.

Президент России Владимир Путин осудил действия западных стран, обвинив их в нарушении международного права. Российский лидер подчеркнул, что своими действиями Вашингтон помогает террористам сместить президента Сирии Башара Асада и провоцируют новую волну беженцев на Запад не только из Сирии, но и из других стране региона, передает ФАН.

Через два дня после ракетного удара в Думе с новой силой развернулись бои между отрядами Национальной гвардии и боевиками. Согласно сообщениям очевидцев, они вспыхнули в квартале Аль-Рахмани, передает НСН.