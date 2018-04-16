Китай намекнул на «Бурю в пустыне»

Китай полагает, что ракетный удар военно-морских сил Великобритании, Франции и США по целям в Сирии, нанесенный без проведения расследования и предоставления доказательств, является безответственным. На брифинге в понедельник, 16 апреля, официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин подчеркнула, что применение правительством Башара Асада химического оружия в Восточной Гуте не было доказано.

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Она также добавила, что стоит посмотреть на мировую историю и не повторять ошибок разжигания войны под предлогом предположительного использования оружия массового поражения.

Китай выступает против применения силы в международных отношениях и призывает к уважению суверенитета других стран. Об этом в Пекине заявили еще 14 апреля, в день ракетной атаки, осуществленной США, Великобританией и Францией по трем целям в районе Дамаска и Хомса, передает RT.

«Как всегда, мы выступаем против применения силы в международных отношениях и призываем к уважению суверенитета, независимости и территориальной целостности других стран», — заявила Хуа Чуньин.

Любая односторонняя военная операция в обход Совета Безопасности ООН противоречит целям и принципам Устава ООН, нарушает основные принципы и нормы международного права и усложняет и без того критически непростой сирийский вопрос, отметили в Пекине. Китай призвал стороны конфликта вернуться в рамки международного права и решать вопросы дипломатическими переговорами. В КНР считают политическое урегулирование единственным способом решения сирийского вопроса.

Еще в 2003 году силы США и Великобритании атаковали Ирак и правительство Саддама Хусейна под предлогом разработки Багдадом ядерного оружия. Бывший тогда президентом США Джордж Буш-младший заявил, что Хусейн хотел приобрести уран в Африке, что стало формальным поводом для начала операции «Буря в пустыне», развязавшей Ираке гражданскую войну.

Позднее эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) признали данные США сфальсифицированными. Впоследствии это признали и власти США, объявив данные об ОМП «ошибкой». Тем не менее, война и свержение Хусейна привели к дестабилизации ситуации в Междуречье, признал в 2014 году экс-министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд.

Экс-премьер Соединенного королевства Тони Блэр в 2015 году даже извинился за ошибки в Иракской войне и признал, что одной из причин возникновения «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) стала именно атака на Ирак под надуманным предлогом. Сейчас Вашингтон, Лондон и Париж обосновывают свою интервенцию в Сирию именно борьбой с ИГ.

Удар по Сирии был нанесен США, Францией и Великобританией в ночь на 14 апреля. С моря и воздуха по трем целям на территории Сирии было выпущено 103 ракеты, средствами ПВО была уничтожена 71 из них. Удары наносились по научно-исследовательскому центру в пригороде Дамаска и военным объектам близ Хомса.

При этом Пентагон отрицает успешную работу ПВО Сирии и утверждает, что в цель попали все ракеты «Томагавк».

После ракетной атаки Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН. Однако Совет безопасности отказался принимать резолюцию, требующую обеспечить безопасности в Сирии, которую подготовила Москва.

Посольство РФ в Великобритании также подвергло критике ракетные удары по САР. В дипмиссии отметили, что для атаки на Сирию западная коалиция использовала надуманный повод. Российские дипломаты указали на отсутствие каких-либо правовых оснований для этой атаки. В посольстве также раскритиковали сообщения об «успехе» ракетной атаки, отмечает ФАН.

Удары США и их союзников по Сирии осудил и сам президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что речь идет о грубом нарушении норм международного права. Он также полагает, что агрессия международной коалиции во главе с США приведет к увеличению потока беженцев из Сирии.